Rendkívüli nyugdíjemelésről döntött az Alkotmánybíróság: 150 ezer idősnek járhat jóval magasabb ellátás

Az Alkotmánybíróság döntése után akár 150 ezer lengyel nyugdíjas kaphat magasabb ellátást, mivel kiderült: a korábbi szabályozás jogsértő módon csökkenthette a nyugdíjak összegét. A kormány már dolgozik a korrekción, de az érintetteknek nem érdemes késlekedniük a lépéssel.

Jelentős változások jöhetnek a lengyel nyugdíjrendszerben: az Alkotmánybíróság döntése alapján akár 150 ezer nyugdíjas kaphat magasabb ellátást a jövőben. A határozat szerint ugyanis a korábbi nyugdíjszámítási gyakorlat sérthette a megszerzett jogok védelmét, ami tömeges alulfizetéshez vezethetett - írja a wprost nevű lap.

A testület 2024. június 4-i ítéletében kimondta, hogy a jelenlegi szabályozás aláásta az állampolgárok államba vetett bizalmát, mivel a korai nyugdíj összege csökkenthette a később megállapított általános nyugdíj alapját. Ez a gyakorlat akár havi 1000 zloty (kb. 92 ezer forint) veszteséget is jelenthetett az érintettek számára.

A döntés elsősorban azokat érinti, akik 2012 előtt mentek korai nyugdíjba, majd később az általános nyugdíjat is igényelték. Különösen az 1949 és 1959 között született nők, valamint az 1949 és 1954 között született férfiak tartoznak ebbe a körbe. Számukra a korábbi számítási módszer hátrányos lehetett, mivel a korai nyugdíj időszaka levonásként jelent meg a későbbi ellátás megállapításakor.

A lengyel kormány már dolgozik egy új jogszabályon, amely rendezné a helyzetet. A tervek szerint a nyugdíjakat részben automatikusan újraszámítják, ugyanakkor sok esetben az érintetteknek külön kérelmet kell benyújtaniuk a társadalombiztosítási hatósághoz. Azoknak, akik még nem igényelték az általános nyugdíjat, legkésőbb 2026 végéig kell lépniük.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bár az új szabályok jelentős pénzügyi javulást hozhatnak, a visszamenőleges kifizetések nem korlátlanok: a hátralékokat legfeljebb három évre visszamenőleg lehet érvényesíteni, ami különösen fontossá teszi a gyors ügyintézést az érintettek számára.