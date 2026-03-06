Horror a magyar iskolában: ez minden szülő rémálma, mentőhelikopter vitte el a diákot, sokkoló, mi történt vele

Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy tizennégy éves diák egy nagykátai általános iskolában, miután kémiaórán felrobbant egy kémcső a tanár kezében. A fiút mentőhelikopterrel szállították kórházba. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanújával indított nyomozást - szúrta ki a 24.hu.

A baleset szerdán történt, a tizennégy éves Nimród ekkor az első padban ült. A kísérlet során a tanár két vegyületet kevert össze, a reakció azonban nem a vártak szerint alakult. Amikor a pedagógus megnövelte az egyik anyag mennyiségét, a kémcső felrobbant. A kicsapó lángok egyenesen a diákot találták el.

A fiú az arcán, a kezén és a mellkasán szenvedett másodfokú égési sérüléseket. A szülők elmondása szerint a gyermeket jelenleg mélyaltatásban tartják és géppel lélegeztetik. "A teljes felépüléséhez feltehetően plasztikai műtétekre is szükség lesz" - nyilatkozták a TV2-nek.

A sérült fiú testvére arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézményben nincsenek meg a biztonságos kémiai kísérletekhez szükséges feltételek. Hiányzik a megfelelően kialakított szaktanterem, valamint a diákok számára biztosított védőfelszerelés is.

A kísérletet végző pedagógus pontos szakképesítése egyelőre nem tisztázott. A tankerület tájékoztatása szerint azonban a tanár a balesetet követően a protokollnak megfelelően cselekedett, és azonnal értesítette a mentőket, illetve a katasztrófavédelmet.

Az eset körülményeit a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.