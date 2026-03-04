2026. március 4. szerda Kázmér
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Európa, Magyarország, Budapest környéke, 2018: Mentőautó látképe
Szórakozás

Saját otthonában lett rosszul Galla Miklós: tűzoltók törték rá az ajtót, kórházba szállították

Pénzcentrum
2026. március 4. 14:42

Galla Miklóst szerda délelőtt a katasztrófavédelem munkatársai szabadították ki otthonából, miután rosszul lett; a humoristát stabil állapotban szállították kórházba - írja a Blikk.

Galla Miklós szerda reggelre taxit rendelt, ám rosszullét miatt végül lemondta az utat. A sofőr ennek ellenére kiment a megadott címre, de hiába kopogtatott, senki nem nyitott ajtót. Nem sokkal később a hatóságok is megérkeztek; a lap információi szerint a 70 éves humorista maga hívta a 112-es segélyhívót.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ingatlant végül a tűzoltók nyitották fel, mert a rendőrök és a mentősök másként nem tudtak bejutni. "A bentlévő személy életben volt, de nem tudta kinyitni az ajtót" – közölte Némethi Zita, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy egy 70 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak kórházba. A behatolás után a közterület-felügyelők ideiglenes lakatot szereltek az ajtóra.

Galla Miklós régóta küzd egészségügyi problémákkal. Az év elején arról beszélt, hogy állapota ismét romlott, orvosi felügyeletre és otthoni ápolásra szorul, és akár műtétre is szüksége lehet. Korábban hónapokon át tartó csuklás gyötörte, aludni is csak altatóval tudott. Tavaly azt mondta, az orvosok sem tudják pontosan megállapítani, mi a baja. Januárban elárulta, hogy háromféle gyógyszert szed, bőrgyógyászati problémái is vannak, és naponta jár hozzá ápolónő.

Egészségi gondjai mellett anyagi nehézségekkel is szembe kellett néznie. Tavaly októberben közösségi oldalán kért segítséget követőitől, mert elmondása szerint már élelmiszerre és gyógyszerre sem futotta, miközben közüzemi hátralékai és adótartozásai is felhalmozódtak. Nyilvános felhívása után Laár András kétszázezer forintos gyorssegéllyel támogatta, és a követők adományainak köszönhetően Galla később arról számolt be, hogy sikerült rendeznie tartozásait. Dombóvári István közös fellépést szervezett számára és Laár András számára a jászkarajenői művelődési házban; a novemberi előadást rögzítették, és az év elején ingyenesen elérhetővé tették az interneten. Februárra további két fellépést is terveztek.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kórház #tűzoltók #szegénység #celeb #adósság #adomány #mentőszolgálat #betegség #anyagi helyzet #szórakozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:33
15:17
15:02
14:51
14:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 4.
Kegyetlen jóslat érkezett: hamar beüthet az ársokk Magyarországon, ez minden tervet felülírhat
2026. március 4.
Nem semmi, ami történik: ez a márka robbant be a magyar autópiac élére, mindenkit lenyomott
2026. március 4.
NGM: lelövik a csaló webáruházakat, hamarosan elindul a ROSTA, többezer kereskedő kap kockázati besorolást
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
5
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 9. játékhéten 2026-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 14:51
Óriási fordulat a magyar kiskereskedelemben: egy eddig lenézett modell teljesen átírhatja a mindennapi vásárlási szokásainkat
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 13:32
Bejelentette Szijjártó Péter: a mai napon Putyinnal fog tárgyalni Moszkvában - ez lesz a téma
Agrárszektor  |  2026. március 4. 14:33
Téboly a gabonapiacon: ennyibe kerül most a búza, kukorica itthon
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel