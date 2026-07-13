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Szórakozás

Most közölték, 78 éves korában meghalt a legendás színész: kultuszfilmeket köszönhetünk neki

Pénzcentrum
2026. július 13. 08:26

Sam Neill játszott a Jurassic Parkban és Marvel-filmekben is. Családja azt közölte, hogy nem a korábban már diagnosztizált rákbetegsége okozta a halálát.

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Hetvennyolc éves korában elhunyt Sam Neill új-zélandi színész, akit a közönség elsősorban a Jurassic Park-filmekből ismerhetett. Családja hétfői tájékoztatása szerint a művész békésen, szerettei körében távozott, halálát pedig vélhetően nem a korábban diagnosztizált daganatos betegsége okozta

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Az 1947-ben Észak-Írországban született, de Új-Zélandon felnőtt Neill hazája egyik legelismertebb színművészévé vált. Az 1970-es években indult, több mint öt évtizedet átívelő pályafutása során mintegy százötven filmben és sorozatban szerepelt.

A legszélesebb körű ismertséget az 1993-as Jurassic Park hozta meg számára, amelyben Alan Grant őslénykutatót alakította, de a karaktert a későbbi folytatásokban is megformálta. Pályafutása során olyan népszerű produkciókban is játszott, mint "A kétszáz éves ember", a "Peaky Blinders", a Marvel-féle Thor-filmek, valamint a "Tudorok" sorozat.

A színésznél korábban harmadik stádiumú angioimmunoblasztos T-sejtes limfómát diagnosztizáltak. Miután a hagyományos kemoterápia nem bizonyult eredményesnek, egy új gyógyszeres kezelésben részesült, amelyet élete végéig havonta alkalmaztak nála. Neill korábban úgy nyilatkozott, hogy szervezete tünetmentessé vált, amit a családja a július 13-án, hétfőn közzétett közleményben is megerősített, külön hangsúlyozva, hogy a rákbetegség nem újult ki. A bejegyzésben kiemelték, hogy a színész a rá jellemző méltósággal búcsúzott el.
Címlapkép: Getty Images
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