PISA-teszt után: történelmi mélyponton a magyar diákok, azonnali beavatkozás kell a szakértő szerint

Súlyos, a 2015-ös beszakadáshoz mérhető teljesítményromlást mutatnak a magyar diákok körében a 2025-ös PISA-mérés újonnan megjelent eredményei. A vizsgálat szerint a 15 évesek harmada funkcionális analfabétának számít. Radó Péter oktatáskutató az előző rendszer oktatásirányítását tartja felelősnek a kialakult helyzetért, és az új kormányzat azonnali, határozott beavatkozását sürgeti - írta meg a Portfolio.

A részletes adatok alapján a magyar tanulók átlagos szövegértési eredménye 21, míg a matematikai átlaga 14 ponttal romlott a legutóbbi méréshez képest. A természettudományos területen mért 6 pontos csökkenés statisztikailag nem szignifikáns, így ott inkább stagnálásról vagy enyhe visszaesésről beszélhetünk. Különösen aggasztó ugyanakkor a leggyengébben teljesítő diákok arányának megugrása, hiszen míg 2022-ben a 15 évesek negyede, addig a 2025-ös felmérés idejére már a harmaduk bizonyult funkcionális analfabétának.

Hosszú távon vizsgálva a folyamatokat, a 2009-es eredményekhez képest még drámaibb a visszaesés. A szövegértés 42, a matematika 31, a természettudomány pedig 23 ponttal zuhant be. A 2025-ös mérés a számítógépes problémamegoldó képességet is felmérte, amelyben a hazai diákok 495 pontos átlagot értek el, ami jelentősen elmarad az OECD-átlagtól.

Radó Péter oktatáskutató értékelése szerint a most közzétett számok a maguk teljességében megmutatják az előző rendszer közoktatási hagyatékát, és egyben kiindulópontul kell szolgálniuk a jelenlegi kormányzat oktatáspolitikai reformjaihoz. A szakember rámutatott arra, hogy bár a fejlett országok átlagos teljesítménye is romlott valamennyit – amit sokan a fokozódó digitális jelenléttel és a mesterséges intelligencia terjedésével magyaráznak –, ez nem menti fel a korábbi hazai oktatásirányítókat. Az ő feladatuk lett volna ugyanis a magyar oktatási rendszer ellenálló képességének megerősítése, ami 2025-ig egyértelműen elmaradt.

A kutató szerint az adatok alapos elemzést igényelnek a drasztikus romlás okainak pontos feltárásához. Kiemelte, hogy a sokkoló eredmények ismeretében az új oktatási kormányzat már nem teheti meg, hogy hallgat a megörökölt állapotokról, valamint arról, milyen konkrét lépésekkel kívánja megállítani a magyar közoktatás lejtmenetét.