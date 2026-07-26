Kvíz: Sokat jársz fürdőbe, már bejártad az egész országot? Lássuk, mennyit tudsz a hazai gyógyfürdőkről!

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A mai kvíz során a legismertebb magyar gyógy-, termál-, és élményfürdők lesz a témánk. Te mennyire ismered Magyarország legnagyobb fürdőkomplexumait, történelmi gyógyfürdőit? Tudod, mely városaink híresek fürdőikről? Most próbára teheted a tudásodat és még érdekességeket is tanulhatsz a hazai fürdőkről.

Címlapkép: Getty Images

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