Nyolcmilliárd forintos támogatást nyújt a kormány mintegy 800, többségében vidéki turisztikai mikro- és kisvállalkozásnak a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program keretében.
Kibújt a szög a zsákból: hihetetlen, mire megy el a magyarok fizetése valójában
Míg az Európai Unióban a fogyasztói kosár jelentős részét a lakhatás, az élelmiszer és a közlekedés teszi ki, a 2026-os adatok alapján Magyarországon egészen más fogyasztási szerkezet rajzolódik ki. Nálunk az élelmiszerek aránya jóval az uniós átlag felett van, a lakhatás és az energia súlya a rezsivédelem és a saját tulajdonú ingatlanok magas aránya miatt kiugróan alacsony, miközben a vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatás meglepően nagy szeletet hasít ki a kosárból.
Az Eurostat 2026. januári adatai alapján az Európai Unióban a fogyasztói kosár 46 százalékát három alapvető tétel teszi ki, ezek az élelmiszerek (16,3%), a lakhatás és energia (14,9%), valamint a közlekedés (14,7%). A magyarországi inflációs kosár szerkezete azonban élesen eltér mind az uniós, mind a visegrádi országok mintájától.
Magyarországon az élelmiszerek és alkoholmentes italok állnak az első helyen 19,9 százalékos súllyal. Bár ez jócskán meghaladja az uniós átlagot, a régióban nem számít egyedülállónak, hiszen a román és a szlovák kosárban még ennél is nagyobb arányt képvisel ez a termékcsoport - írta a Portfolio.
A legmeglepőbb adat a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás terén látható, amely a maga 13,9 százalékos arányával a második legnagyobb tétellé vált a hazai kosárban, megelőzve a közlekedést (13,2%) és a rekreációt (9,0%). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a magyar háztartások ennyit költenek éttermekre és hotelekre. A statisztika ugyanis a belföldi vásárlásokat összegzi, így a külföldi turisták magyarországi költései, valamint az ágazatot érintő áremelkedések is jelentősen felfelé húzzák a mutatót.
Ezzel szemben a lakhatás, a víz, a villamos energia és a gáz csupán az ötödik helyen áll a maga 8,2 százalékával. Ez az arány az uniós átlag alig több mint fele, és a régióban is a legalacsonyabb. A visszaesés rendkívül látványos, hiszen 2010-ben ez a kategória még 15 százalékot tett ki. A jelenlegi alacsony súlyt két fő tényező magyarázza. Egyrészt a rezsicsökkentés tompítja a piaci energiaárak lakosságra gyakorolt hatását, másrészt az alkalmazott módszertan kizárólag a tényleges pénzmozgással járó kiadásokat veszi figyelembe. Mivel Magyarországon a népesség túlnyomó többsége saját tulajdonú ingatlanban él, a hivatalos statisztikákban alig jelenik meg bérleti díj, ráadásul a szürkegazdaság miatt az albérletpiac egy része továbbra is rejtve marad.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A hazai kosár további érdekessége a pénzügyi és biztosítási szolgáltatások súlyának megugrása. Ez a mutató a 2010-es 1,5 százalékról 2026-ra 4,7 százalékra nőtt, ami a legmagasabb érték a vizsgált uniós tagállamok körében. Ebben komoly szerepet játszhat a banki költségek és a tranzakciós illetékek emelkedése. Szintén magyar sajátosság a szeszes italok és dohánytermékek magas, 6,9 százalékos aránya, ami jócskán felülmúlja a 4 százalékos uniós átlagot.
Az adatok rávilágítanak arra, hogy a magyar inflációs kosarat erősen torzítják a hazai sajátosságok. Az árszabályozások és a lakástulajdonlási szerkezet miatt a lakhatás súlya eltörpül, miközben az élelmiszerek, valamint a turizmus által is fűtött vendéglátás együttesen már a fogyasztói kosár több mint egyharmadát adják.
Holnap, szeptember 6-án új epizódokkal tér vissza a képernyőre a Heti Hetes.
Itt a Szerencsejáték Zrt. bejelentése: új slágertermékek érkeznek a lottózókba, akár 150 millió forint is ütheti a markunkat
A legdrágább, 3000 forintos Arany sorsjeggyel akár 150 millió forint is nyerhető, de a másik két sorsjegyen is tízmilliós, illetve milliós nyeremények várják a játékosokat.
Kihúzták a Hatoslottó 36. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 200 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
A Borbás Marcsi szakácskönyve című sorozat 314 epizód után véget ér, de a műsorvezető már több új produkciót is bejelentett.
Hihetetlen, de végleg kitiltották a McDonald’sot ezekből az országokból: van, ahol törvény tiltja az arany boltíveket
Bár a McDonald’s a globalizáció egyik legismertebb jelképe, még ma sem találunk arany boltíveket minden országban.
Lezárult egy fejezet, nyolc év után véget ér Borbás Marcsi szakácskönyve: nagy bejelentésre készül a népszerű tévés
A stábbal nyolc éven át összesen 314 epizódot forgattak le, amelyek során az őrségi konyhájában berendezett pajtát a magyar gasztronómia legfontosabb szereplői vették birtokba.
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 36. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
A Mensa HungarIQa Egyesület immáron 18. alkalommal rendezte meg a társasjátékok bajnokságát.
Befejezi színpadi fellépéseit és elhagyja a fővárost Dévényi Tibor.
Egy éve – a vasárnapi mellett - már csütörtökön is lehet fogadni a Hatoslottón.
Szeptemberben több új sorozattal, folytatással és filmpremierrel bővül a SkyShowtime kínálata.
Kész, ennyi volt: elhagyta Magyarországot a népszerű műsorvezető - ebbe az ázsiai országba költözött
A kiköltözés gondolata februárban még szinte elérhetetlennek tűnt számára.
Hamis tanúzás miatt tett feljelentést Galambos Lajos ellen dr. Puskás Ferenc.
Több mint húszéves szünetet követően visszatér a Budapest Parádé.
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
Kihúzták a Hatoslottó 35. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 140 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a 2 milliárd forintos fődíjat.
Tóth Vera kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy népszerű énekesnőként és étteremtulajdonosként is gyakran küzdenek anyagi nehézségekkel.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.