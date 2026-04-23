Üres színház piros székek és egy színházi társulat egy próba ülés defókuszált háttérben
Kvíz

Kvíz: Jól ismered William Shakespeare műveit? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

Pénzcentrum
2026. április 23. 18:04

Április 23-án lesz 410 éve, hogy elhunyt William Shakespeare, az európai irodalom egyik legnagyobb alakja. Tragédiái, vígjátékai és történelmi drámái nemcsak a korabeli közönség körében voltak népszerűek, hanem ma is hatással vannak az irodalomra és a popkultúrára. Shakespeare művei alapvető részét képezik a tananyagnak Magyarországon és a világ számos pontján.  világának, és újra meg újra értelmezésre inspirálják az olvasókat és nézőket. A mai irodalmi kvíz során kiderítheted, mire emlékszel a világhírű író műveiből, mit tudsz életéről és hatásáról.

1/10 kérdés
Hol született William Shakespeare?
Nogent-sur-Marne
Stratford-upon-Avon
Castiglione del Lago
Frankfurt am Main
2/10 kérdés
Hogy nevezték Shakespeare színtársulatának 1599-ben emelt épületét?
Orb
Globe
Sphere
Planet
3/10 kérdés
Shakespeare alábbi művei közül melyiknek a műfaja tragédia? (A többi három komédia.)
Vízkereszt, vagy amit akartok
Sok hűhó semmiért
Lear király
Ahogy tetszik
4/10 kérdés
Melyik szerelmes pár nem Shakespeare valamely művéből ismert?
Rómeó és Júlia
Anselmus és Serpentina
Lysander és Hermia
Othello és Desdemona
5/10 kérdés
Shakespeare nemcsak drámákat, hanem szonetteket is írt. Melyik híres szonettje kezdődik így? "Az vagy nekem, mi testnek a kenyér s tavaszi zápor fűszere a földnek…"
18.
75.
66.
130.
6/10 kérdés
Hogy folytatódik Hamlet monológja? "Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés…."
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri / Balsorsa minden nyűgét s nyilait; / Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, / S fegyvert ragadva véget vet neki?
Mindenek fölött / Légy hű magadhoz: így, mint napra éj, / Következik, hogy ál máshoz se léssz.
Kizökkent az idő; - ó kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt.
Nem örök e világ; az sem csoda, / Ha sorsunkkal a szeretet oda: / Mert hogy melyik vezérli, vitapont: / Szerelem-é e sorsot, vagy viszont?
7/10 kérdés
Melyik brit uralkodóról szerzett drámát az alábbiak közül Shakespeare?
Hódító Vilmos
I. Erzsébet
Véres Mária
III. Richárd
8/10 kérdés
Melyik Shakespeare-mű szereplője a mágus, Prospero?
Macbeth
A vihar
Téli rege
Szentivánéji álom
9/10 kérdés
A Nyugat első nemzedékének írói közül ki fordított Shakespeare-t?
Juhász Gyula
Kosztolányi Dezső
Tóth Árpád
Ady Endre
10/10 kérdés
Melyik Disney-rajzfilm alapszik egy híres Shakespeare darabon?
Susi és Tekergő
Macskarisztokraták
Az oroszlánkirály
Bambi
