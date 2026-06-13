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Bájos hölgyek és férfi zenészek, akik hegedűt tartanak a kezükben és mosolyognak, miközben egy szabadtéri színpadon állnak
HelloVidék

Világhírű művészek érkeznek Magyarországra: különleges zenei fesztivál veszi kezdetét

HelloVidék/MTI
2026. június 13. 16:15

Nemzetközi hírű előadók, történelmi hangszerek és különleges hangversenyek várják a közönséget június 26. és július 4. között a 42. Régi Zenei Napok Fesztiválon. A Vácott megrendezett programsorozat a barokk, a klasszicista és a korai romantikus zene világába kalauzolja el az érdeklődőket, miközben a nyilvános mesterkurzusok a kulisszák mögé is betekintést engednek.

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A Haydneum – Magyar Régizenei Központ és a Filharmónia Magyarország együttműködésében megvalósuló Régi Zenei Napok immár tizedik alkalommal tér vissza Vácra. A rendezvény az elmúlt évtizedek során a hazai régizenei élet egyik legfontosabb eseményévé vált, amely nemcsak a közönségnek kínál különleges koncertélményeket, hanem a fiatal muzsikusok számára is kiemelkedő szakmai találkozóhelyet jelent.

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A fesztivál egyik legfontosabb elemei a mesterkurzusok, amelyek ezúttal nemcsak a barokk korszakra, hanem a klasszicizmus és a korai romantika repertoárjára is kiterjednek. A résztvevők a korabeli művek mellett a történeti előadásmód, a hangszerhasználat és a korhű hangzás világával is megismerkedhetnek.

A szervezők a hallgatók rendelkezésére bocsátják a Haydneum historikus billentyűshangszer-gyűjteményét is. A kollekció Közép-Európa legnagyobb fortepiano-gyűjteménye, amely a zongora fejlődésének különböző állomásait mutatja be Carl Philipp Emanuel Bach és Joseph Haydn korától egészen a német romantikáig.

A kurzusokat a nemzetközi régizenei élet elismert művészei vezetik. A furulyások a holland Lucie Horsch irányításával dolgozhatnak, historikus hegedűt Shunske Sato oktat, míg a fortepiano-kurzust Somlai Petra vezeti. Az énekesek Szutrély Katalintól és Elisabeth Scholltól tanulhatnak, Vashegyi György kamarazenei kurzust tart, Nagy Réka a basso continuo és a viola da gamba világába vezeti be a résztvevőket, Szokos Augustin pedig csembalókurzust tart.

A fesztivál június 26-án a váci Fehérek templomában nyitóhangversennyel indul. A Capella Savaria és a Purcell Kórus Vashegyi György vezényletével Johann Matthias Schenauer c-moll Requiemjét, valamint Joseph Haydn egyik legismertebb egyházi művét, a Nelson-misét adja elő.

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A programok között szerepel a Professzorok koncertje, Lucie Horsch önálló estje, valamint egy reneszánsz táncház is, amely július 3-án várja az érdeklődőket a Március 15. téri Harangjáték pavilonnál.

A rendezvénysorozat július 4-én zárul. A Hallgatók koncertjét követően az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus lép színpadra a Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az est karmestere és szólistája Shunske Sato lesz, a műsoron pedig többek között Heinrich Schütz, Carl Philipp Emanuel Bach és Johann Sebastian Bach művei szerepelnek.
Címlapkép: Getty Images
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