Különleges 1000 forintos bankjegy jelent meg a gyűjtői piacon
Megmutatta Tóth Gabi, mennyi pénz van a számláján: letaglózó az őszinte vallomás
Tóth Gabi egy képernyőfotóval mutatta meg, mekkora összeg érkezett a számlájára jogdíjként. Az énekesnő mindössze 6000 forintos utalásról számolt be, miközben új mentorprogramja is indul.
Újabb érdekes részlet került nyilvánosságra a hazai zenei világ jogdíjbevételeiről. Nemrég Fankadeli, azaz Kőházy Ferenc osztotta meg a közösségi oldalán, hogy legutóbb mindössze 30 ezer forint érkezett a számlájára, majd arra volt kíváncsi, más előadók mekkora összegeket kapnak.
A bejegyzéshez Tóth Gabi is csatlakozott, aki egy képernyőfotóval mutatta meg, nála milyen jóváírás történt. Az énekesnő állítása szerint 6000 forintos utalás érkezett a számlájára, amellyel együtt az egyenlege összesen 5000 forint lett. Bár nem tudni, hogy ez a főszámlája volt-e, az összeg így is meglehetősen szerénynek tűnik.
A téma azért is kapott figyelmet, mert sokakat érdekel, valójában mennyi bevételhez jutnak a zenészek a jogdíjakból. Tóth Gabi közben új projektbe is kezd: hamarosan elindítja az „Őszinte Hang” mentoriskoláját, amelyre a leirat szerint már 115-en jelentkeztek.
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