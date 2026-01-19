2026. január 19. hétfő Sára, Márió
Új információkat közölt a rendőrség Egressy Mátyás eltűnése kapcsán
Szórakozás

Új információkat közölt a rendőrség Egressy Mátyás eltűnése kapcsán

Pénzcentrum
2026. január 19. 09:49

A rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi azt a 18 éves fiút, aki január 17-én hajnalban tűnt el egy belvárosi szórakozóhelyről, miközben a hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.

A rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi azt a 18 éves fiút, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából. A hatóság közlése szerint Egressy Mátyás 2 óra után indult el egy szórakozóhelyről, azonban XI. kerületi otthonába már nem érkezett meg, és azóta sem adott életjelet magáról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eltűnés óta számos információ és feltételezés jelent meg a sajtóban és a közösségi médiában, ám a rendőrség hangsúlyozza: minden beérkező adatot ellenőriznek, ugyanakkor az ügy érzékenységére tekintettel nem kommentálják a találgatásokat. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága a 01110-157/51/2026. körözési számon folytat eljárást.

A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy aki a fiú tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkezik, azt ne a közösségi médiában ossza meg, hanem közvetlenül a rendőrséget értesítse. Bejelentést a 112-es segélyhívón, illetve – akár névtelenség megőrzése mellett – a nap 24 órájában hívható Telefontanú zöldszámán, a 06-80-555-111-en lehet tenni.

Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, rövid barna hajú. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt. A keresés jelenleg is folyamatban van.
Címlapkép: Getty Images
