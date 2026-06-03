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Teljes hosszúságú csoport pozitív fiatal férfi és női diákok füzetekkel a kezükben, mosolyogva és beszélgetve sétálnak az utcán az egyetem után.
Oktatás

Érettségi, mesterséges intelligencia és anyagi biztonság: ettől tartanak leginkább a mai magyar középiskolások

Pénzcentrum
2026. június 3. 20:05

Több mint 220 diák bevonásával készítettek felmérést arról, hogyan töltik szabadidejüket a gimnazisták, milyen közösségek fontosak számukra, és hogyan gondolkodnak a jövőről. A válaszokból kiderült, hogy a baráti kapcsolatok kiemelt szerepet töltenek be az életükben, miközben az egyetemi évek és a nagyobb önállóság sokuk számára izgalmas perspektívát jelent. A fiatalokat ugyanakkor az érettségi, a pályaválasztás és az anyagi biztonság kérdései is foglalkoztatják.

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Legszívesebben a barátaikkal töltik a szabadidejüket, többségük kifejezetten várja az egyetemi éveket és az azzal járó nagyobb önállóságot, sokukat foglalkoztatják olyan kérdések, mint például az, hogyan alakulnak majd át családi és baráti kapcsolataik az érettségi után – derül ki abból a kutatásból, amelyet a Tatai Református Gimnázium végzett saját diákjai körében. A válaszok alapján a sporthoz és a művészetekhez kapcsolódó közösségek fontos szerepet töltenek be a tizenévesek életében, a főzés meglepően népszerű hobbi, a képernyőidő pedig érzékeny téma.

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Az intézmény több mint 220 diákjának válaszaiból kiderül: a negyedik és az ötödik legkedveltebb program a sport és az olvasás, ám a válaszadók 19 százaléka a főzést is a kedvenc szabadidős tevékenységei közé sorolja.

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De mit olvasnak? Az eredmények alapján mind a népszerű mai szerzők, mind az irodalomórákon megismert írók-költők műveit szívesen választják – előbbiek közül egyértelműen A Szent Johanna gimi sorozatot jegyző Leiner Laura, valamint a romantikus könyveket író Colleen Hoover vezet, míg a klasszikusok közül Petőfi Sándor és József Attila.

Arra a kérdésre, hogy milyen közösségek jelentenek számukra megtartó erőt, a legtöbb diák a barátokat és a családot nevezte meg, de az eredmények alapján a sporthoz, szabadidőhöz, művészetekhez kötődő közösségek – például zenekar, focicsapat, cserkészcsapat, táncegyüttes – is fontos szerepet játszanak az életükben, de a Tatai Református Gimnázium diákjai közül sokan az osztályukat és a gyülekezeti ifjúsági közösségeket is kiemelték.

Mit várnak a legjobban? És mitől tartanak?

A közösségek fontosságára utal, hogy a diákok 7 százalékát kifejezetten foglalkoztatja az a kérdés, hogyan változnak majd családi és baráti kapcsolatai a középiskola után. A kutatás készítői arra is kíváncsiak voltak, hogyan vajon tartanak-e a jövőtől a gimnázium tanulói, és ha igen, mi miatt. Erre a kérdésre minden harmadik diák az érettségit és az egyetemi felvételit említette, 17 százalékukat az aggasztja, hogy még nem tudják (vagy nem tudják biztosan), milyen irányban szeretnének továbbtanulni. A válaszadók közül többen azonban az anyagi biztonsággal, a klímaváltozással, a geopolitikai helyzettel és a technológiai fejlődéssel kapcsolatos kérdéseket is említettek. „Dolgozhatom-e majd azt, amit a legjobban szeretnék?”, „Találok-e majd munkát, és a mesterséges intelligencia vajon mennyit vesz majd el az emberi munkából?”, „Lesz-e nyugdíjam, lesz-e ingatlanom, stabil állásom?” – írták.

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Ám miközben az érettségi és a felvételi miatt sokan izgulnak, a jövőre gondolva minden negyedik diák az egyetemi éveket várja a legjobban, a válaszadók 14 százalékát a nagyobb önállóság tölti el várakozással, de sokan kiemelték a munkahelyi kihívásokat és a családalapítást is. „Azt várom a legjobban, hogy hogy megtapasztaljam, hogyan boldogulok egyedül az életben”, „Az egyetemi éveket, és hogy megtudjam, mi vár rám”, „Hogy anyuka lehessek: sikeres, de főleg boldog”, „Hogy olyan munkát végezhessek, amit a legjobban szeretek”, „Egyetem, gyerekvállalás, álommunka” – sorolták.

Érdekes, hogy miközben a család a legtöbb középiskolás életében kifejezetten fontos szerepet tölt be, a válaszokból kiderül: úgy érzik, hogy bizonyos dolgokban a felnőttek félreértik őket. Tízből négy diák szerint a telefonhasználat különösen érzékeny téma. „Sokan hiszik azt, hogy a fiatalok telefonfüggők, hogy csak ez érdekli őket, nincsenek szociális készségeik” – írta az egyik gimnazista, míg egy másik válaszadó szerint a felnőttek „olyan problémákat is a digitális eszközökre vezetnek vissza, amelyeknek semmi közük nincs hozzájuk”.
Címlapkép: Getty Images
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