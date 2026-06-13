A pergelt leves titka: alig kell hozzá valami, mégis tartalmas, sűrű egytálétel. Ha pedig nincs ötlet a hétvégi bográcsozáshoz, ez az egyik legegyszerűbb és legbiztosabb...
Világhírű művészek érkeznek Magyarországra: különleges zenei fesztivál veszi kezdetét
Nemzetközi hírű előadók, történelmi hangszerek és különleges hangversenyek várják a közönséget június 26. és július 4. között a 42. Régi Zenei Napok Fesztiválon. A Vácott megrendezett programsorozat a barokk, a klasszicista és a korai romantikus zene világába kalauzolja el az érdeklődőket, miközben a nyilvános mesterkurzusok a kulisszák mögé is betekintést engednek.
A Haydneum – Magyar Régizenei Központ és a Filharmónia Magyarország együttműködésében megvalósuló Régi Zenei Napok immár tizedik alkalommal tér vissza Vácra. A rendezvény az elmúlt évtizedek során a hazai régizenei élet egyik legfontosabb eseményévé vált, amely nemcsak a közönségnek kínál különleges koncertélményeket, hanem a fiatal muzsikusok számára is kiemelkedő szakmai találkozóhelyet jelent.
A fesztivál egyik legfontosabb elemei a mesterkurzusok, amelyek ezúttal nemcsak a barokk korszakra, hanem a klasszicizmus és a korai romantika repertoárjára is kiterjednek. A résztvevők a korabeli művek mellett a történeti előadásmód, a hangszerhasználat és a korhű hangzás világával is megismerkedhetnek.
A szervezők a hallgatók rendelkezésére bocsátják a Haydneum historikus billentyűshangszer-gyűjteményét is. A kollekció Közép-Európa legnagyobb fortepiano-gyűjteménye, amely a zongora fejlődésének különböző állomásait mutatja be Carl Philipp Emanuel Bach és Joseph Haydn korától egészen a német romantikáig.
A kurzusokat a nemzetközi régizenei élet elismert művészei vezetik. A furulyások a holland Lucie Horsch irányításával dolgozhatnak, historikus hegedűt Shunske Sato oktat, míg a fortepiano-kurzust Somlai Petra vezeti. Az énekesek Szutrély Katalintól és Elisabeth Scholltól tanulhatnak, Vashegyi György kamarazenei kurzust tart, Nagy Réka a basso continuo és a viola da gamba világába vezeti be a résztvevőket, Szokos Augustin pedig csembalókurzust tart.
A fesztivál június 26-án a váci Fehérek templomában nyitóhangversennyel indul. A Capella Savaria és a Purcell Kórus Vashegyi György vezényletével Johann Matthias Schenauer c-moll Requiemjét, valamint Joseph Haydn egyik legismertebb egyházi művét, a Nelson-misét adja elő.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A programok között szerepel a Professzorok koncertje, Lucie Horsch önálló estje, valamint egy reneszánsz táncház is, amely július 3-án várja az érdeklődőket a Március 15. téri Harangjáték pavilonnál.
A rendezvénysorozat július 4-én zárul. A Hallgatók koncertjét követően az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus lép színpadra a Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az est karmestere és szólistája Shunske Sato lesz, a műsoron pedig többek között Heinrich Schütz, Carl Philipp Emanuel Bach és Johann Sebastian Bach művei szerepelnek.
Különleges éjszakai felfedezés: apró, védett cukiságokra bukkantak egy hazai nemzeti parkban + Videó
Alig néhány centiméteres, pelyhes bíbicfiókák rejtőztek a nedves fű között, amikor a természetvédelmi őrök éjszakai felmérés közben rájuk bukkantak a Nagykőrösi őrkerületben.
Példátlan intézkedésekre lehet szükség az afrikai sertéspestis megfékezése érdekében. Egy fertőzött sertéstelep környezetében a teljes vaddisznóállomány felszámolását rendelték el
Kern Andrással, Hernádi Judittal és Csuja Imrével csábít a vidéki színházi nyár: ezeket kár kihagyni
Június 26-án veszi kezdetét az egész nyáron át tartó zsámbéki sorozat, melynek a Zichy-kastély és egy alkalommal a romtemplom ad helyet.
Különleges vendég költözött a vidéki tófürdőre: végül kilakoltatták a négylábú „fürdőmestert” + Videó
Nem mindennapi vendég költözött a szombathelyi Tófürdő területére: egy hód jelent meg a strandnál a nyitás előtti munkálatok idején.
Újabb fontos lépést tettek a Balaton őshonos élővilágának megőrzéséért: több ezer előnevelt menyhal került a tóba a napokban.
Új időpontban startol a népszerű dunántúli fesztivál: Azahriah, a Halott Pénz, a Wellhello már biztosan ott lesz
Új időpontban - június 19-21. között - rendezik meg a Fezen fesztivált, a székesfehérvári rendezvény indítja a nyári fesztiválszezont.
Több mint 12 milliárd forint értékű közlekedési infrastruktúra fejlesztési program valósulhat meg három különböző forrásból a következő egy év során Szombathelyen.
A BYD szegedi beruházásánál a csúszás már megközelíti az egy évet, miközben a helyszíni beszámolók szerint az építkezés tempója is lassult.
Nyáron születtél, közeleg a születésnapod, és a tengerpart helyett inkább itthon csobbannál egy jót? Akkor van egy jó hírünk!
Most először nyílik meg a titokzatos balatoni luxusvilla: egykor Horthy főhadiszállása is volt + Videó
A Balaton partján álló Thanhoffer-villa nem csupán egy elegáns régi épület: Siófok egyik legpatinásabb és legértékesebb öröksége, ahová most te is beléphetsz!
Nem mindennapi lakók érkeztek egy Tolna megyei falu óvodájába: a gyerekek mostantól saját tyúkokról gondoskodhatnak.
Mindenki velük fotózkodik a Balatonnál, pedig súlyos bírság jár érte: ezért ne etesd ezt a cuki emlőst
A Balaton egyik legnépszerűbb természeti látványosságává váltak a Belső-tó környékén élő kisemlősök, a szakemberek azonban arra figyelmeztetnek: ne etessük a tihanyi ürgéket!
Beleszálltak a szövetségbe a magyar horgászok: A MOHOSZ ma olyan rendszert üzemeltet, amely önmagáért van, nem a horgászokért!
Túl bonyolult, túlszabályozott és egyre kevésbé igazodik a mai életvitelhez a magyar horgászat rendszere egy szakmai magazin szerint.
Drámai a helyzet a festői szépségű vidéki tónál: súlyos halpusztulás és vízhiány árnyékolja be a nyarat
Nemcsak a kiszáradó meder és a csökkenő vízszint jelzi a rendkívüli aszályt Tatán. A szakemberek szerint a vízhiány hatása már a felszín alatt, a térség...
Alig két hónapnyi működés után leálltak a Pécs és München közötti menetrend szerinti repülőjáratok, mert a járatokat szervező német startup, a Skyhub PAD fizetésképtelenné vált.
Óriási tűz a vidéki gyárban: egész éjjel harcoltak a lángokkal, 71 embernek kellett kimenekíteni + Videó
Szirénák verték fel az éjszakát: hatalmas tűz pusztított egy nyírbátori üzemben, 71 embert kellett kimenekíteni.
Felejtsd el a méregdrága bolti cseresznyét, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Ha nincs saját fánk a kertben, akkor sem kell lemondani a friss, fáról szedett cseresznyéről: mutatjuk a legjobb hazai szedd magad helyeket, ahol idén érdemes...
Barnamedvéket láttak kedden az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra, a szlovák határ közelében.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.