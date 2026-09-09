Máris kezdődik az NFL: vajon képes valaki legyűrni a címvédő Seattle-t?

A tizennyolc hetes alapszakaszból főcsoportonként hét-hét csapat jut be a rájátszásba, a bajnoki cím sorsáról pedig a február 14-i, Los Angeles-i Super Bowl dönt majd. A liga emellett idén minden eddiginél több, összesen kilenc nemzetközi mérkőzést rendez meg.

Hét hónapos szünet után, magyar idő szerint csütörtök hajnalban a címvédő Seattle Seahawks és a döntős New England Patriots összecsapásával rajtol el az NFL 2026-os szezonja.

A Nemzeti Főcsoportban (NFC) a végső győzelem legfőbb esélyesének a szinte változatlan kerettel felálló, bivalyerős védelemmel rendelkező címvédő, a Seattle Seahawks számít. Legfőbb kihívójuk a Los Angeles Rams lehet, amely a holtszezonban valóságos álomcsapattá erősödött.

A regnáló MVP, Matthew Stafford irányító olyan klasszis elkapókat foglalkoztat, mint Puka Nacua és Davante Adams, míg az amúgy sem gyenge védelemhez csatlakozott a védőfalember Myles Garrett, a tehetséges cornerback Trent McDuffie, valamint két év kihagyás után visszatért a liga történetének egyik legjobbja, Aaron Donald is a védelembe - igaz, ő a szezonnyitó meccset még kihagyja. Szakértők szerint a két favorit dolgát a Chicago Bears, a Detroit Lions, a Dallas Cowboys, a San Francisco 49ers és a korábbi bajnok Philadelphia Eagles nehezítheti meg.

Ezzel szemben az Amerikai Főcsoport (AFC) élmezőnye sokkal kiegyensúlyozottabb: az abszolút favorit Rams–Seahawks párost a szakértői erősorrendekben legalább négy AFC-s gárda követi szorosan. A Denver Broncos az elit védelme mellett harmadéves irányítója, Bo Nix töretlen fejlődésében bízik. Hasonló elvárásokat támaszt a legutóbbi Super Bowlt elveszítő Patriots is Drake Maye-jel szemben, kiegészülve egy alaposan megerősített támadósorral. A sorozatban hétszer rájátszásba jutó Buffalo Bills továbbra is a nagy áttörést hajszolja, míg a Houston Texans a fiatal C.J. Stroud irányítóra és a stabil védelmére építkezhet. Bár nagy eséllyel ebből a négyesből kerül ki az AFC bajnoka, a Baltimore Ravens és a Jacksonville Jaguars is beleszólhat a küzdelmekbe.

Az NFL idén is folytatja globális terjeszkedését, így az Egyesült Államokon kívül a már említett rekordmennyiségű, kilenc mérkőzést rendezik meg. A nyitóhéten rögtön Ausztráliában, Melbourne-ben csap össze a Rams és a 49ers. Brazíliában a harmadik héten – ezúttal a riói Maracanã Stadionban – találkozik a Cowboys és a Ravens, emellett Mexikóváros is otthont ad egy találkozónak.

Európában hat mérkőzésre kerül sor: októberben Londonban hármat játszanak (kétszer a Tottenham stadionjában, egyszer a Wembley-ben), emellett a madridi Santiago Bernabéu és a müncheni Allianz Aréna is rendez egy-egy összecsapást. A programban idén debütál Párizs, ahol a francia főváros közönsége előtt a New Orleans Saints a Pittsburgh Steelerst fogadja.