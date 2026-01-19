Továbbra sincs meg az eltűnt fiú, Egressy Mátyás

A rendőrség nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából, miután ismerőseitől elköszönve hazafelé indult, de XI. kerületi otthonába már nem érkezett meg.

Egressy Mátyást, a 18 éves budapesti fiatalembert továbbra is nagy erőkkel keresik a rendőrök, miután január 17-én hajnalban nyoma veszett. A police.hu közlése szerint a fiú előző este ismerőseivel indult szórakozni a főváros V. kerületébe, majd szombaton, hajnali 2 óra 15 perckor elindult hazafelé. XI. kerületi otthonába azonban nem érkezett meg, és azóta sem adott életjelet magáról. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást indított az ügyben.

A rendőrség által kiadott személyleírás szerint Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, rövid barna hajú fiatal férfi. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a keresés jelenleg is folyamatban van, és minden bejelentést kiemelten kezelnek.

A rendőrség kéri, hogy aki a fiú tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett is tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámán, a 06-80-555-111-en, vagy hívja a 112-es segélyhívót. A hatóságok továbbra is a lakosság segítségét kérik a fiatal felkutatásához.