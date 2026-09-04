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Itt a Szerencsejáték Zrt. bejelentése: új slágertermékek érkeznek a lottózókba, akár 150 millió forint is ütheti a markunkat

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 11:26

Új, háromtagú sorsjegycsaládot indít a Szerencsejáték Zrt. Az Arany, Ezüst és Bronz névre keresztelt kaparós sorsjegyek szeptember 4-től érhetők el az értékesítőhelyeken. A legdrágább, 3000 forintos Arany sorsjeggyel akár 150 millió forint is nyerhető, de a másik két sorsjegyen is tízmilliós, illetve milliós nyeremények várják a játékosokat.

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A három új sorsjegy közös alapja a szimbólumkereső játék, amelyhez az egyes árkategóriákban további játékelemek társulnak. A sorsjegyek ára 1000, 2000 és 3000 forint. A Szerencsejáték Zrt. szerint az új sorsjegycsaládot azoknak szánják, akik az egyszerű és gyors játékot, valamint a gyorsan elérhető nyereményeket kedvelik.

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A legolcsóbb, 1000 forintos Bronz sorsjegyen 50 millió forintos főnyeremény érhető el. Emellett 20 darab egymillió forintos nyereményt is kiosztanak. A Bronz sorsjegy főjátékát egy különleges duplázó szimbólummal egészítették ki. Az alapnyeremény 1000 forint, vagyis ennyitől indul a nyereményskála.

A 2000 forintos Ezüst sorsjegy már több játéklehetőséget kínál. A szimbólumkereső főjáték mellett négy gyors számkereső játék található rajta. A főnyeremény itt 100 millió forint. Emellett 10 darab 10 millió forintos és 80 darab 1 millió forintos nyeremény is szerepel a nyereménystruktúrában.

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A legmagasabb árkategóriát képviselő, 3000 forintos Arany sorsjegyen már összesen kilenc játékelem található. A főjáték mellett négy számkereső és négy szimbólumkereső játék egészíti ki a sorsjegyet. Az Arany főnyereménye 150 millió forint. A nyereménystruktúrában ezen felül 10 darab 10 millió forintos és 100 darab 1 millió forintos nyeremény szerepel. A nyeremények között az egyes sorsjegyeknél 1000, 2000 és 3000 forintos alapnyeremények is elérhetők.

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Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója szerint a három sorsjegyet úgy tervezték, hogy a különböző játékigényeknek is megfeleljenek. A társaság célja a gyors játékélmény és a magasabb értékű nyeremények kombinálása. Az új Arany, Ezüst és Bronz sorsjegyek 2026. szeptember 4-től vásárolhatók meg az értékesítőhelyeken.
Címlapkép: Getty Images
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