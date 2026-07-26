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Kvíz

Kvíz: Sokat jársz fürdőbe, már bejártad az egész országot? Lássuk, mennyit tudsz a hazai gyógyfürdőkről!

Pénzcentrum
2026. július 26. 17:57

A mai kvíz során a legismertebb magyar gyógy-, termál-, és élményfürdők lesz a témánk. Te mennyire ismered Magyarország legnagyobb fürdőkomplexumait, történelmi gyógyfürdőit? Tudod, mely városaink híresek fürdőikről? Most próbára teheted a tudásodat és még érdekességeket is tanulhatsz a hazai fürdőkről. 

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Kvíz: Sokat jársz fürdőbe, már bejártad az egész országot? Lássuk, mennyit tudsz a hazai gyógyfürdőkről!

1/10 kérdés
Melyik településen található az ország legnagyobb gyógyfürdője?
Hajdúszoboszló
Sárvár
Harkány
Cserkeszőlő
2/10 kérdés
Melyik magyar gyógytó számít a világ egyik legnagyobb természetes termáltavának?
Hévízi-tó
Sóstó
Szelídi-tó
Balaton
3/10 kérdés
Melyik település fürdője található egy természetes barlangrendszerben?
Zalakaros
Bük
Miskolctapolca
Kehidakustány
4/10 kérdés
Melyik fürdő működik Makón?
Napfényfürdő
Virágfürdő
Hagymatikum
Várkertfürdő
5/10 kérdés
Melyik város híres várfürdőjéről?
Eger
Sümeg
Gyula
Pápa
6/10 kérdés
Melyik város híres fürdője az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő?
Eger
Szeged
Balatonfüred
Harkány
7/10 kérdés
Melyik város fürdője közelében található a híres sódomb?
Egerszakók
Mezőkövesd
Esztergom
Zalakaros
8/10 kérdés
Melyik megyében található Gyopárosfürdő, „az Alföld gyöngye”?
Csongrád-Csanád
Hajdú-Bihar
Békés
Bács-Kiskun
9/10 kérdés
Melyik fürdő található Celldömölkön?
Vulkán Gyógy- és Élményfürdő
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő
Aquasziget
Árpád Gyógy- és Strandfürdő
10/10 kérdés
Hol található Magyarország 1995 óta működő szén-dioxidos (CO2) gázfürdője, azaz mofettája, ahol már legalább hatvan éve szivárog a falu alatt futó vulkáni törésvonalból a szén-dioxid gáz?
Kolontár
Taliándörögd
Mátraderecske
Iborfia
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Címlapkép: Getty Images
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