Galla Miklós régóta küzd egészségügyi problémákkal. Az év elején arról beszélt, hogy állapota ismét romlott, orvosi felügyeletre és otthoni ápolásra szorul.
Megrendülve nyilatkozott Szabó Győző Kálloy Molnár Péter haláláról: így zajlottak az elhunyt színész utolsó hetei
Szabó Győző életmódváltásáról, a barátság jelentéséről és a tavaly decemberben elhunyt Kálloy Molnár Péterhez fűződő kapcsolatáról beszélt a Hot! magazinnak adott interjújában.
Az 55 éves színész elmondta, nem egyetlen sorsfordító pillanat hatására döntötte el, hogy változtat az életén. Rengeteg mindenen ment már keresztül – a drogoktól az alkoholig –, és sokkolta, hogy a vele egykorúak közül sokan egyáltalán nem figyelnek magukra. Úgy látja, Magyarországon jellemző, hogy ötven felett az emberek már nem igyekeznek karbantartani magukat, mert nem akarnak senkinek megfelelni. Ő viszont nem akart ebbe belenyugodni.
Az átalakulásnak szakmai hozadékát is látja: olyan szerepeket szeretne kapni, amelyekhez izmos, sportos, jól karbantartott, középkorú karakter kell. Ahogy fogalmazott: "Én szeretnék lenni az, aki ilyen helyzetben szóba jöhet."
Szabó Győző abban hisz, hogy a környezetünk formál minket, ezért tudatosan válogatja meg, kivel veszi körül magát. Olyan emberek alkotják a társaságát, akiknek jó a humoruk, hasonlóan gondolkodnak, beszélnek idegen nyelveket, és szinte minden témához hozzá tudnak szólni. A barát szót ugyanakkor óvatosan használja: szerinte haverokból sok van, de a barát egészen más kategória.
Megrendülten beszélt Kálloy Molnár Péterről, akivel a Beugró című improvizációs műsorban is együtt dolgozott. A színész halála egy héttel azután következett be, hogy utoljára együtt álltak színpadon. Akkor sokat beszélgettek, és Kálloy Molnár azt mondta neki, hogy minden rendben lesz. Szabó Győző ma úgy gondolja, kollégája pontosan tudta, hogy nagy a baj, csak nyugtatni akarta a környezetét.
"Az nem biztos, hogy a barátomnak mondtam volna, de nagyon szerettük egymást, ebben biztos vagyok" – fogalmazott.
Hozzátette: aki magában hordozza a sérelmeit és a problémáit, az előbb-utóbb fizikai tünetekkel is szembesül. Szerinte Kálloy Molnár is hajlamos volt erre. "Elég egy szikra ahhoz, hogy egyszer csak robbanjon, és ez biztos, hogy egy rossz irány" – jelentette ki.
Kálloy Molnár Péter 55 éves korában, rövid lefolyású betegségben hunyt el tavaly december 1-jén. Néhány hónappal korábban hasnyálmirigyrákkal diagnosztizálták. A színésztől december 19-én vettek végső búcsút a Fiumei úti sírkertben.
Fotó: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
A zenész nyíltan beszélt anyagi helyzetéről is, elárulva, hogy a folyósított összeg szinte fillérre pontosan kétszázezer forint.
