Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?

A "Na szia mentő" mondattal kapcsolatban négy különböző védjegybejelentési kérelem fut, amelyeket az Országos Mentőszolgálat (OMSZ), illetve a mémmé vált beköszönést kitaláló kisfiú családja nyújtott be. A jogi eljárásban az OMSZ van előnyben, mert ők adták be elsőként a kérelmet, ugyanakkor a felek megegyezésre törekednek.

A történet, amely országosan ismertté vált, még tavaly nyáron kezdődött. Egy négyéves kisfiú akkor mentette meg cukorbeteg édesanyja életét azzal, hogy segítséget hívott hozzá. Az eset részleteit, valamint a mentésirányítóval folytatott beszélgetés hangfelvételét a mentőszolgálat csak december közepén hozta nyilvánosságra. Az anya az alacsony vércukorszintje miatt veszítette el az eszméletét, de a gyorsan kiérkező egységek beavatkozása után rövid időn belül magához tért.

A kisfiú jellegzetes, "Na szia mentő!" kezdetű megszólítása villámgyorsan terjedt az interneten, és rövid idő alatt országos szenzációvá vált. December végén azonban váratlan fordulat következett: az OMSZ védjegybejelentési kérelmet nyújtott be a mondatra, a család előzetes értesítése nélkül. Az édesanya később egy beszélgetésben úgy fogalmazott: "Ez a mondat és az üzenete legyen mindenkié. Nem szeretném, ha bárki kisajátítaná" - emlékeztet a G7.

A család egy V. kerületi hamburgerező jogi támogatásával szintén két védjegybejelentést nyújtott be decemberben: az egyik a mondat felkiáltójeles, a másik az anélküli változatára vonatkozik. Időközben a mentőszolgálat egy kapcsolódó ábra levédését is kezdeményezte. Mind a négy kérelmet befogadta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

A családnak jelentős összeget kell kifizetnie a védjegybejelentésekért. Mivel öt különböző termékcsoportra szeretnék levédetni a kifejezést, bejelentésenként 218 ezer forint eljárási díjat kell megfizetniük. Ez összesen közel félmillió forint, még akkor is, ha az egyik kérelmet várhatóan visszavonják.

Az OMSZ esetében az összeg lényegesen alacsonyabb volt: két szolgáltatási osztályra összesen 92 ezer forint díjat fizettek be még decemberben. Ujvári Tamás, a családot képviselő ügyvéd elmondta, hogy az ünnepek közelsége miatt gyorsan kellett lépniük, ezért nyújtottak be két bejelentést. Végső soron várhatóan a felkiáltójeles változat mellett maradnak.

A jogi előny kérdése

Pintz György szabadalmi ügyvivő szerint védjegyügyekben nem az a meghatározó, hogy kitől származik eredetileg az adott mondat vagy kifejezés. "Ez nem szerzői jogi ügy, így nem az számít, kinek a szellemi terméke a mondat. Itt az a lényeg, ki indította el előbb a levédetési folyamatot, mert a védjegyet az kapja meg. Ebben az esetben a mentőszolgálat lépett előbb" – magyarázta a szakértő.

A család csak akkor tudná eredményesen megtámadni a hivatali döntést, ha bizonyítani tudná, hogy már az OMSZ bejelentése előtt használta a kifejezést olyan tevékenységre, amelyre a mentőszolgálat le akarja védetni – például orvosi szolgáltatásra vagy betegszállításra. Ez azonban nyilvánvalóan nem áll fenn.

A mentőszolgálat már most használja a szlogent: az új mentőautókra felkerültek a "Na szia mentő!" feliratú matricák. A családnak ezzel párhuzamosan lehetősége lehet arra, hogy más termékcsoportokra – például edényekre, ruházati cikkekre vagy reklámtevékenységre – szerezzen védjegyoltalmat a mondatra.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az OMSZ közleménye szerint céljuk kizárólag az volt, hogy a "Na szia mentő!" mondat hivatalosan is a mentőautók egységes arculati elemeinek részévé váljon, hasonlóan a "Hivatás az életért!" jelmondathoz. A szervezet állítása szerint attól tartottak, hogy egy külső szereplő öncélúan levédeti a kifejezést, és később jelentős összegeket követelhet a használatáért.

A mentőszolgálatnak egyébként bevett gyakorlata az ilyen típusú védjegyoltalom megszerzése. Korábban levédették a "Hivatás az életért!" és a "Szívügyem az életed." jelmondatokat, valamint a mentőautók mintáit és a sárga–narancssárga színkombinációt is.

A családot képviselő ügyvéd megerősítette, hogy mindkét fél nyitott a megegyezésre. Bár a mentőszolgálat előzetesen nem jelezte védjegybejelentési szándékát, azóta személyesen is találkoztak a Markó utcai Mentőpalotában. Ujvári Tamás hangsúlyozta, hogy fel fogja keresni az OMSZ képviselőit a kompromisszum érdekében, de szükség esetén végigviszik az eljárást.

A szakértői vélemények szerint nagy valószínűséggel mindhárom – végül fennmaradó – védjegybejelentés átmegy a hivatali eljáráson, a konkrét használati jogok azonban megoszlanak majd a felek között. A történet értéke és társadalmi megítélése szempontjából mindkét félnek érdeke, hogy az ügy békésen rendeződjön.

Címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA