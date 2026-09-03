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Kutatók Éjszakája 2026: elindult a roham a magyar családok kedvenc ingyenes programjára

HelloVidék
2026. szeptember 3. 18:14

Izgalmas kísérletek, különleges helyszínek és olyan kulisszatitkok várják az érdeklődőket, amelyekbe máskor nemigen lehet bepillantani. Szeptember 25-én és 26-án ismét jön a Kutatók Éjszakája, ráadásul mától már az is böngészhető, milyen programokkal készülnek országszerte.

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A szervezők szerdai közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Hozzátették, hogy ezernél is több ingyenes programon lehet részt venni ezen a délutánon, valamint sok helyen másnap délelőtt is. Az intézmények látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal és kulisszatitkokkal hozzák közelebb a kutatás világát a látogatókhoz.

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A programok között gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek szóló események egyaránt szerepelnek. A Kutatók éjszakája valamennyi rendezvénye ingyenesen látogatható, ugyanakkor egyes programokra a korlátozott férőhelyek miatt előzetesen regisztrálni kell.

A tájékoztatóban felhívták a figyelmet arra, hogy érdemes időben lefoglalni a helyet a kiválasztott eseményekre. Mint írták, a programok száma folyamatosan nő, ezért érdemes később is visszalátogatni az összes programot bemutató központi honlapra, ami a https://www.kutatokejszakaja.hu/ linken érhető el.

A rendezvény legfontosabb célja, hogy közelebb hozza a tudományt a társadalomhoz, megmutassa a kutatói pálya sokszínűségét, izgalmait és lehetőségeit, az eseménysorozat egyúttal a fiatalok pályaválasztását is segíti - olvasható a közleményben.
Címlapkép: Getty Images
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