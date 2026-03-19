Március 1-től új szabályok léptek életbe, amelyek több ponton is változást hoztak.
Rendkívüli nyugdíjemelésről döntött az Alkotmánybíróság: 150 ezer idősnek járhat jóval magasabb ellátás
Az Alkotmánybíróság döntése után akár 150 ezer lengyel nyugdíjas kaphat magasabb ellátást, mivel kiderült: a korábbi szabályozás jogsértő módon csökkenthette a nyugdíjak összegét. A kormány már dolgozik a korrekción, de az érintetteknek nem érdemes késlekedniük a lépéssel.
Jelentős változások jöhetnek a lengyel nyugdíjrendszerben: az Alkotmánybíróság döntése alapján akár 150 ezer nyugdíjas kaphat magasabb ellátást a jövőben. A határozat szerint ugyanis a korábbi nyugdíjszámítási gyakorlat sérthette a megszerzett jogok védelmét, ami tömeges alulfizetéshez vezethetett - írja a wprost nevű lap.
A testület 2024. június 4-i ítéletében kimondta, hogy a jelenlegi szabályozás aláásta az állampolgárok államba vetett bizalmát, mivel a korai nyugdíj összege csökkenthette a később megállapított általános nyugdíj alapját. Ez a gyakorlat akár havi 1000 zloty (kb. 92 ezer forint) veszteséget is jelenthetett az érintettek számára.
A döntés elsősorban azokat érinti, akik 2012 előtt mentek korai nyugdíjba, majd később az általános nyugdíjat is igényelték. Különösen az 1949 és 1959 között született nők, valamint az 1949 és 1954 között született férfiak tartoznak ebbe a körbe. Számukra a korábbi számítási módszer hátrányos lehetett, mivel a korai nyugdíj időszaka levonásként jelent meg a későbbi ellátás megállapításakor.
A lengyel kormány már dolgozik egy új jogszabályon, amely rendezné a helyzetet. A tervek szerint a nyugdíjakat részben automatikusan újraszámítják, ugyanakkor sok esetben az érintetteknek külön kérelmet kell benyújtaniuk a társadalombiztosítási hatósághoz. Azoknak, akik még nem igényelték az általános nyugdíjat, legkésőbb 2026 végéig kell lépniük.
Bár az új szabályok jelentős pénzügyi javulást hozhatnak, a visszamenőleges kifizetések nem korlátlanok: a hátralékokat legfeljebb három évre visszamenőleg lehet érvényesíteni, ami különösen fontossá teszi a gyors ügyintézést az érintettek számára.
