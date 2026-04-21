2026. április 21. kedd Konrád
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Planet Earth viewed from Space.Planet Earth Maps Courtesy of NASA: https://visibleearth.nasa.gov/images/144875/earth-at-night-black-marble-2012-color-maps-v2.
Kvíz

Kvíz: Mit tudsz gyönyörű bolygónkról, a Földről? Sokkal nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!

Pénzcentrum
2026. április 21. 17:58

Április 22-én tartják világszerte a Föld napját, amikor programokkal, eseményekkel ösztönöznek a bolygónk természeti környezetének megóvására. A környezetvédelmi világnap alkalmából a mai kvíz a Föld bolygóval kapcsolatos. Te mennyit tudsz még az általános iskolás tananyagból? Lássuk!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

1/10 kérdés
Hanyadik bolygó a Naprendszerben a Föld a Naptól számítva?
negyedik
harmadik
első
ötödik
2/10 kérdés
Hogy nevezik azt a galaxis, amelyhez a Naprendszer, így a Földünk is tartozik?
Androméda-galaxis
Barnard-galaxis
Nagy Magellán-felhő
Tejútrendszer
3/10 kérdés
Mi alkotja a Föld légkörének 78%-át?
nitrogén
ózon
hidrogén
oxigén
4/10 kérdés
Mennyi idő alatt kerüli meg nagyjából a Föld a Napot a pályáján?
egy negyedév
24 óra
365 nap
4 év
5/10 kérdés
A Föld felszínének hány %-át borítja víz?
54%
29%
71%
93%
6/10 kérdés
Hány ember él a Földön 2026-ban nagyjából?
8,3 milliárd
9,5 milliárd
7 milliárd
6,2 milliárd
7/10 kérdés
Melyik kontinens felett alakult ki az ózonlyuknak nevezett jelenség?
Ausztrália
Európa
Antarktisz
Afrika
8/10 kérdés
A klímakutatók szerint mi a globális felmelegedés fő oka?
az óceánokban összeállt műanyagszigetek
a Föld közeledése a Naphoz
az üvegházhatású gázkibocsátás
az esőerdők kivágása
9/10 kérdés
Melyik napot nevezzük a túlfogyasztás napjának?
az a nap minden évben, amikor az emberiség erőforrás-igénye meghaladja azt a mennyiséget, amelyet a Föld egy év alatt képes újratermelni
az a nap, amikor azok is "büntetlenül" költekezhetnek, akik egyébként egész évben a fenntarthatóságot tartják szem előtt
olyan akciónap, amikor egy órára minden elektronikus készüléket kikapcsolunk (kivéve a létfontosságú gépeket)
az a nap, amikor arra buzdítanak, hogy egész nap ne vásárolj semmit
10/10 kérdés
Melyik környezetvédelmi világnap következik a Föld napja után a leghamarabb a naptárban az alábbiak közül?
Autómentes világnap
Bringázz a munkába! nap
A víz világnapja
A talaj nemzetközi napja
Címlapkép: Getty Images
#környezetvédelem #föld #világnap #környezet #természet #természetvédelem #kvíz #földrajz #általános műveltségi kvíz #földrajz kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:17
19:15
19:10
19:02
18:46
NAPTÁR
Tovább
2026. április 21. kedd
Konrád
17. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Középárfolyam
A vételi és az eladási ár számtani átlaga.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
