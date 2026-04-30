Megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Magyar Péter kormánya az eddigi csúcsminisztérium feladatait több tárca között bontja szét.
Megszólalt a Richter-vezér az elhalasztott osztalékfizetésről: erről egyeztek meg Magyar Péterrel
A Richter megállapodott a részvényeit birtokló közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, így a nekik járó osztalékot a vállalat elhalasztva, legkésőbb 2026. szeptember 11-ig fizeti ki. A gyógyszercég éves rendes közgyűlése eközben részvényenként 656 forintos osztalék kifizetéséről határozott - írja a Portfolio.
A vállalat szerda esti közleménye megerősítette, hogy mindhárom érintett közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal (KEKVA) sikerült kölcsönös egyezségre jutni a 2025. üzleti év utáni osztalék kérdésében. Az alapítványi kifizetések késleltetésének hátterében az uniós forrásokról szóló tárgyalások elősegítése áll.
Orbán Gábor vezérigazgató a közgyűlést követő sajtótájékoztatón tisztázta a témával kapcsolatos korábbi nyilatkozatát. Elmondta, hogy a Magyar Péterrel folytatott találkozóján valóban szóba került az osztalékfizetés. Ez a lépés azonban nem a teljes részvényesi kört, hanem csupán az alapítványokat érintette. A cégvezető hangsúlyozta, hogy a Richter azzal tudja támogatni az uniós egyeztetéseket, ha visszatartja ezeket a kifizetéseket.
Ennek a lépésnek azonban az volt a feltétele, hogy találjanak egy jogszerű, a tőkepiaci szabályokkal is összhangban lévő megoldást. A megállapodás kizárólag a felek önkéntes megegyezésén alapulhatott. A bejelentés értelmében a tárgyalások eredményesen lezárultak. Ezzel megteremtették a jogi alapot arra, hogy az alapítványok a nekik járó összeget az eredeti ütemezéstől eltérően, legkésőbb 2026 őszéig kapják meg.
