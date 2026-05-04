Döntött a magyar vállalat: közel 400 milliót fizetnek ki a részvényeseknek

Az Amixa Holding Nyrt. a 2025. üzleti év nyeresége, valamint a rendelkezésre álló eredménytartalék felhasználásával összesen 390 182 940 forint osztalékot fizet ki a részvényeseinek. A mostani osztalékfizetés nemcsak eredményfelosztási döntés, hanem az Amixa befektetői értékajánlatának megerősítése is.

Az Amixa 2025-re vonatkozó éves egyedi eredménykimutatása szerint a társaság teljes átfogó eredménye 258,7 millió forinton zárt, miközben a vállalatcsoport 396,4 millió forint konszolidált nettó profitot ért el. Ebben meghatározó szerepe van a Foodnet Zrt.-nek, amely 2024. január 30-án került az Amixa vállalatcsoportjába, és amelynek integrációja stratégiai szempontból új minőséget hozott a holding működésébe.

A Foodnet teljesítményre gyakorolt hatása a következő időszakban tovább erősödhet. A beszámolási időszakot követően, 2026. április 8-án a társaság 420 millió forint osztalék kifizetéséről döntött az Amixa javára. Ezt a Hunorganic Kft.-től származó további 20 millió forintos osztalékbevétel egészíti ki, így az Amixa osztalékbevétele éves összevetésben közel 47 százalékkal emelkedhet.

Főbb pénzügyi információk

Az egyedi beszámolóban foglaltak szerint:

mérlegfőösszeg: 5.769.492 ezer Ft

saját tőke: 5.767.343 ezer Ft

átfogó eredmény: 258.686 ezer Ft

A konszolidált beszámoló alapján: