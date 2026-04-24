Image of the night sky in Scotland, as seen from Loch Thom.
Kvíz

Kvíz: Sokat tudsz a horoszkópokról, csillagképekről? Lássuk, mmennyire ismered az égi jeleket!

Pénzcentrum
2026. április 24. 18:03

Az éjszakai égbolton kirajzolódó csillagképek és a horoszkóp csillagjegyei gyakran mosódnak össze a fejekben. Te mennyit tudsz azokról a csillagképekről, amiken az asztrológia alapul? Mennyire ismered a legfényesebb csillagokat, bármikor megtalálnád a Göncölszekeret az égen? Tedd próbára tudásodat az állatövi jegyek és csillagképek terén a mai kvíz segítségével.

1/10 kérdés
Melyik csillagjegy időszaka következik a naptárban a leghamarabb az alábbiak közül?
Vízöntő
Ikrek
Bika
Oroszlán
2/10 kérdés
A nyugati asztrológiában négy elem is kapcsolódik az egyes jegyekhez. Az alábbiak közül melyik nem tartozik közéjük?
föld
levegő
tűz
fém
3/10 kérdés
Melyik csillagkép része a Göncölszekér 7 csillaga?
Ökörhajcsár
Pegasus
Hercules
Nagy Medve (Ursa Major)
4/10 kérdés
Mi a zodiákus szó eredeti jelentése?
órajárás
csillagok ösvénye
állatok köre
égi pálya
5/10 kérdés
A 12 állatövi jeggyel szemben állatövi csillagképből 13 van. Melyik a 13. csillagkép?
Aranyhal
Kentaur
Sárkány
Kígyótartó
6/10 kérdés
Melyik híres csillagkép csillagai láthatók Ausztrália, Brazília, Új-Zéland, Pápua Új-Guinea és Szamoa zászlaiban?
Sas
Dél Keresztje
Cassiopeia
Orion
7/10 kérdés
A rendszeresen visszatérő meteorrajok elnevezését is gyakran meghatározza a csillagkép, amelyikben a radiánsuk található (ahonnan látszólag érkeznek). Melyik csillagképről kapta nevét a Leonidák meteorraj?
Kos
Mérleg
Oroszlán
Skorpió
8/10 kérdés
Melyik csillagrendszert nevezte a magyar népnyelv a Hadak-útjának, vagy Csaba királyfi csillagösvényének?
Kis Magellán
Feketeszem
Tejút
Androméda
9/10 kérdés
Melyik az égboltunk legfényesebb csillaga? (Látszólagos fényessége alapján.)
Antares
Szírius
Sarkcsillag
Vega
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik csillagjegy időszaka esik tavaszra?
Skorpió
Nyilas
Kos
Rák
Címlapkép: Getty Images
#szórakozás #természettudomány #égi jelenségek #csillag #kvíz #égi jelenség #csillagászat #általános műveltségi kvíz

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 24.
Brutálisan beszakadt a hazai sörfogyasztás: kiderült az igazság arról, miért isznak egyre kevesebbet Magyarországon
2026. április 24.
Elképesztő szinten megy a rongyrázás: ezek a magyar milliárdosok kedvenc luxusautói, ritkaságok a toplistán
2026. április 24.
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
1
1 hónapja
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
2
3 hete
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
3
4 hete
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
4
4 napja
Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!
5
2 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 19:01
Brutálisan beszakadt a hazai sörfogyasztás: kiderült az igazság arról, miért isznak egyre kevesebbet Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 17:50
Megszólalt a közlekedési miniszternek jelölt Vitézy Dávid: elmondta, mivel fogja kezdeni a munkát
Agrárszektor  |  2026. április 24. 18:28
Szépen nő az ára ennek a német zöldségnek: ennyivel kérnek többet érte