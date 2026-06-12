Újabb medve jelenlétére utaló bejelentés érkezett Magyarországon: ezúttal a Heves vármegyei Nagytálya külterületén találtak olyan nyomokat, amelyek akár barnamedvére is utalhatnak.
Koncertek, kiállítások, színház és tömény ír hangulat: kezdődik a Bloomsday a vidéki nagyvárosban
Bőséges irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi közösségi és gasztronómiai programokat kínál az idén június 12. és 16. között összművészeti fesztiválként megrendezendő Bloomsday Szombathelyen.
A szombathelyi Bloomsday története 1994-ben kezdődött, amikor irodalmárok, művészek és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom-napot. James Joyce Ulysses című regényének főszereplője, Leopold Bloom ugyanis egy szombathelyi származású magyar zsidó család leszármazottjaként jelenik meg a világhírűvé vált történetben, a helytörténeti kutatások pedig alátámasztották, hogy az 1800-as években valóban élt egy Blum család a Fő tér 41. szám alatt.
Ez a felfedezés különleges módon kapcsolta össze a világirodalmat és a várost: az irodalmi fikció kézzelfogható helyi emlékezetté vált. A Blum-ház, az emléktábla és a 2004-ben felállított James Joyce-szobor együttese ma már a város kulturális térképének meghatározó pontja. A Veres Gábor és Najmányi László által készített szobor nemcsak Magyarország első köztéri Joyce-ábrázolása, hanem egyben szimbolikus találkozási pont is: irodalom, történelem és városi identitás metszéspontja.
@bloomsday_szombathely
A Bloomsday egyik főfellépője idén MORIONES Gyere el, kapcsolódj ki, és merülj el a fesztivál vibe-ban! ✨ Az esemény ráadásul teljesen ingyenes Találkozunk június 12-én, 21:30-kor! Szombathely, Rákóczi Ferenc utca #Moriones #Szombathely #fesztivál♬ eredeti hang - bloomsday_szombathely - bloomsday_szombathely
Az idei fesztivál különösen jelentős évfordulóhoz kapcsolódik
2026-ban ünneplik az ír–magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját, ezért a programok megvalósításában az ír nagykövetség is aktív szerepet vállal. A megnyitón részt vesz Ragnar Almqvist, Írország magyarországi nagykövete is.
A szervezők gazdag irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi és közösségi programkínálattal készülnek. A nagyszínpadi koncertek mellett kiállításmegnyitók, kötetbemutatók, kortárs művészeti események és utcai programok várják a látogatókat a belváros több pontján, köztük a Szombathelyi Képtárban, a Schrammel-gyűjteményben és a Rákóczi Ferenc utcában.
@bloomsday_szombathely♬ Sunset Chill Vibes - Ausku Studio
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Bloomsday egyik látványos eleme évek óta a Murális Műhely és Symposyon projekt. Ennek keretében újabb, az Ulysses regény világát idéző köztéri falfestmények készülnek a városban. Az idei alkotásokat az ír James Earley és a szombathelyi festőművész, Szántó István jegyzi. A programok között szerepel többek között Kontor Enikő keramikusművész kiállítása, Masszi Bálint kötetbemutatója, közösségi alkotóprogramok, valamint számos koncert és performansz is.
A hagyományoknak megfelelően a város közterein és kulturális intézményeiben egyaránt zajlanak majd az események. A Bloomsday mára nemcsak Szombathely, hanem az egész ország egyik legkülönlegesebb irodalmi ihletésű fesztiváljává vált. A rendezvény évről évre több ezer látogatót vonz, miközben egyedülálló módon kapcsolja össze a világirodalmat, a kortárs művészetet és a város helyi identitását.
@bloomsday_szombathely
Dublinban így ünneplik a Bloomsdayt.♬ eredeti hang - bloomsday_szombathely - bloomsday_szombathely
Kern Andrással, Hernádi Judittal és Csuja Imrével csábít a vidéki színházi nyár: ezeket kár kihagyni
Június 26-án veszi kezdetét az egész nyáron át tartó zsámbéki sorozat, melynek a Zichy-kastély és egy alkalommal a romtemplom ad helyet.
Különleges vendég költözött a vidéki tófürdőre: végül kilakoltatták a négylábú „fürdőmestert” + Videó
Nem mindennapi vendég költözött a szombathelyi Tófürdő területére: egy hód jelent meg a strandnál a nyitás előtti munkálatok idején.
Újabb fontos lépést tettek a Balaton őshonos élővilágának megőrzéséért: több ezer előnevelt menyhal került a tóba a napokban.
Új időpontban startol a népszerű dunántúli fesztivál: Azahriah, a Halott Pénz, a Wellhello már biztosan ott lesz
Új időpontban - június 19-21. között - rendezik meg a Fezen fesztivált, a székesfehérvári rendezvény indítja a nyári fesztiválszezont.
Több mint 12 milliárd forint értékű közlekedési infrastruktúra fejlesztési program valósulhat meg három különböző forrásból a következő egy év során Szombathelyen.
A BYD szegedi beruházásánál a csúszás már megközelíti az egy évet, miközben a helyszíni beszámolók szerint az építkezés tempója is lassult.
Nyáron születtél, közeleg a születésnapod, és a tengerpart helyett inkább itthon csobbannál egy jót? Akkor van egy jó hírünk!
Most először nyílik meg a titokzatos balatoni luxusvilla: egykor Horthy főhadiszállása is volt + Videó
A Balaton partján álló Thanhoffer-villa nem csupán egy elegáns régi épület: Siófok egyik legpatinásabb és legértékesebb öröksége, ahová most te is beléphetsz!
Nem mindennapi lakók érkeztek egy Tolna megyei falu óvodájába: a gyerekek mostantól saját tyúkokról gondoskodhatnak.
Mindenki velük fotózkodik a Balatonnál, pedig súlyos bírság jár érte: ezért ne etesd ezt a cuki emlőst
A Balaton egyik legnépszerűbb természeti látványosságává váltak a Belső-tó környékén élő kisemlősök, a szakemberek azonban arra figyelmeztetnek: ne etessük a tihanyi ürgéket!
Beleszálltak a szövetségbe a magyar horgászok: A MOHOSZ ma olyan rendszert üzemeltet, amely önmagáért van, nem a horgászokért!
Túl bonyolult, túlszabályozott és egyre kevésbé igazodik a mai életvitelhez a magyar horgászat rendszere egy szakmai magazin szerint.
Drámai a helyzet a festői szépségű vidéki tónál: súlyos halpusztulás és vízhiány árnyékolja be a nyarat
Nemcsak a kiszáradó meder és a csökkenő vízszint jelzi a rendkívüli aszályt Tatán. A szakemberek szerint a vízhiány hatása már a felszín alatt, a térség...
Alig két hónapnyi működés után leálltak a Pécs és München közötti menetrend szerinti repülőjáratok, mert a járatokat szervező német startup, a Skyhub PAD fizetésképtelenné vált.
Óriási tűz a vidéki gyárban: egész éjjel harcoltak a lángokkal, 71 embernek kellett kimenekíteni + Videó
Szirénák verték fel az éjszakát: hatalmas tűz pusztított egy nyírbátori üzemben, 71 embert kellett kimenekíteni.
Felejtsd el a méregdrága bolti cseresznyét, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Ha nincs saját fánk a kertben, akkor sem kell lemondani a friss, fáról szedett cseresznyéről: mutatjuk a legjobb hazai szedd magad helyeket, ahol idén érdemes...
Barnamedvéket láttak kedden az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében.
Újra formálódik a Duna arculata Bős térségében: a Kis-Foki mellékág helyreállításának köszönhetően egy új sziget is kialakult a folyón.
Újabb balatoni szigorítás: ezen a településen is betiltják a köztéri alkoholfogyasztást a főszezonban
Újabb balatoni település lépett a közterületi alkoholfogyasztás visszaszorítása felé: Siófok után Balatonlellén is szigorúbb szabályok léptek életbe a nyári időszakban.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.