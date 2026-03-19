nyugdijas, nyugdijak, anyagi helyzet, információs szegénység
Nyugdíj

Rendkívüli nyugdíjemelésről döntött az Alkotmánybíróság: 150 ezer idősnek járhat jóval magasabb ellátás

Pénzcentrum
2026. március 19. 14:42

Az Alkotmánybíróság döntése után akár 150 ezer lengyel nyugdíjas kaphat magasabb ellátást, mivel kiderült: a korábbi szabályozás jogsértő módon csökkenthette a nyugdíjak összegét. A kormány már dolgozik a korrekción, de az érintetteknek nem érdemes késlekedniük a lépéssel.

Jelentős változások jöhetnek a lengyel nyugdíjrendszerben: az Alkotmánybíróság döntése alapján akár 150 ezer nyugdíjas kaphat magasabb ellátást a jövőben. A határozat szerint ugyanis a korábbi nyugdíjszámítási gyakorlat sérthette a megszerzett jogok védelmét, ami tömeges alulfizetéshez vezethetett - írja a wprost nevű lap.

A testület 2024. június 4-i ítéletében kimondta, hogy a jelenlegi szabályozás aláásta az állampolgárok államba vetett bizalmát, mivel a korai nyugdíj összege csökkenthette a később megállapított általános nyugdíj alapját. Ez a gyakorlat akár havi 1000 zloty (kb. 92 ezer forint) veszteséget is jelenthetett az érintettek számára.

A döntés elsősorban azokat érinti, akik 2012 előtt mentek korai nyugdíjba, majd később az általános nyugdíjat is igényelték. Különösen az 1949 és 1959 között született nők, valamint az 1949 és 1954 között született férfiak tartoznak ebbe a körbe. Számukra a korábbi számítási módszer hátrányos lehetett, mivel a korai nyugdíj időszaka levonásként jelent meg a későbbi ellátás megállapításakor.

A lengyel kormány már dolgozik egy új jogszabályon, amely rendezné a helyzetet. A tervek szerint a nyugdíjakat részben automatikusan újraszámítják, ugyanakkor sok esetben az érintetteknek külön kérelmet kell benyújtaniuk a társadalombiztosítási hatósághoz. Azoknak, akik még nem igényelték az általános nyugdíjat, legkésőbb 2026 végéig kell lépniük.

Bár az új szabályok jelentős pénzügyi javulást hozhatnak, a visszamenőleges kifizetések nem korlátlanok: a hátralékokat legfeljebb három évre visszamenőleg lehet érvényesíteni, ami különösen fontossá teszi a gyors ügyintézést az érintettek számára.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:43
15:31
15:22
15:14
14:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 19.
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
2026. március 19.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 19. csütörtök
József, Bánk
12. hét
Március 19.
Az alvás világnapja
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
2
2 hónapja
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
3
2 hónapja
Nyugdíj utalás 2026 február: itt a kalkulátor, ennyi pénzt kapnak a 13. havi és 14. havi nyugdíjjal együtt az idősek
4
2 hónapja
Itt kiskirályként élhetnek a nyugdíjasok 2026-ban: nem kell tartaniuk az elszegényedéstől, az inflációtól, rezsitől
5
2 hónapja
Özvegyi nyugdíj 2026: itt van, kinek és meddig jár, mekkora az összege, hogy zajlik az igénylése
