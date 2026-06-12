2026. június 12. péntek Villó
20 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
|
MEX
Mexikó 2 0 Dél-Afrika
RSA
 Vége
A csoport
KOR
Dél-Korea 2 1 Csehország
CZE
 Vége
A csoport
CAN
Kanada Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
USA
Egyesült Államok Paraguay
PAR
 Szombat 03:00
D csoport
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forrás: szombathely.hu/Bonyhádi Zoltán
HelloVidék

Koncertek, kiállítások, színház és tömény ír hangulat: kezdődik a Bloomsday a vidéki nagyvárosban

HelloVidék/MTI
2026. június 12. 16:15

Bőséges irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi közösségi és gasztronómiai programokat kínál az idén június 12. és 16. között összművészeti fesztiválként megrendezendő Bloomsday Szombathelyen.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A szombathelyi Bloomsday története 1994-ben kezdődött, amikor irodalmárok, művészek és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom-napot. James Joyce Ulysses című regényének főszereplője, Leopold Bloom ugyanis egy szombathelyi származású magyar zsidó család leszármazottjaként jelenik meg a világhírűvé vált történetben, a helytörténeti kutatások pedig alátámasztották, hogy az 1800-as években valóban élt egy Blum család a Fő tér 41. szám alatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a felfedezés különleges módon kapcsolta össze a világirodalmat és a várost: az irodalmi fikció kézzelfogható helyi emlékezetté vált. A Blum-ház, az emléktábla és a 2004-ben felállított James Joyce-szobor együttese ma már a város kulturális térképének meghatározó pontja. A Veres Gábor és Najmányi László által készített szobor nemcsak Magyarország első köztéri Joyce-ábrázolása, hanem egyben szimbolikus találkozási pont is: irodalom, történelem és városi identitás metszéspontja.

@bloomsday_szombathely

A Bloomsday egyik főfellépője idén MORIONES Gyere el, kapcsolódj ki, és merülj el a fesztivál vibe-ban! ✨ Az esemény ráadásul teljesen ingyenes Találkozunk június 12-én, 21:30-kor! Szombathely, Rákóczi Ferenc utca #Moriones #Szombathely #fesztivál

♬ eredeti hang - bloomsday_szombathely - bloomsday_szombathely

Az idei fesztivál különösen jelentős évfordulóhoz kapcsolódik

2026-ban ünneplik az ír–magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját, ezért a programok megvalósításában az ír nagykövetség is aktív szerepet vállal. A megnyitón részt vesz Ragnar Almqvist, Írország magyarországi nagykövete is.

A szervezők gazdag irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi és közösségi programkínálattal készülnek. A nagyszínpadi koncertek mellett kiállításmegnyitók, kötetbemutatók, kortárs művészeti események és utcai programok várják a látogatókat a belváros több pontján, köztük a Szombathelyi Képtárban, a Schrammel-gyűjteményben és a Rákóczi Ferenc utcában.

@bloomsday_szombathely

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

♬ Sunset Chill Vibes - Ausku Studio

A Bloomsday egyik látványos eleme évek óta a Murális Műhely és Symposyon projekt. Ennek keretében újabb, az Ulysses regény világát idéző köztéri falfestmények készülnek a városban. Az idei alkotásokat az ír James Earley és a szombathelyi festőművész, Szántó István jegyzi. A programok között szerepel többek között Kontor Enikő keramikusművész kiállítása, Masszi Bálint kötetbemutatója, közösségi alkotóprogramok, valamint számos koncert és performansz is.

A hagyományoknak megfelelően a város közterein és kulturális intézményeiben egyaránt zajlanak majd az események. A Bloomsday mára nemcsak Szombathely, hanem az egész ország egyik legkülönlegesebb irodalmi ihletésű fesztiváljává vált. A rendezvény évről évre több ezer látogatót vonz, miközben egyedülálló módon kapcsolja össze a világirodalmat, a kortárs művészetet és a város helyi identitását.

@bloomsday_szombathely

Dublinban így ünneplik a Bloomsdayt.

♬ eredeti hang - bloomsday_szombathely - bloomsday_szombathely
Címlapkép: Getty Images
#fesztivál #kiállítás #kultúra #művészet #színház #szombathely #hellovidék #koncertek #irodalom #írország #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:22
16:16
16:15
16:03
Pénzcentrum
Meglepő ország lett a magyarok új kedvence: sorra fordulnak el a régi slágernyaralóhelyektől
Gerendai Károly a Sziget állami támogatásáról: szeretnék együttműködést az új kormánnyal
Új gazdagodási hullám söpör végig a világon: egy közeli országban duplázódhat a milliárdosok száma
Így alakul a Pepco, a KiK és a TEDi vetélkedése a vásárlókért: nagyon belehúztak 2025-ben, élesedik a dekorháború
Újra jön az Erasmus, de van egy óriási probléma: ezért maradhatnak itthon mégis magyar diákok tömegei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 12. péntek
Villó
24. hét
Június 12.
A gyermekmunka elleni világnap
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Itt a mesterterv, így mentenék meg a Velencei-tavat: azonnal indulnak a munkálatok
2
1 hete
Visszatért a Festetics-család Keszthelyre: különleges nap lett ez a kis örökös életében is + Fotó
3
1 hete
Nem találnak elég munkaerőt: elérhető szolgálati lakásokkal csábítana a gyönyörű Balaton-parti város
4
2 hete
Világraszóló magyar siker: a legnevesebb brit utazási magazin is rajong ezért a két hazai úti célért
5
2 hete
Kiderült, itt épülhet a Balaton új giga-Lidlje: zöld utat kapott a hatalmas beruházás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció jogosultja
Az a fél, akinek az opciós ügylet megkötése által az esettől függően vételi vagy eladási joga keletkezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 12. 16:03
Új gazdagodási hullám söpör végig a világon: egy közeli országban duplázódhat a milliárdosok száma
Pénzcentrum  |  2026. június 12. 14:38
Most tényleg véget érhet az őrület, ami a Közel-Keleten folyik: vasárnap írhatják alá a békét, már a helyszín is megvan
Agrárszektor  |  2026. június 12. 16:26
Egekben az árak a lengyeleknél: már ennyit kérnek egy kiló karfiolért