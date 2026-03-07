2026. március 7. szombat Tamás
Tudós mikroszkópot használ a növények állapotának megfigyelésére
Egészség

Óriási botrány: tiltott, rákkeltő mérgeket találtak rengeteg élelmiszerben - sokunk kedvenc gyümölcsei, zöldségei is a listán

Pénzcentrum
2026. március 7. 06:29

Nemcsak vitaminok, hanem vegyszermaradványok is kerülhetnek a tányérra: egy friss amerikai kutatás szerint több népszerű zöldség és gyümölcs jelentős mennyiségű növényvédőszer-maradványt tartalmazhat. Az Environmental Working Group 2025-ös listája szerint a spenót, az eper és több leveles zöldség is a legszennyezettebbek közé tartozik. 

Az Environmental Working Group (EWG) amerikai fogyasztóvédelmi szervezet közzétette 2025-ös listáját azokról a zöldségekről és gyümölcsökről, amelyeken a legtöbb növényvédőszer-maradványt mutatták ki. A kutatók az amerikai mezőgazdasági minisztérium adatait, valamint közel kétezer ember vizeletmintáit elemezték, hogy megállapítsák, mely termékek jelentik a legnagyobb egészségügyi kockázatot - tudósított a Daily Mail.

A lista élén a spenót áll. A konvencionális termesztésű minták háromnegyedében kimutatták a permetrint. Ez egy olyan rovarölő szer, amelyet Európában 2000 óta tilos mezőgazdasági kultúrákban használni. A vizsgálat során átlagosan hétféle növényvédőszer-maradványt találtak a zöldségen. Egyes esetekben azonban akár tizenkilenc különböző vegyszer is előfordult egyetlen mintán. A spenótminták negyven százalékában ráadásul a DDT nevű rovarirtót is kimutatták, amelyet az Egyesült Államokban már 1972-ben betiltottak.

A második leginkább szennyezett termék az eper lett. A minták 99 százalékánál volt kimutatható valamilyen növényvédőszer-maradvány, mintegy 30 százalékuknál pedig tízféle vagy annál több vegyszert azonosítottak. A minták 16 százalékában megtalálták a karbendazimot. Ez egy endokrin diszruptor hatású gombaölő szer, amely a kutatások szerint a férfi szaporítószerv-rendszert is károsíthatja.

A harmadik helyre a leveles zöldségek – például a kelkáposzta, a fodros kel és a mustárzöld – kerültek. Ezeknél a minták közel 60 százaléka tartalmazott potenciálisan karcinogén hatású peszticidmaradványt. A negyedik helyen a szőlő, az ötödiken pedig az őszibarack végzett. Egyes vizsgálatok során a szőlőn akár 26, az őszibarackon pedig 59 különböző vegyszert is kimutattak.

A leginkább szennyezett tizenkét termék listájának további tagjai a cseresznye, a nektarin, a körte, az alma, a szeder és az áfonya. Emellett a burgonya is felkerült a rangsorba, méghozzá idén először. Ez a klórprofám nevű csírázásgátló és növekedésszabályozó szer magas koncentrációjának köszönhető. Ezt a vegyületet az Európai Unióban pajzsmirigykárosító hatása miatt már betiltottak.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

A kutatók összeállították a "tiszta tizenötös" listáját is. Ennek az élén az ananász, a csemegekukorica, az avokádó, a papaja és a vöröshagyma szerepel. Az ananász alacsony szennyezettségét a vastag, nem ehető héja magyarázza. A listán helyet kapott még a fagyasztott zöldborsó, a spárga, a káposzta, a görögdinnye, a karfiol, a banán, a mangó, a sárgarépa, a gomba és a kivi is.

Az EWG hangsúlyozta, hogy a zöldség- és gyümölcsfogyasztás továbbra is az egészséges étrend alapja. Ugyanakkor a konvencionális termesztésű termékek jelentősen növelhetik a szervezetbe jutó peszticidterhelést. Ez a kockázat különösen a kisgyermekek és a várandós nők esetében kiemelkedő.
