Magyarok tömegei költöznek külföldi ingatlanokba: brutálisan megéri annak, aki időben lép

Egyre több magyar érdeklődik a külföldi ingatlanvásárlás iránt, hiszen sok esetben ugyanazért az árért nagyobb vagy jobb állapotú lakást lehet venni, mint itthon. A magyar lakásárak az elmúlt években rekordtempóban nőttek, egyes esetekben már meg is közelítik a dél-európai piacok árait. De valóban olyan egyszerű külföldön ingatlant venni, mint ahogy azt a hirdetések sugallják? Milyen járulékos költségekkel, kockázatokkal és buktatókkal kell számolni, és milyen hozamot érhet el, aki befektetési céllal vásárol? A Cashtag mai részében ezekre a kérdésekre keressük a választ Nánási Zoltánnal, a kulfoldingatlan.hu ügyvezetőjével és Futó Péterrel, a Portfolio elemzőjével.

A magyar lakásárak az elmúlt években olyan ütemben növekedtek, hogy egyre több hirdetés sugallja: egy budapesti lakás árából akár egy nyugat-európai nagyvárosban is lehetne ingatlant venni, míg egy balatoni ház árából már egy mediterrán tengerparti nyaraló is elérhetőnek tűnik.

De mennyire valós ez a kép? Valóban ennyire elszálltak a hazai árak, vagy csak ügyes marketingfogásról van szó? Milyen rejtett költségekre, jogi akadályokra és építési előírásokra kell figyelni annak, aki külföldön vásárolna ingatlant? És vajon milyen hozammal számolhat az, aki kiadásra szánja tengerparti lakását? A Pénzcentrum hetente jelentkező videóblogjában, a CashTag mai részében ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Meglepő, de nem csak a leggazdagabbak luxusa már a külföldi ingatlan

"Egyre növekvő trendet látok a külföldi ingatlanvásárlás érdeklődéskörében a magyarok részéről. A múltban leginkább vállalati érdeklődők voltak és tehetősebb magánérdeklődők. Jelenleg viszont már egyre bővül ez a kör, és a középréteg részéről is egyre nagyobb érdeklődést látok." – mondta el a CashTag stábjának Nánási Zoltán.

Ez főként annak tudható be, hogy az ingatlanok ára Magyarországon meghaladta a környező ingatlanok árának növekedését, így ár-érték arányban sokkal jobb ingatlanokat lehet vásárolni külföldön, mint Magyarországon, valamint sokkal nagyobb a kínálat is, így az egyedi igényeknek könnyebben megtalálják a megfelelő ingatlant az érdeklődők.

Nem csak olcsóbb, de jobb is

"Mind az ingatlanok minőségét, mind azok állapotát tekintve, sokkal jobbak ezek az épületek, mivel egyszerűen sokkal jobb karbantartásokat végeznek az ingatlanokon. Az ingatlanok elhelyezkedését tekintve tengeri kilátással, vagy akár a tengerparthoz közeli is meg lehet őket vásárolni, akár olcsóbban is, mint Magyarországon" – mondta el a kulfoldingatlan.hu ügyvezető igazgatója.

Különböző társadalmi csoportoknak különböző érdeklődési köre van

Vegyük a nyugdíjasokat, őket leginkább az érdekli, hogy jó egészségügyi ellátásuk legyen, jó minőségű, olcsó élelmiszerhez jussanak, és alacsony legyen a rezsi.

Ezt főként Spanyolországban és Portugáliában találják meg, ahol gyakorlatilag EU-s állampolgárként igénybe vehetik az ottani egészségügyi szolgáltatásokat, olcsón jutnak jó minőségű zöldséghez és gyümölcshöz, valamint a rezsivel sem kell nagyon törődniük.

– magyarázta Nánási Zoltán.

Ezenkívül vannak, akik vállalkozási céllal, munkavállalás céljából keresnek ingatlant.Ők Ausztriában keresnek főként, mivel az ország közelsége és a magas bérek miatt vannak, akik nyaralóvásárlás céljából vásárolnak ingatlant, körükben Spanyolország, Olaszország és Horvátország a legfelkapottabb, mivel ott már van egy nagyon magas magyar diaszpóra, emiatt gyakorlatilag ezek az országok elterjedtek, mint külföldi ingatlanok, valamint magas a turisztikai szolgáltatások aránya és könnyen elérhetőek ezek az országok.

A magyar lakásár-drágulás Európában is teljesen példátlan

Korábban talán kevesebb lehetősége volt arra egy magyarnak, hogy külföldön ingatlant vásároljon.

Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az elmúlt tíz évben például a magyar lakásárak emelkedtek a legnagyobb ütemben Európa-szerte. Konkrétan a magyar átlag négyzetméterárak megtriplázódtak, és egyébként nem csak forintban nézve, tehát ha euróhoz euróban számítjuk, akkor is a magyar lakásáremelkedés áll Európa élén, és éppen emiatt egyre több magyar lakásfejlesztő is nézelődik külföldi célországok iránt.

– sorolta az adatokat Futó Péter

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 616 989 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 141 676 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"A magyar átlag lakásárak egyre közelebb vannak, már a dél-európai lakásárakhoz. Tehát például egy budapesti lakás, ma már sok esetben akár drágább lehet, mint egy olasz kisvárosi lakásár. Ugyanígy a spanyol lakásárak sem különböznek ma már jelentősen, mondjuk egy budapesti átlag lakásárhoz képest." – tette hozzá.

Külföldön már egy teljes üzletág épül rá erre

Halljuk azt, hogy Spanyolországban, akár Lengyelországban, Romániában, de Németországban is, vagy Angliában is vannak már magyar lakásfejlesztők, és ők nemcsak a külföldieknek, hanem sok esetben magyar vásárlóknak építik ezeket a lakásokat – hívta fel rá a figyelmet a Portfolio elemzője.

Sokan már Európából is kifelé tekintenek

Az én cégem a távolabbi régiókból jelenleg csak Dubajjal foglalkozik, viszont ettől függetlenül piaci információk alapján hallani, hogy Bali és igen távolabbi országokban is gondolkodnak a magyarok, mivel ott még olcsóbban lehet gyakorlatilag ingatlanhoz jutni Magyarországhoz viszonyítva.

– magyarázta Nánási Zoltán.

Ezt keresik a magyarok leginkább külföldi ingatlanvásárláskor

Nánási szerint általában lakásokat keresnek a magyarok, és főként kisebb lakásokat. Egy plusz két szoba, plusz nappaliban gondolkodnak, ilyen 50-70 négyzetméterben. Két lokáció lehetséges.

Az egyik, amikor nagyvárosok közelébe keresnek, ott ugye a helyi nevezetességekhez keresnek közeli ingatlanokat, nyaralók esetében pedig, hogy közel legyen természetesen a tengerhez, valamint tengeri kilátással egy ilyen közelségben, általában 500 métert szoktak távolságban megadni.

– emelte ki.

A teljes videó megtekinthető IDE kattintva a Pénzcentrum YouTube csatornáján is, ahol a CashTag korábbi tartalmai is megtalálhatók.