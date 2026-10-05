Budapestével egyenlő támogatást kérnek a vidéki nagyvárosok: komoly pénzügyi csomagot tettek le a kormány elé

Több ponton is változtatna az önkormányzatok finanszírozásán a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ). A 25 megyei jogú város polgármestere a közösségi közlekedés támogatásának növelését, a szolidaritási hozzájárulás csökkentését és az önkormányzati normatívák inflációkövető emelését is javasolta a kormánynak. A szövetség azt szeretné, hogy a megyei jogú városok a közösségi közlekedéshez Budapesthez hasonló mértékű állami támogatást kapjanak. Emellett a közétkeztetés áfájának csökkentését és a béremelésekhez kapcsolódó költségvetési kompenzációt is kérnek.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének 25 polgármestere egyeztetett Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel az önkormányzatok finanszírozásáról és jövőbeni feladatairól. Az egyeztetésről Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, az MJVSZ elnöke számolt be. A szövetség több konkrét javaslatot is megfogalmazott a kormány számára.

A 2026-os évre azt kérik, hogy a 25 megyei jogú város a közösségi közlekedés finanszírozásához, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletéhez Budapesthez hasonló arányú támogatást kapjon. A következő évre pedig jelentősen csökkentenék a szolidaritási hozzájárulást: korábbi javaslatuk szerint annak felső határát az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15 százalékában kellene meghatározni.

A közösségi közlekedés támogatásánál is változást szeretnének. Az MJVSZ azt javasolja, hogy 2027-ben a megyei jogú városok összességében ugyanakkora állami támogatást kapjanak erre a célra, mint a főváros. Emellett azt kérik, hogy a kormány legalább az infláció mértékével emelje az önkormányzatok állami normatív támogatásait, és a megyei jogú városok is részesüljenek költségvetési kompenzációban az önkormányzati dolgozók béremeléséhez.

A szövetség további javaslata, hogy a közétkeztetés áfakulcsa 5 százalékra csökkenjen. Cser-Palkovics András szerint kedvező, hogy folytatódnak az egyeztetések a kormány és az önkormányzati érdekképviseletek között. A megyei jogú városok ugyanakkor azt várják, hogy az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködésének Tanácsának következő ülésén már részletesebben megismerhetik a kormány 2027-es költségvetési elképzeléseit. A szövetség emellett a készülő alkotmányozási folyamatban is részt kíván venni, különösen az önkormányzatok jövőbeni feladataival és azok finanszírozásával kapcsolatos kérdésekben.

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Címlapi kép: MTI/Bruzák Noémi