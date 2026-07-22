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Lány kezében három fagylalt tölcsér csokoládé és eper krémekkel.
Gazdaság

Ennyit kérnek ma egy gombóc fagyiért Magyarországon: a legdrágább azonban nem mindig a legjobb

Pénzcentrum
2026. július 22. 15:33

Hiába kerül ma már sok helyen 600–900 forintba egy gombóc fagylalt, a magasabb ár és a nagyobb adag önmagában még nem garancia a jobb minőségre. A szakértők szerint a hazai fagylaltpiac átalakulóban van: az árak stabilizálódtak, miközben a fogyasztók egyre tudatosabban választanak, a vendéglátóhelyek pedig egyre gyakrabban külső gyártóktól szerzik be a fagylaltot.

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A hazai fagylaltpiac az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. A magas infláció különösen érzékenyen érintette az ágazatot: egyszerre drágultak az alapanyagok, az energia, a munkaerő, a csomagolás és a szállítás. Mindez tartósan magasabb költségszintet alakított ki, amelyhez a gyártóknak és a vendéglátóhelyeknek is alkalmazkodniuk kellett - írja a Manna Ice sajtóközleménye. 

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Egy gombóc fagylalt ára országszerte jelenleg többnyire 550–700 forint, de a Balatonnál és Budapest frekventált részein akár 800–900 forintot is elkérhetnek érte. Az árak ugyanakkor az előző évek jelentős emelkedése után most inkább stagnálnak. A piac változását ezért már nem elsősorban az áremelkedés, hanem a fogyasztási szokások, az adagméretek, a kínálat és az előállítás módjának átalakulása határozza meg.

Pataki János, a cég szakértője szerint az elmúlt évek inflációs környezete különösen nagy terhet rótt a fagylaltgyártókra. A tejtermékek, a gyümölcsök, a cukor és más alapanyagok mellett jelentősen emelkedtek az energia-, a bér- és a logisztikai költségek is. „A fagylaltpiacot különösen érzékenyen érintette az infláció, hiszen szinte minden olyan költségelem drágult, amely a gyártáshoz és az értékesítéshez szükséges. Az árak mára többé-kevésbé stabilizálódtak, de a korábbi költségszint már nem tért vissza” – mondta a szekértő.

Mi van egy 600–900 forintos gombóc árában?

Egy gombóc fagylalt árát nem kizárólag a felhasznált alapanyagok határozzák meg. A végösszegben megjelenik a folyamatos hűtést igénylő gépek energiafogyasztása, a munkabérek, a gyártás, a szállítás és az értékesítés költsége, valamint az adók és egyéb közterhek is.

A magasabb ár ugyan nem jelent minden esetben automatikusan jobb minőséget, az esetek jelentős részében azonban valóban jobb alapanyagokat, magasabb gyümölcs- vagy magtartalmat, gondosabb elkészítést és összességében magasabb minőségű terméket takar. Ezért nemcsak a gombóc méretét, hanem annak tényleges összetételét és élvezeti értékét is érdemes figyelembe venni.

Milyen a jó fagyi?

A hazai piacot közben még mindig jelentősen befolyásolja a látványosan nagy gombócokra és alacsonyabb árakra épülő üzleti modell is. Ez a gyakorlat sok vásárlóban azt az elvárást alakította ki, hogy elsősorban a mennyiség alapján ítélje meg a fagylalt ár-érték arányát.

A feltűnően nagy adagokat azonban érdemes fenntartással kezelni. A jó minőségű alapanyagok, a magas gyümölcs-, csokoládé- vagy magtartalom, valamint a szakszerű előállítás költséges, ezért nehezen egyeztethető össze a tartósan alacsony árakkal és a kirívóan nagy gombócokkal.

A látványos térfogat mögött sok esetben magasabb levegőtartalom, több cukor, aroma, növényi zsír vagy olcsóbb helyettesítő alapanyag állhat.

 

Egy jó fagylaltnál már az illatból és az első falatból felismerhető a választott íz. A pisztácia valóban pisztáciára, a gyümölcsfagylalt az adott gyümölcsre, a csokoládé pedig kakaóra és csokoládéra emlékeztet, nem csupán cukros vagy aromás. Az állaga krémes, sima és egységes, nem jeges, nem gumiszerű, nem túl habos, és nem hagy zsíros vagy mesterséges érzetet a szájban. A színe sem feltétlenül élénk vagy harsány. 

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Átalakul a vendéglátóhelyek működése is

A megváltozott költségkörnyezet miatt egyre több étterem, kávézó és kisebb vendéglátóhely gondolja újra, hogyan alakítsa ki fagylaltkínálatát. Sok vállalkozás számára már nem gazdaságos saját fagylaltüzemet fenntartani, külön gépeket, szakképzett munkaerőt és folyamatos gyártási kapacitást biztosítani, ezért egyre többen külső gyártótól szerzik be a termékeket.

Míg öt-hat évvel ezelőtt a vendéglátóhelyeket kiszolgáló fagylaltgyártói piacon mindössze néhány meghatározó szereplő működött, mára jelentősen megnőtt a kínálat. Egyre több olyan fagylaltozó is megjelent, amely a saját üzlete kiszolgálásán felül más éttermeknek, kávézóknak és viszonteladóknak is gyárt fagylaltot.

A nyári csúcsidőszakban ezért könnyebben alakulhat ki készlethiány, késedelmes kiszállítás vagy ingadozó termékminőség. Egy géphiba, munkaerőhiány vagy váratlanul megugró kereslet akár a teljes ellátást is veszélyeztetheti, ha nincs tartalék gyártókapacitás.

Egy szakosodott fagylaltgyártó üzem ezzel szemben nemcsak magát a terméket állítja elő, hanem egy teljes ellátási rendszert működtet. Ide tartozik a beszerzés tervezése, az alapanyagok ellenőrzése, a megfelelő raktározás, a gyártási tételek dokumentálása, a készletek nyomon követése, valamint a folyamatos hűtési láncot biztosító szállítás is. A gyártás és a kiszállítás összehangolása különösen fontos, hiszen a fagylalt érzékeny termék: a nem megfelelő tárolási vagy szállítási hőmérséklet nemcsak az állagát és az ízét ronthatja, hanem élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthet.

Az élelmiszerbiztonság területén is jelentős különbség lehet a két működési modell között. Egy megfelelően kialakított gyártóüzemben szabályozott folyamatok alapján történik a gyártás, elkülönítik és dokumentálják az allergéneket, követhető az alapanyagok eredete, ellenőrizhetők az egyes gyártási tételek, és probléma esetén pontosan azonosítható, mely termékek és partnerek érintettek. A rendszeres higiéniai ellenőrzések, a laborvizsgálatok, a visszahívási folyamatok és a nyomon követhetőség olyan háttérfeladatok, amelyeket a vásárló nem lát, de alapvetően meghatározzák a termék biztonságát.

Ráadásul egy széles fagylaltkínálat fenntartása jelentős beruházást igényel. A gépek, az energia és a munkaerő mellett több tucat receptet kell kezelni, miközben a vendégek egyre több laktózmentes, hozzáadott cukor nélküli vagy más speciális terméket keresnek. „Idén sok olyan új partnerünk lett, akinek saját fagylaltpultja van. Egy széles, akár több tucat ízből álló kínálat elkészítése komoly befektetés és rengeteg munka, különösen akkor, ha mentes fagylaltokat is szeretnének tartani, amelyekhez nálunk elkülönített gyártás kapcsolódik” - mondta Pataki János. 

Mik a kedvenc ízek idén?

A klasszikus ízek továbbra is meghatározóak a fagylaltpiacon. Idén egyelőre nem jelent meg olyan mindent elsöprő trend, mint amilyet korábban a dubai csokoládé ihlette fagylaltok hoztak, meglepő módon azonban ez az íz továbbra is stabilan tartja a helyét az öt legkeresettebb fagylalt között.

A vásárlók ugyanakkor egyre nyitottabbak az egyedi, karakteres ízekre. Nem csupán az aktuális divatokat keresik, hanem azokat a különlegességeket is, amelyek egy-egy fagylaltozó saját stílusát és filozófiáját tükrözik. 
Címlapkép: Getty Images
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