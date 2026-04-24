Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az éjszakai égbolton kirajzolódó csillagképek és a horoszkóp csillagjegyei gyakran mosódnak össze a fejekben. Te mennyit tudsz azokról a csillagképekről, amiken az asztrológia alapul? Mennyire ismered a legfényesebb csillagokat, bármikor megtalálnád a Göncölszekeret az égen? Tedd próbára tudásodat az állatövi jegyek és csillagképek terén a mai kvíz segítségével.

Kvíz: Sokat tudsz a horoszkópokról, csillagképekről? Lássuk, mmennyire ismered az égi jeleket! 1/10 kérdés Melyik csillagjegy időszaka következik a naptárban a leghamarabb az alábbiak közül? Vízöntő Ikrek Bika Oroszlán Következő kérdés 2/10 kérdés A nyugati asztrológiában négy elem is kapcsolódik az egyes jegyekhez. Az alábbiak közül melyik nem tartozik közéjük? föld levegő tűz fém Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik csillagkép része a Göncölszekér 7 csillaga? Ökörhajcsár Pegasus Hercules Nagy Medve (Ursa Major) Következő kérdés 4/10 kérdés Mi a zodiákus szó eredeti jelentése? órajárás csillagok ösvénye állatok köre égi pálya Következő kérdés 5/10 kérdés A 12 állatövi jeggyel szemben állatövi csillagképből 13 van. Melyik a 13. csillagkép? Aranyhal Kentaur Sárkány Kígyótartó Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik híres csillagkép csillagai láthatók Ausztrália, Brazília, Új-Zéland, Pápua Új-Guinea és Szamoa zászlaiban? Sas Dél Keresztje Cassiopeia Orion Következő kérdés 7/10 kérdés A rendszeresen visszatérő meteorrajok elnevezését is gyakran meghatározza a csillagkép, amelyikben a radiánsuk található (ahonnan látszólag érkeznek). Melyik csillagképről kapta nevét a Leonidák meteorraj? Kos Mérleg Oroszlán Skorpió Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik csillagrendszert nevezte a magyar népnyelv a Hadak-útjának, vagy Csaba királyfi csillagösvényének? Kis Magellán Feketeszem Tejút Androméda Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik az égboltunk legfényesebb csillaga? (Látszólagos fényessége alapján.) Antares Szírius Sarkcsillag Vega Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik csillagjegy időszaka esik tavaszra? Skorpió Nyilas Kos Rák Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

