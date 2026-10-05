A személyes megtakarítások és befektetések ma már a nyugdíjjövedelem jelentős várható forrását jelentik.
Valósággal kilőtt a magyar tőzsde: mi áll a rali mögött?
Erősödéssel közelít a hétfői záráshoz a magyar tőzsde, mind a négy hazai blue chip pluszban áll. Amerikában a Nasdaq és az S&P 500 is emelkedik, miközben a Dow Jones mínuszban jár. A befektetők figyelmét az amerikai szolgáltatószektor makroadatai, a gigantikus európai felvásárlások és a szaúdi olajszállítás körüli bizonytalanság köti le.
A BUX 1 százalékos emelkedésben állt hétfőn, a zárás előtt. A vezető részvények közül a Mol és a Magyar Telekom egyaránt 1,9 százalékkal került feljebb, a Richter 0,6, az OTP pedig 0,4 százalékot erősödött. Az amerikai kereskedés első szakaszában a Nasdaq 0,7, az S&P 500 pedig 0,4 százalékos pluszba kapaszkodott, miközben a Dow 0,2 százalékkal gyengült.
A budapesti piac a kora délutáni szintjéhez képest valamelyest visszavett a lendületéből. A BUX akkor még 1,2 százalékkal emelkedett, a Mol pedig 2,6 százalékos pluszban is járt. Az OTP ugyanakkor javított, a korábbi 0,2 százalékos mínuszból fordult pozitív tartományba.
Az európai vállalati hírek közül a Schneider Electric felvásárlási bejelentése váltott ki látványos árfolyammozgást. A francia társaság részvényei délelőtt 9,3 százalékot estek, miután a vállalat megállapodott az amerikai PTC szoftvercég megvételéről. A PTC papírjai ezzel szemben az amerikai nyitás előtti kereskedésben mintegy 34,4 százalékos szárnyalást mutattak.
Az olajpiacon is jelentős mozgás alakult ki. A Brent jegyzése délelőtt alig fél óra alatt több mint 2 százalékot ugrott, miután a szaúdi Kelet–Nyugat olajvezeték újabb leállásáról érkeztek hírek. A szaúdi fél később cáfolta a leállást, és folyamatos szállításról számolt be.
Erős maradt az amerikai szolgáltatószektor, de nő az árnyomás
Az amerikai ISM szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) szeptemberben 54,9 pontra csökkent az augusztusi 55,4 pontról, hajszállal elmaradva az 55 pontos elemzői várakozástól. A mutató 50 pont feletti értéke a szektor dinamikus bővülését jelzi.
A részadatok összességében továbbra is élénk gazdasági aktivitásról árulkodnak. A foglalkoztatottsági alindex 47,8 pontról 50,1 pontra emelkedett, vagyis ismét növekedést jelzett. Az új megrendelések indexe 60,9-ről 59,8 pontra, az üzleti aktivitásé pedig 61,7-ről 56,5 pontra mérséklődött, de mindkettő jóval a bővülést jelző határ felett maradt.
Inflációs szempontból kedvezőtlen, hogy az árindex 72,6 pontról 74 pontra nőtt. A tartósan erős árnyomás nehezíti az infláció visszatérését a 2 százalékos jegybanki célhoz, és az amerikai Federal Reserve kamatdöntéseinél is meghatározó tényező lehet.
Drágának találják a Schneider felvásárlását
A Schneider Electric 22,6 milliárd dolláros, teljes egészében készpénzes ügylet keretében vásárolná meg a PTC-t. A részvényenkénti 205 dolláros felvásárlási ajánlat 42,3 százalékos prémiumot jelent az amerikai szoftvercég legutóbbi záróárfolyamához képest.
A tranzakciót a Schneider részvénykibocsátásból és új hitelből finanszírozná, a zárás 2027 harmadik negyedévében várható. A befektetők elsősorban a magas vételárat és a finanszírozási kockázatokat fogadták aggodalommal.
A felvásárlás tovább erősítené a francia iparvállalat jelenlétét az ipari szoftverek piacán. A PTC termék- és gyártástervezési, valamint szervizmegoldásokat kínál, miközben a Schneider az adatközpontok energiaellátási és hűtési infrastruktúrájának is meghatározó szállítója. A társaság júniusban már megállapodott a mesterséges intelligenciára és ipari adatkezelésre szakosodott Cognite Holding felvásárlásáról.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Közelebb került az Intesa az MPS megszerzéséhez
Kulcsfontosságú részvényesi támogatást szerzett az Intesa Sanpaolo a Monte dei Paschi di Siena felvásárlásához. A Del Vecchio család érdekeltségébe tartozó Delfin holding az MPS-ben birtokolt 17,6 százalékos részesedésével elfogadja a 35 milliárd eurós, részvényekből és készpénzből álló vételi ajánlatot.
A Delfin arra is kötelezettséget vállalt, hogy az október 29-i közgyűlésen a bankvezetés felvásárlást ellehetetlenítő védelmi mechanizmusa ellen szavaz. Ez elengedhetetlen feltétel, az Intesa ugyanis visszavonja ajánlatát, amennyiben a részvényesek elfogadják a védekezési tervet.
Az Intesa a hétvégén egy 800 millió eurós készpénzkiegészítéssel javított ajánlatán. Az akvizíció az olasz bankszektor elmúlt két évének legnagyobb összeolvadása lehet.
Bizonytalanság a szaúdi olajvezeték körül
A Kelet–Nyugat vezeték kiemelkedő jelentőségű az olajpiac számára, mivel a Hormuzi-szorost megkerülve juttatja el a szaúdi nyersolajat a Vörös-tenger partjára. Az újabb támadásról szóló hírek szerint vasárnap az egyik szivattyúállomást érhette találat, a vezeték leállását azonban a szaúdi hatóságok hivatalosan cáfolták.
A szeptember közepi dróntámadás után a szállítás szeptember 28-án indult újra napi 3,5 millió hordós volumen mellett, ami a teljes kapacitás fele. A teljes helyreállítást akkor hathetes időtávra becsülték.
Közben a Perzsa-öböl nyersolajexportja a múlt héten napi 14 millió hordó fölé emelkedett, elérve a háború előtti szint mintegy 80 százalékát. A finomított termékek kivitele ugyanakkor továbbra is csak a korábbi volumen felét éri el, részben a sérült finomítói infrastruktúra és a megugró fuvardíjak miatt.
Közeleg a jövő évi magyar költségvetés
A hazai befektetők számára a készülő 2027-es költségvetés is kiemelt jelentőséggel bír. A napokon belül bemutatásra kerülő tervezatből kirajzolódhatnak a Tisza-kormány gazdaságpolitikai prioritásai, az euróbevezetés menetrendje, valamint az is, milyen változtatásokra számíthatnak a különadókkal sújtott ágazatok szereplői.
Az 50 forintos üvegvisszaváltó rendszer csak a kezdet volt: ennek a rendszernek a bevezetése lehet a következő lépés
Ahhoz, hogy a dobozok folyamatosan visszakerüljenek a körforgásba, sűrű hálózatra, könnyen elérhető visszavételi pontokra, profi ipari mosásra és nyomon követésre van szükség.
A részvénypiac forgalma 59,7 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Emelkedéssel indult a pénteki kereskedés az amerikai tőzsdéken.
A csütörtöki zuhanás után péntek reggel is gyengén indított a magyar tőzsde, az OTP azonban a nyitást követően villámgyorsan ledolgozta hátrányát
Rendkívüli módosítás a Revolutnál: leállíthatják a devizaváltásokat, ügyfelek közötti devizautalásokat is
A Revolut-felhasználóknak érdemes figyelniük az új szabályokra: decembertől több ponton is módosulnak a szolgáltatás feltételei.
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
Nagyot menetelt idén a magyar tőzsde, a BUX szeptemberben történelmi csúcsra is került, és az év eleje óta több mint 34 százalékkal emelkedett.
Erős eladói nyomás alá került csütörtök délután a magyar tőzsde: a BUX 3,5 százalékos mínuszba süllyedt.
Figyelmeztet Polgár Árpi, így csinál csórót magából rengeteg magyar: hiába keresel jól, sosem gazdagodhatsz meg
Sokan hiába keresnek jól, hónapról hónapra mégsem tudnak félretenni.
Jelentős kilengésekkel indult az október a forint piacán: a magyar deviza csütörtök délelőtt az euróval szemben a 369-es szint közelébe gyengült.
Eséssel indult az októberi kereskedés a magyar és az európai tőzsdéken, miközben az Opus látványosan szembement a kedvezőtlen hangulattal.
Már az egymilliárd forintos küszöb környékén is komoly kérdés lehet, hogy pontosan mekkora vagyon adóztatható, és mennyibe kerül ennek a bizonyítása.
Emelkedéssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken, miután a vártnál kedvezőbb inflációs adatok mérsékelték az októberi kamatemeléssel kapcsolatos várakozásokat.
Megrángatták a forintot a délelőtti órákban: hirtelen fordulat jött, de a java még csak most következik
Délre visszaadta reggeli erősödésének egy részét a forint, de az euróval és a dollárral szemben is felülteljesítő maradt az előző naphoz képest.
Jó hangulatban indult a szerdai kereskedés a vezető európai tőzsdéken, a magyar piac azonban kisebb mínuszba került.
Itt a leggazdagabb magyarok friss listája: Mészáros 1785 milliárddal az élen, a második Csányinak "csak" 650 milliárdja van
1785,7 milliárd forintos becsült vagyonnal Mészáros Lőrinc vezeti a legfrissebb gazdaglistát
Vegyesen indult a keddi kereskedés a Wall Streeten, miközben Budapesten a Mol esése húzta le a BUX-ot.
Gyorsan elfogyott a nyitás utáni lendület a magyar tőzsdén, a BUX kedd délelőtt mínuszba fordult, miközben a vezető európai részvényindexek szerény emelkedést mutattak.
A vállalati hírek közül az Nvidia rekordösszegű részvény-visszavásárlása és az OTP oroszországi stratégiájának felülvizsgálata került a figyelem középpontjába.
-
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
A kérdőív kitöltése 5 perc.