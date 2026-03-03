Vadonatúj világsztárokat jelentett be a népszerű fesztivál: ilyen még nem volt Magyarországon!

Idén is Velencén rendezik meg a B MY LAKE fesztivált. 2026. július 16. és 18. között három nap elektronikus zene, világszínvonalú látvány, szabad energiák és minden eddiginél komolyabb sztár fellépők, többek között Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Deborah De Luca, Sven Vath, Worakls, Adam Beyer és Joseph Capriati, mindössze fél órára Budapesttől – ezt ígérik a szervezők, akik másodjára hirdetik meg a Velencei-tó Északi Strandján a több, mint egy évtizede életre hívott, mára már klasszikusnak mondható elektronikus zenei eseményt.

A több nemzetközi elismerést is elnyert elektronikus butikfesztivál hű marad a gyökereihez és a progresszív elektronikus zene, valamint a techno legnagyobb nemzetközi neveit vonultatja fel, hogy a legmodernebb elektronikus zenei irányzatok találkozhassanak a vízparti pihenés élményével.

Több, mint négy hónappal az esemény előtt szinte teljes programot hirdettek meg a fesztivál szervezői, akik 2026-ban a korábbi évekhez képest is erősebb hazai és külföldi kínálattal várják a látogatókat, köztük a nemzetközi elektronikus zenei szcéna olyan top kategóriás headlinereivel, mint a hazai közönség kívánságlistáján évek óta első helyen álló német techno ikon, Paul Kalkbrenner, olyan világsztárokat láthatunk és hallhatunk, mint a belga Amelie Lens, az olasz techno királynő Deborah De Luca, világszinten különlegességnek számít Adam Beyer és Joseph Capriati back to back szettje, érkezik a német techno legenda, a háromszoros DJ Awards-nyertes Sven Vath, valamint a francia zenei zseni Worakls.

A fesztivál 3 fő színpadán közel 70 hazai és nemzetközi DJ gondoskodik a feledhetetlen hangulatról a techno, house, melodic techno és hard techno legjavával. A B és MY színpadokon az egyedülálló vizuális arculatról és professzionális fénytechnikáról a német Liveframe Design csapata gondoskodik. A fellépők között pedig DJ Rush, Chris Liebing, Planetary Assault System, Kasablanca, Estella Boersma, Daria Kolosova, Rebuke és Kasia is színpadra lép.

A Velencei-tó partján fekvő Északi Strand kiváló adottságokkal rendelkezik, Budapesttől mindössze fél óra alatt elérhető autóval, vagy vonattal. A helyszín egyedi, fél kilométer hosszú saját stranddal biztosít tökéletes környezetet a fesztiválozóknak.

A tavalyi hagyományokat és koncepciót követve a B MY LAKE idén sem csak egyszerűen egy elektronikus zenei maraton, hanem klasszikus fesztiválélményt is kínál.

Lesz napindító jóga, különféle sportolási lehetőségek, strandröplabda, SUP, thai masszázs, szabadtéri mozi, beauty blokk, fodrászattal és sminkelési lehetőségekkel, mindemellett a tavaly nagy sikerrel debütált divatbemutató helyszín, a FASHION BLOCK is újra felépül, magyar divattervezők kollekcióival a kifutón.

A DEADCODE PRODUCTION és a Weekend Event által szervezett B MY LAKE fesztivált Velence városa is örömmel fogadja. A rendezvény tavalyi bemutatkozása után idén második alkalommal tér vissza a Velencei-tó partjára, és a városvezetés tapasztalatai szerint nemcsak a zenerajongók, hanem a helyiek számára is pozitív élményt jelentett.

Megközelítés, helyszíni szolgáltatások

A fesztivál teljes értékű élményt kínál a több napra érkezők számára is. A helyszínen hivatalos, vízparti kemping működik, emelt komfortfokozatú glamping szolgáltatásokkal, előre telepített és felszerelt lakóegységekkel, valamint közösségi terekkel. A szervezők emellett kiemelt 3 és 4 csillagos hotelcsomagokat is kínálnak ellátással és közvetlen transzferrel a fesztivál bejáratáig, Velencén és Székesfehérváron. Mindemellett Velence és a környező települések panziói, apartmanjai és szállodái is felkészülten várják a fesztiválozókat.

A megközelítés egyszerű és gyors: a helyszín Budapesttől mindössze fél órára található, autóval és vonattal egyaránt kényelmesen elérhető. A fesztivál ideje alatt kijelölt parkolózónák, taxi- és transzferszolgáltatások, sofőrsegély, ingyenes kerékpártároló, valamint dedikált drop-off pontok segítik az érkezést és a távozást, biztosítva a gördülékeny és biztonságos közlekedést. A kedvezményes jegyek és bérletek március 16-ig érhetők el.

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi