Jó hangulatban telt a hétfői kereskedés a magyar tőzsdén, a BUX 1,32 százalékos pluszban zárt.
Budapestével egyenlő támogatást kérnek a vidéki nagyvárosok: komoly pénzügyi csomagot tettek le a kormány elé
Több ponton is változtatna az önkormányzatok finanszírozásán a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ). A 25 megyei jogú város polgármestere a közösségi közlekedés támogatásának növelését, a szolidaritási hozzájárulás csökkentését és az önkormányzati normatívák inflációkövető emelését is javasolta a kormánynak. A szövetség azt szeretné, hogy a megyei jogú városok a közösségi közlekedéshez Budapesthez hasonló mértékű állami támogatást kapjanak. Emellett a közétkeztetés áfájának csökkentését és a béremelésekhez kapcsolódó költségvetési kompenzációt is kérnek.
A Megyei Jogú Városok Szövetségének 25 polgármestere egyeztetett Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel az önkormányzatok finanszírozásáról és jövőbeni feladatairól. Az egyeztetésről Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, az MJVSZ elnöke számolt be. A szövetség több konkrét javaslatot is megfogalmazott a kormány számára.
A 2026-os évre azt kérik, hogy a 25 megyei jogú város a közösségi közlekedés finanszírozásához, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletéhez Budapesthez hasonló arányú támogatást kapjon. A következő évre pedig jelentősen csökkentenék a szolidaritási hozzájárulást: korábbi javaslatuk szerint annak felső határát az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15 százalékában kellene meghatározni.
A közösségi közlekedés támogatásánál is változást szeretnének. Az MJVSZ azt javasolja, hogy 2027-ben a megyei jogú városok összességében ugyanakkora állami támogatást kapjanak erre a célra, mint a főváros. Emellett azt kérik, hogy a kormány legalább az infláció mértékével emelje az önkormányzatok állami normatív támogatásait, és a megyei jogú városok is részesüljenek költségvetési kompenzációban az önkormányzati dolgozók béremeléséhez.
A szövetség további javaslata, hogy a közétkeztetés áfakulcsa 5 százalékra csökkenjen. Cser-Palkovics András szerint kedvező, hogy folytatódnak az egyeztetések a kormány és az önkormányzati érdekképviseletek között. A megyei jogú városok ugyanakkor azt várják, hogy az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködésének Tanácsának következő ülésén már részletesebben megismerhetik a kormány 2027-es költségvetési elképzeléseit. A szövetség emellett a készülő alkotmányozási folyamatban is részt kíván venni, különösen az önkormányzatok jövőbeni feladataival és azok finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Címlapi kép: MTI/Bruzák Noémi
Október 1-től már nem kell előzetesen bejelenteni a minisztériumnak több stratégiai építőanyag külföldre történő kivitelét.
Megszólalt a vagyonadóról Magyarország egyik leggazdagabb embere: ezért tartja kívánatosnak a kormány terveit
Magyarországon a társadalmi szolidaritás rendkívül alacsony, miközben a jövedelmi és vagyoni szakadék hatalmas.
Bődületes pénzért vett luxus magángépeket Mészáros Lőrinc: sok top 100-as gazdag magyarnak kevesebb a teljes vagyona
A legnagyobb, Global 6500-as típusú repülőgép 2024 őszén még OE-LOT lajstromjellel érkezett, amellyel Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea igazoltan Londonba utazott.
Bejelentette Kármán András, eljött a várva várt fordulat: még egy évvel ezelőtt is sokkal rosszabb volt az államháztartás helyzete
Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán arra figyelmeztetett, hogy egyetlen hónap most sem lehet végső mérce, a havi számokban mindig vannak egyszeri hatások.
17 hónapos mélypontra esett az euró, miközben a befektetőket egyre jobban aggasztják Európa politikai és költségvetési kockázatai.
Több mint tízmilliárd forint közpénz ment el a washingtoni magyar nagykövetség épületére: a felújítást végző cég szerint szó sincs túlárazásról
A felújítást végző társaság visszautasította a túlárazásról szóló vádakat.
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
Az Európai Unió részletes szabályokkal védi a közös piac működését, miközben továbbra sem határozza meg kötelezően, milyen legalacsonyabb szintű megélhetést kell garantálniuk a tagállamoknak.
Vadiúj diszkont érkezik Magyarországra: közel 1000 bolt nyitását tervezik, itt nyílik majd az első üzlet
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 40. hetéből.
Zuhanórepülés a magyar tőzsdén: úgy adták-vették ezt a részvényt a befektetők, mintha nem lenne holnap
A heti forgalom 259,7 milliárd forint volt az előző heti 99,8 milliárd forint után, a vezető részvények ára csökkent.
Kongatják a vészharangot a magyar borászok: csapások sorozata érte el a magyar borvidékeket 2026-ban, alig lesz termés
Az idei szőlőtermés az elmúlt évtizedek egyik leggyengébbje lehet, hiszen az aszály mellett még a tavaszi fagykár is pusztította az ültetvényeket.
Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, fizetőeszközként való használata ugyanakkor kerülendő.
Budaörsön pedig szavazategyenlőság miatt megismétlik az időközi képviselő-választás szavazását.
Három nagy vasúti fejlesztést jelentett be Vitézy Dávid: ezekre pályáznak most, ehhez kellenek a források
Az első nagysebességű vasút terve nemcsak arról szól, hogy egyszer majd gyorsabban lehessen eljutni Bécsbe vagy Prágába, az új pálya tehermentesítené a mai Budapest-Győr fővonalat...
Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását, az ellen panasszal élt: erre hivatkozik az egykori MNB-vezér
Az MNB elnöki tisztségét 2023-ban Matolcsy György töltötte be.
Megszületett az ítélet: ebben sem teljesít jobban Magyarország, mint Románia - Van még esély helyzetbe kerülni
A jelenlegi szintről negatív irányú leminősítéssel az ország már a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába kerülne.
A beruházások összességében továbbra is visszafogják a növekedést, elsősorban a vártnál gyengébb állami beruházási aktivitás miatt.
Kiszámíthatóbb jogszabályi környezetet és a kiemelt beruházások rendszerének újragondolását sürgetik az ingatlanfejlesztők és az önkormányzati szereplők.
Kiderült az igazság a debreceni akkumulátorgyárról: megszólaltak a milliárdos támogatásokról és a munkásokat ért veszélyről
A kínai CATL debreceni akkumulátorgyárának első, önmagában is óriási méretű egysége megkezdte a próbagyártást.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.