Április 23-án lesz 410 éve, hogy elhunyt William Shakespeare, az európai irodalom egyik legnagyobb alakja. Tragédiái, vígjátékai és történelmi drámái nemcsak a korabeli közönség körében voltak népszerűek, hanem ma is hatással vannak az irodalomra és a popkultúrára. Shakespeare művei alapvető részét képezik a tananyagnak Magyarországon és a világ számos pontján. világának, és újra meg újra értelmezésre inspirálják az olvasókat és nézőket. A mai irodalmi kvíz során kiderítheted, mire emlékszel a világhírű író műveiből, mit tudsz életéről és hatásáról.

Kvíz: Jól ismered William Shakespeare műveit? Lássuk, szerzel-e 10 pontot! 1/10 kérdés Hol született William Shakespeare? Nogent-sur-Marne Stratford-upon-Avon Castiglione del Lago Frankfurt am Main Következő kérdés 2/10 kérdés Hogy nevezték Shakespeare színtársulatának 1599-ben emelt épületét? Orb Globe Sphere Planet Következő kérdés 3/10 kérdés Shakespeare alábbi művei közül melyiknek a műfaja tragédia? (A többi három komédia.) Vízkereszt, vagy amit akartok Sok hűhó semmiért Lear király Ahogy tetszik Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik szerelmes pár nem Shakespeare valamely művéből ismert? Rómeó és Júlia Anselmus és Serpentina Lysander és Hermia Othello és Desdemona Következő kérdés 5/10 kérdés Shakespeare nemcsak drámákat, hanem szonetteket is írt. Melyik híres szonettje kezdődik így? "Az vagy nekem, mi testnek a kenyér s tavaszi zápor fűszere a földnek…" 18. 75. 66. 130. Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy folytatódik Hamlet monológja? "Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés…." Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri / Balsorsa minden nyűgét s nyilait; / Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, / S fegyvert ragadva véget vet neki? Mindenek fölött / Légy hű magadhoz: így, mint napra éj, / Következik, hogy ál máshoz se léssz. Kizökkent az idő; - ó kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt. Nem örök e világ; az sem csoda, / Ha sorsunkkal a szeretet oda: / Mert hogy melyik vezérli, vitapont: / Szerelem-é e sorsot, vagy viszont? Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik brit uralkodóról szerzett drámát az alábbiak közül Shakespeare? Hódító Vilmos I. Erzsébet Véres Mária III. Richárd Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik Shakespeare-mű szereplője a mágus, Prospero? Macbeth A vihar Téli rege Szentivánéji álom Következő kérdés 9/10 kérdés A Nyugat első nemzedékének írói közül ki fordított Shakespeare-t? Juhász Gyula Kosztolányi Dezső Tóth Árpád Ady Endre Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik Disney-rajzfilm alapszik egy híres Shakespeare darabon? Susi és Tekergő Macskarisztokraták Az oroszlánkirály Bambi Eredmények

Címlapkép: Getty Images

