Saját otthonában lett rosszul Galla Miklós: tűzoltók törték rá az ajtót, kórházba szállították

Galla Miklóst szerda délelőtt a katasztrófavédelem munkatársai szabadították ki otthonából, miután rosszul lett; a humoristát stabil állapotban szállították kórházba - írja a Blikk.

Galla Miklós szerda reggelre taxit rendelt, ám rosszullét miatt végül lemondta az utat. A sofőr ennek ellenére kiment a megadott címre, de hiába kopogtatott, senki nem nyitott ajtót. Nem sokkal később a hatóságok is megérkeztek; a lap információi szerint a 70 éves humorista maga hívta a 112-es segélyhívót.

Az ingatlant végül a tűzoltók nyitották fel, mert a rendőrök és a mentősök másként nem tudtak bejutni. "A bentlévő személy életben volt, de nem tudta kinyitni az ajtót" – közölte Némethi Zita, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy egy 70 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak kórházba. A behatolás után a közterület-felügyelők ideiglenes lakatot szereltek az ajtóra.

Galla Miklós régóta küzd egészségügyi problémákkal. Az év elején arról beszélt, hogy állapota ismét romlott, orvosi felügyeletre és otthoni ápolásra szorul, és akár műtétre is szüksége lehet. Korábban hónapokon át tartó csuklás gyötörte, aludni is csak altatóval tudott. Tavaly azt mondta, az orvosok sem tudják pontosan megállapítani, mi a baja. Januárban elárulta, hogy háromféle gyógyszert szed, bőrgyógyászati problémái is vannak, és naponta jár hozzá ápolónő.

Egészségi gondjai mellett anyagi nehézségekkel is szembe kellett néznie. Tavaly októberben közösségi oldalán kért segítséget követőitől, mert elmondása szerint már élelmiszerre és gyógyszerre sem futotta, miközben közüzemi hátralékai és adótartozásai is felhalmozódtak. Nyilvános felhívása után Laár András kétszázezer forintos gyorssegéllyel támogatta, és a követők adományainak köszönhetően Galla később arról számolt be, hogy sikerült rendeznie tartozásait. Dombóvári István közös fellépést szervezett számára és Laár András számára a jászkarajenői művelődési házban; a novemberi előadást rögzítették, és az év elején ingyenesen elérhetővé tették az interneten. Februárra további két fellépést is terveztek.