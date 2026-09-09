Nagy változás jöhet a lakhatásban: az EU új szabályokkal segítené a helyi önkormányzatokat

Új jogszabályjavaslatot terjesztett elő az Európai Bizottság a megfizethető lakhatás támogatására. A kezdeményezés célja, hogy a tagállamok és a helyi önkormányzatok hatékonyabban kezelhessék a lakhatási válságot a leginkább érintett területeken. Az uniós javaslat külön figyelmet fordít azokra a városokra és turisztikai célpontokra, ahol a lakások iránt kiemelkedően nagy a kereslet. A Bizottság szerint az új szabályok nagyobb jogbiztonságot adhatnak a helyi döntéshozóknak.

Az Európai Bizottság ma előterjesztette a megfizethető lakhatásról szóló jogszabályra vonatkozó javaslatát, hogy támogassa a tagállamokat és a városokat abban, hogy kezelni tudják a megfizethető és elérhető lakhatás problémáját a legnagyobb nyomásnak kitett területeken.

A megfizethető lakhatási lehetőségek hiánya az európaiak egyik legsürgetőbb problémájává vált. A legfrissebb Eurobarométer felmérés szerint a városlakók több mint 50%-a érzi úgy, hogy a lakhatás közvetlen és sürgős problémát jelent a lakóhelyén.

Egyes városokban és népszerű turisztikai célpontokon, ahol rendkívül nagy a lakások iránti igény, tovább ronthatja a helyzetet, hogy a lakásokat nem lakóhelyként, hanem más célra hasznosítják. A megfizethető lakhatásról szóló jogszabály választ ad ezekre a sajátos, helyi szinten jelentkező problémákra. Jogbiztonságot nyújt a közigazgatási szerveknek ahhoz, hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve, az uniós joggal összhangban lépjenek fel.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott:

„Egy évvel ezelőtt megígértem, hogy kezeljük az európai lakhatás megfizethetőségének problémáját. Ma egy újabb lépést tettünk ennek érdekében. Világosabb szabályokat és támogatást nyújtunk a helyi önkormányzatoknak és közösségeknek, a helyi viszonyokra építve. A megfizethető lakhatási lehetőségek hiánya sok európai polgár számára jelent gondot. A kulcsfontosságú munkakörökben dolgozók és a diákok nem engedhetik meg maguknak, hogy ott éljenek, ahol szolgálnak, illetve tanulnak. De mindenekelőtt a méltányosságról van szó. A mai lépésünk minden európai polgár érdekét szolgálja.”