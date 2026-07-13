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Szórakozás

Döbbenetes fényűzés a Rose d'Or luxusjachton: így mulatott a NER-elit – hosszú videó szivárgott ki

Pénzcentrum
2026. július 13. 16:42

Új promóciós videó készült a Rose d’Or nevű luxusjachtról, amelyet korábban Mészáros Lőrinc is használt. A 62 méteres Sanlorenzo motoros jacht heti 540–620 ezer euróért, vagyis megközelítőleg 200 millió forint bérelhető ki. A hajó különleges felszereltségei között szerepel többek között a fedélzeti lift, a wellnessrészleg és egy teljes vízi vidámpark is. A Rose d’Or jelenleg a Földközi-tenger egyik legexkluzívabb bérelhető szuperjachtja.

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Hadházy Ákos egy közösségi médiás bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy elkészült a Rose d’Or luxusjacht új promóciós videója. A politikus ironikus megjegyzésekkel utalt arra, hogy a hajó bérbeadását intenzívebb reklámozás segítheti, és hogy korábban Mészáros Lőrinc is használta a jachtot.

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A bemutatóanyag szerint a Rose d’Or egy 2023-ban épült, 62 méter hosszú Sanlorenzo motoros jacht, amely egyszerre 12 vendég elszállásolására alkalmas. A fedélzeten 13 fős személyzet gondoskodik a vendégek kiszolgálásáról. A hajó belső tereit az olasz Officina Italiana Design tervezte.

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A luxusfelszereltség része egy olyan lakosztály is, amelyhez panorámás kilátás és saját jakuzzi tartozik. A fedélzetek közötti közlekedést beépített lift könnyíti meg, ami ritka megoldásnak számít a jachtok világában.

A jachton egy komplett wellnessközpont is található, ahol van edzőterem és szauna is, emellett a vendégek számára számos vízi szórakozási lehetőség is áll rendelkezésre: többek között jetskik, Seabobok, elektromos szörfdeszka, flyboard, SUP-ok, valamint egy Spinera Aqua Park nevű felfújható vízi vidámpark medencével és csúszdákkal.

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Korábban az Átlátszó írt arról, hogy bárki kibérelheti a Mészáros Lőrinc által is kedvelt Rose d’Or luxusjachtot heti 540–620 ezer euróért, vagyis megközelítőleg 200 millió forintért.
Címlapkép: Getty Images
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