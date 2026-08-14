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Szórakozás

Új sorsjegy tarol Magyarországon: ennyit lehet vele nyerni, indulhat a roham a lottózókba

Pénzcentrum
2026. augusztus 14. 11:01

Különleges sorsjeggyel bővül a Szerencsejáték Zrt. kínálata: érkezik a Budapest sorsjegy, amely a főváros ikonikus nevezetességeit, virtuális városnézést és kiemelkedő nyerési esélyt kínál a játékosoknak.

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Az államalapítás ünnepére már elérhető lesz a Budapest sorsjegy, mely a magyarság történetéhez kapcsolódó ikonikus fővárosi nevezetességeket mutatja be. Az 1000 forintos árkategóriában megjelenő újdonság nemcsak a hazai sorsjegykedvelőknek, hanem a Magyarországra látogató külföldi turisták számára is vonzó és emlékezetes játékélményt nyújthat.

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A Budapest sorsjegy négyféle grafikai kivitelben készült, amelyek a főváros legismertebb látványosságait mutatják be. A termék különlegességét az adja, hogy nem csupán játékot kínál, hanem kézzelfogható emléket is nyújt, hiszen a sorsjegy képi része perforáció mentén leválasztható, így a játékosok összegyűjthetik és megőrizhetik a város nevezetességeit ábrázoló képeket, hiszen a nyereménybeváltáshoz csak a perforáció által elválasztott másik sorsjegyrészre van szükség.

Budapest sorsjegy - Kép: Szerencsejáték Zrt.Budapest sorsjegy - Kép: Szerencsejáték Zrt.

Ráadásként a Budapest sorsjegyen egy QR kód is található, amelynek okos eszközön történő beolvasásával a játékosok virtuális sétát tehetnek a főváros nevezetességei között, sőt Magyarország különleges helyszíneit is felfedezhetik. Egyes épületek belső tereibe is betekinthetnek, így a játék egy plusz élményelemmel gazdagodhat.

Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója elmondta: „A Budapest sorsjeggyel egy olyan terméket alkottunk, amely túlmutat a hagyományos kaparós sorsjegyek világán. Célunk az volt, hogy a játék izgalmát a főváros értékeinek és szépségének bemutatásával kapcsoljuk össze. A gyűjthető grafikák, a virtuális városnézés és a kétnyelvű kialakítás révén olyan élményt kínálunk, amely a hazai játékosok és a Magyarországra érkező turisták számára egyaránt különleges emléket jelenthet. Erre való tekintettel a nyereménystruktúra kialakításakor fontos szempont volt, hogy még a legmagasabb összegű nyereményekhez is azonnal, készpénzben, hosszadalmas adminisztráció nélkül hozzájuthassanak a játékosok.”

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A Budapest sorsjegyen két játékmezőn összesen négy játék található. Egy sorsjegyen akár több játék is nyerhet egyszerre, így akár négy különálló nyeremény is elérhető. Az egyszerű szabályoknak köszönhetően a sorsjegy könnyen érthető és gyors játékélményt kínál minden korosztály számára, ezenkívül a valaha volt legjobb nyerési eséllyel kecsegtet (1: 2,00).

A Budapest sorsjegy egyszerre ötvözi a játék és a városnézés örömét. A különleges virtuális sétával várhatóan az idei év egyik legizgalmasabb sorsjegyújdonsága lesz.
Címlapkép: Getty Images
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