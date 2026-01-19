A "Na szia mentő" mondattal kapcsolatban 4 különböző védjegybejelentési kérelem fut, amelyeket az OMSZ, illetve a mémmé vált beköszönést kitaláló kisfiú családja nyújtott be.
Továbbra sincs meg az eltűnt fiú, Egressy Mátyás
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából, miután ismerőseitől elköszönve hazafelé indult, de XI. kerületi otthonába már nem érkezett meg.
Egressy Mátyást, a 18 éves budapesti fiatalembert továbbra is nagy erőkkel keresik a rendőrök, miután január 17-én hajnalban nyoma veszett. A police.hu közlése szerint a fiú előző este ismerőseivel indult szórakozni a főváros V. kerületébe, majd szombaton, hajnali 2 óra 15 perckor elindult hazafelé. XI. kerületi otthonába azonban nem érkezett meg, és azóta sem adott életjelet magáról. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást indított az ügyben.
A rendőrség által kiadott személyleírás szerint Egressy Mátyás körülbelül 183 centiméter magas, sportos testalkatú, rövid barna hajú fiatal férfi. Eltűnésekor barna kabátot és fekete nadrágot viselt. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a keresés jelenleg is folyamatban van, és minden bejelentést kiemelten kezelnek.
A rendőrség kéri, hogy aki a fiú tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett is tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú zöldszámán, a 06-80-555-111-en, vagy hívja a 112-es segélyhívót. A hatóságok továbbra is a lakosság segítségét kérik a fiatal felkutatásához.
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.
Na, vajon elvitte valaki a 3 milliárd 434 millió forintos főnyereményt az ötös lottón?.
Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/3. heti nyerőszámait. Egy magyar játékos milliókat kaszált ezen a héten.
Fájdalomcsillapítókon él a Jóban rosszban egykori sztárja: súlyos műtétjéről vallott, átfúrták a csontját
A 46 éves színész-rendező hosszú felépülési időszak elé néz, emiatt több színházi szerepét is el kell halasztania,
Óriási blama, egértanya lett a legendás luxushotel: undorító dologról számoltak be a dúsgazdag vendégek
Vizsgálatot indított a londoni Ritz szálloda, miután a délutáni teázáson részt vevő vendégek egy egeret láttak a világhírű étterem padlóján.
Az idei évet is számtalan új premierrel indítja a Disney+, köztük olyan tartalmakkal, mint az „Ezer bokszütés" második évada.
A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár.
A Balaton jege látványosan erősödik, de a vízirendészet szerint még mindig csak a déli part közelében biztonságos a jégen tartózkodni.
A Normafán továbbra is remek a hó, a pályákat frissítik, a hangulat téli, mégis egyre nagyobb gondot okoz valami egészen prózai.
A döntő után vált hivatalossá, hogy a 2025-ös RTL-en futó Csillag Születik győztese Kristóf Rebeka lett, aki édesapjával együtt állt színpadra.
Két nap alatt bűncselekmények sorozatát követte el egy békési páros: autót tulajdonítottak el, fizetés nélkül tankoltak, majd kábítószer hatása alatt vezettek.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/03. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson az 1 milliárd 400 millió forintos főnyereményt!
A legnagyobb spílerek továbbra is a sportfogadók, a legnagyobb nyertesek pedig a lottójátékosok és sorsjegykedvelők.
A 3. játékhéten egy szerencsés játékos megütötte a Skandináv lottó jackpotját, amely több mint 290 milliót hozott számára a konyhára. Mutajuk a nyerőszámokat és a...
A 78 éves zenészlegenda egy kiválóan felszerelt fővárosi kórházban kapja a szükséges ellátást, zenésztársai pedig óvatos optimizmussal beszélnek felépülésének esélyeiről.
A testület kizárólag az iratok alapján határoz Portik Tamás és Gyárfás Tamás indítványairól.
76 éves korában elhunyt Orosz István színművész, a magyar szinkron egyik ikonikus alakja.