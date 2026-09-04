Nyári meleget hoz a péntek, az ország több pontján 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
Itt a Szerencsejáték Zrt. bejelentése: új slágertermékek érkeznek a lottózókba, akár 150 millió forint is ütheti a markunkat
Új, háromtagú sorsjegycsaládot indít a Szerencsejáték Zrt. Az Arany, Ezüst és Bronz névre keresztelt kaparós sorsjegyek szeptember 4-től érhetők el az értékesítőhelyeken. A legdrágább, 3000 forintos Arany sorsjeggyel akár 150 millió forint is nyerhető, de a másik két sorsjegyen is tízmilliós, illetve milliós nyeremények várják a játékosokat.
A három új sorsjegy közös alapja a szimbólumkereső játék, amelyhez az egyes árkategóriákban további játékelemek társulnak. A sorsjegyek ára 1000, 2000 és 3000 forint. A Szerencsejáték Zrt. szerint az új sorsjegycsaládot azoknak szánják, akik az egyszerű és gyors játékot, valamint a gyorsan elérhető nyereményeket kedvelik.
A legolcsóbb, 1000 forintos Bronz sorsjegyen 50 millió forintos főnyeremény érhető el. Emellett 20 darab egymillió forintos nyereményt is kiosztanak. A Bronz sorsjegy főjátékát egy különleges duplázó szimbólummal egészítették ki. Az alapnyeremény 1000 forint, vagyis ennyitől indul a nyereményskála.
A 2000 forintos Ezüst sorsjegy már több játéklehetőséget kínál. A szimbólumkereső főjáték mellett négy gyors számkereső játék található rajta. A főnyeremény itt 100 millió forint. Emellett 10 darab 10 millió forintos és 80 darab 1 millió forintos nyeremény is szerepel a nyereménystruktúrában.
A legmagasabb árkategóriát képviselő, 3000 forintos Arany sorsjegyen már összesen kilenc játékelem található. A főjáték mellett négy számkereső és négy szimbólumkereső játék egészíti ki a sorsjegyet. Az Arany főnyereménye 150 millió forint. A nyereménystruktúrában ezen felül 10 darab 10 millió forintos és 100 darab 1 millió forintos nyeremény szerepel. A nyeremények között az egyes sorsjegyeknél 1000, 2000 és 3000 forintos alapnyeremények is elérhetők.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója szerint a három sorsjegyet úgy tervezték, hogy a különböző játékigényeknek is megfeleljenek. A társaság célja a gyors játékélmény és a magasabb értékű nyeremények kombinálása. Az új Arany, Ezüst és Bronz sorsjegyek 2026. szeptember 4-től vásárolhatók meg az értékesítőhelyeken.
Hihetetlen, de végleg kitiltották a McDonald’sot ezekből az országokból: van, ahol törvény tiltja az arany boltíveket
Bár a McDonald’s a globalizáció egyik legismertebb jelképe, még ma sem találunk arany boltíveket minden országban.
Lezárult egy fejezet, nyolc év után véget ér Borbás Marcsi szakácskönyve: nagy bejelentésre készül a népszerű tévés
A stábbal nyolc éven át összesen 314 epizódot forgattak le, amelyek során az őrségi konyhájában berendezett pajtát a magyar gasztronómia legfontosabb szereplői vették birtokba.
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 36. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
A Mensa HungarIQa Egyesület immáron 18. alkalommal rendezte meg a társasjátékok bajnokságát.
Befejezi színpadi fellépéseit és elhagyja a fővárost Dévényi Tibor.
Egy éve – a vasárnapi mellett - már csütörtökön is lehet fogadni a Hatoslottón.
Szeptemberben több új sorozattal, folytatással és filmpremierrel bővül a SkyShowtime kínálata.
Kész, ennyi volt: elhagyta Magyarországot a népszerű műsorvezető - ebbe az ázsiai országba költözött
A kiköltözés gondolata februárban még szinte elérhetetlennek tűnt számára.
Hamis tanúzás miatt tett feljelentést Galambos Lajos ellen dr. Puskás Ferenc.
Több mint húszéves szünetet követően visszatér a Budapest Parádé.
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
Kihúzták a Hatoslottó 35. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 140 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a 2 milliárd forintos fődíjat.
Tóth Vera kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy népszerű énekesnőként és étteremtulajdonosként is gyakran küzdenek anyagi nehézségekkel.
Az európai szuperlottó friss nyerőszámai: 14 magyar volt különösen szerencsés, nekik pénz áll a házhoz
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/35. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született.
Rendkívüli döntés az M1-en: 18-as karikával, teljesen vágatlanul vetítik a nyár legnagyobb koncertjeit
Tizenhárom este. Tizenhárom koncert. Tizenhárom nagyon különböző hang: augusztus 30-tól vágatlanul az M1 műsorán.
Megújulva térnek vissza a Duna népszerű napi műsorai: itt a teljes lista a közszolgálati csatorna kínálatáról
Augusztus 31-től megújult tartalommal várják a nézőket a Duna hétköznaponként jelentkező magazinműsorai.
Megtörte a csendet az eltűntként keresett magyar válogatott focista: kiderült, miért zárkózott el a világ elől
Előkerült a tíz nappal ezelőtt eltűntként nyilvántartott egykori válogatott labdarúgó, Buzsáky Ákos.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.