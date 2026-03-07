Óriási botrány: tiltott, rákkeltő mérgeket találtak rengeteg élelmiszerben - sokunk kedvenc gyümölcsei, zöldségei is a listán

Legnagyobb arányban még mindig a bankárokat, ügyvédeket, önkormányzati képviselőket és marketingeseket tartják olvasóink túlfizetettnek, és a mérnökök, könyvelők, orvosok kapnak leginkább megfelelő bért.
Nemcsak vitaminok, hanem vegyszermaradványok is kerülhetnek a tányérra: egy friss amerikai kutatás szerint több népszerű zöldség és gyümölcs jelentős mennyiségű növényvédőszer-maradványt tartalmazhat. Az Environmental Working Group 2025-ös listája szerint a spenót, az eper és több leveles zöldség is a legszennyezettebbek közé tartozik.
Az Environmental Working Group (EWG) amerikai fogyasztóvédelmi szervezet közzétette 2025-ös listáját azokról a zöldségekről és gyümölcsökről, amelyeken a legtöbb növényvédőszer-maradványt mutatták ki. A kutatók az amerikai mezőgazdasági minisztérium adatait, valamint közel kétezer ember vizeletmintáit elemezték, hogy megállapítsák, mely termékek jelentik a legnagyobb egészségügyi kockázatot - tudósított a Daily Mail.
A lista élén a spenót áll. A konvencionális termesztésű minták háromnegyedében kimutatták a permetrint. Ez egy olyan rovarölő szer, amelyet Európában 2000 óta tilos mezőgazdasági kultúrákban használni. A vizsgálat során átlagosan hétféle növényvédőszer-maradványt találtak a zöldségen. Egyes esetekben azonban akár tizenkilenc különböző vegyszer is előfordult egyetlen mintán. A spenótminták negyven százalékában ráadásul a DDT nevű rovarirtót is kimutatták, amelyet az Egyesült Államokban már 1972-ben betiltottak.
A második leginkább szennyezett termék az eper lett. A minták 99 százalékánál volt kimutatható valamilyen növényvédőszer-maradvány, mintegy 30 százalékuknál pedig tízféle vagy annál több vegyszert azonosítottak. A minták 16 százalékában megtalálták a karbendazimot. Ez egy endokrin diszruptor hatású gombaölő szer, amely a kutatások szerint a férfi szaporítószerv-rendszert is károsíthatja.
A harmadik helyre a leveles zöldségek – például a kelkáposzta, a fodros kel és a mustárzöld – kerültek. Ezeknél a minták közel 60 százaléka tartalmazott potenciálisan karcinogén hatású peszticidmaradványt. A negyedik helyen a szőlő, az ötödiken pedig az őszibarack végzett. Egyes vizsgálatok során a szőlőn akár 26, az őszibarackon pedig 59 különböző vegyszert is kimutattak.
A leginkább szennyezett tizenkét termék listájának további tagjai a cseresznye, a nektarin, a körte, az alma, a szeder és az áfonya. Emellett a burgonya is felkerült a rangsorba, méghozzá idén először. Ez a klórprofám nevű csírázásgátló és növekedésszabályozó szer magas koncentrációjának köszönhető. Ezt a vegyületet az Európai Unióban pajzsmirigykárosító hatása miatt már betiltottak.
A kutatók összeállították a "tiszta tizenötös" listáját is. Ennek az élén az ananász, a csemegekukorica, az avokádó, a papaja és a vöröshagyma szerepel. Az ananász alacsony szennyezettségét a vastag, nem ehető héja magyarázza. A listán helyet kapott még a fagyasztott zöldborsó, a spárga, a káposzta, a görögdinnye, a karfiol, a banán, a mangó, a sárgarépa, a gomba és a kivi is.
Az EWG hangsúlyozta, hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasztás továbbra is az egészséges étrend alapja. Ugyanakkor a konvencionális termesztésű termékek jelentősen növelhetik a szervezetbe jutó peszticidterhelést. Ez a kockázat különösen a kisgyermekek és a várandós nők esetében kiemelkedő.
Több százezer magyart döntött le a lábáról a fertőzés: leginkább ezt a korosztályt fenyegeti a veszély
A jelentés szerint tizennyolc közigazgatási területen csökkent az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez képest.
Molnár Piroska Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő nyolcvanévesen is estéről estére színpadra áll.
A KSH adatai szerint 2020 és 2025 között jelentősen drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek.
Megtalálták a megoldást a legritkább betegségekre is: ez a zseniális eljárás drasztikusan felgyorsítja a terápiákat
Ez a precizitás drasztikusan csökkenti a diagnosztikai hibák esélyét.
A Gazdasági Versenyhivatal 2025 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást.
Sosem látott egészségügyi krízis jöhet Magyarországon: folyamatosan tűnnek el a háziorvosok a rendelőkből
A "Mennyire okos Budapest? 2025" című jelentésből kiderül, hogy 2018 és 2024 között jelentősen romlott a háziorvosi ellátottság a fővárosban.
Több mint 1,5 millió magyarra vár földi pokol a következő hónapokban: van rá megoldás, de nem lesz olcsó
Az allergiaszezonban érdemes elsősorban hajnalban vagy késő este szellőztetni, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció, így kevesebb allergén jut a lakásba.
Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza
A több mint húszezer pszichiátert tömörítő kollégium jelentése riasztó adatokat közöl.
Óvatos becslések szerint jelenleg a világban közel 300 millió ember, a globális népesség mintegy 4 százaléka, él valamilyen ritka betegségekkel.
Ugyanazon vényköteles gyógyszer ára patikánként akár háromszoros különbséget is mutathat, a drágább készítményeknél pedig harmincezer forintot is elérheti az eltérés.
Akár évekig is jelen lehet a szervezetben úgy, hogy semmilyen panaszt nem okoz: de baj lesz belőle!
Az idős betegnek a műtét napján, a helyszínen kellett volna kifizetnie a 150 ezer forintos „adományt”.
Tömeges felmondással fenyeget 27 orvos a Nyírő OPAI-ban: ha Ézsi Robin főigazgató március 5-ig nem távozik, a szakorvosok és rezidensek együttesen hagyják ott az intézményt.
Tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a szifiliszes megbetegedések száma Magyarországon, a veleszületett fertőzés okozta csecsemőhalálozás pedig riasztó mértéket öltött.
A fűtési szezonban a beltéri allergénterhelés révén gyakoribbá válhatnak a penészgomba és poratka által kiváltott allergiás megbetegedések.
A tavaszi nagytakarítás nemcsak a lakásra, hanem a hűtőszekrényre és a kamrára is érdemes, hogy kiterjedjen.
Akár háromszoros árkülönbség is lehet egy fogimplantátumnál Európában. De hol virágzik mégis a fogászati turizmus? Mekkora árakkal számolhatunk? Mutatjuk!
Az európai kontinensen élő tizenéves lányok körében a dohányzás aránya globális összehasonlításban is kiemelkedően magas.
