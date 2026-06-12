Koncertek, kiállítások, színház és tömény ír hangulat: kezdődik a Bloomsday a vidéki nagyvárosban

Bőséges irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi közösségi és gasztronómiai programokat kínál az idén június 12. és 16. között összművészeti fesztiválként megrendezendő Bloomsday Szombathelyen.

A szombathelyi Bloomsday története 1994-ben kezdődött, amikor irodalmárok, művészek és lokálpatrióták először rendezték meg a Bloom-napot. James Joyce Ulysses című regényének főszereplője, Leopold Bloom ugyanis egy szombathelyi származású magyar zsidó család leszármazottjaként jelenik meg a világhírűvé vált történetben, a helytörténeti kutatások pedig alátámasztották, hogy az 1800-as években valóban élt egy Blum család a Fő tér 41. szám alatt.

Ez a felfedezés különleges módon kapcsolta össze a világirodalmat és a várost: az irodalmi fikció kézzelfogható helyi emlékezetté vált. A Blum-ház, az emléktábla és a 2004-ben felállított James Joyce-szobor együttese ma már a város kulturális térképének meghatározó pontja. A Veres Gábor és Najmányi László által készített szobor nemcsak Magyarország első köztéri Joyce-ábrázolása, hanem egyben szimbolikus találkozási pont is: irodalom, történelem és városi identitás metszéspontja.

@bloomsday_szombathely A Bloomsday egyik főfellépője idén MORIONES Gyere el, kapcsolódj ki, és merülj el a fesztivál vibe-ban! ✨ Az esemény ráadásul teljesen ingyenes Találkozunk június 12-én, 21:30-kor! Szombathely, Rákóczi Ferenc utca #Moriones #Szombathely #fesztivál ♬ eredeti hang - bloomsday_szombathely - bloomsday_szombathely

Az idei fesztivál különösen jelentős évfordulóhoz kapcsolódik

2026-ban ünneplik az ír–magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját, ezért a programok megvalósításában az ír nagykövetség is aktív szerepet vállal. A megnyitón részt vesz Ragnar Almqvist, Írország magyarországi nagykövete is.

A szervezők gazdag irodalmi, zenei, képzőművészeti, színházi és közösségi programkínálattal készülnek. A nagyszínpadi koncertek mellett kiállításmegnyitók, kötetbemutatók, kortárs művészeti események és utcai programok várják a látogatókat a belváros több pontján, köztük a Szombathelyi Képtárban, a Schrammel-gyűjteményben és a Rákóczi Ferenc utcában.

A Bloomsday egyik látványos eleme évek óta a Murális Műhely és Symposyon projekt. Ennek keretében újabb, az Ulysses regény világát idéző köztéri falfestmények készülnek a városban. Az idei alkotásokat az ír James Earley és a szombathelyi festőművész, Szántó István jegyzi. A programok között szerepel többek között Kontor Enikő keramikusművész kiállítása, Masszi Bálint kötetbemutatója, közösségi alkotóprogramok, valamint számos koncert és performansz is.

A hagyományoknak megfelelően a város közterein és kulturális intézményeiben egyaránt zajlanak majd az események. A Bloomsday mára nemcsak Szombathely, hanem az egész ország egyik legkülönlegesebb irodalmi ihletésű fesztiváljává vált. A rendezvény évről évre több ezer látogatót vonz, miközben egyedülálló módon kapcsolja össze a világirodalmat, a kortárs művészetet és a város helyi identitását.