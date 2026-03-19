Mikrofon a színpadon, lila háttérrel.
Szórakozás

Tiszta vizet öntöttek a pohárba Fenyő Miklós hozzátartozói: kiderült az igazság a közelgő emlékkoncertről

Pénzcentrum
2026. március 19. 10:20

Fenyő Miklós gyermekei, egykori zenekara és stábja hivatalosan is elhatárolódott egy idén decemberre tervezett Aréna-koncerttől, amely az elhunyt zenész dalaira épülne. A család közleménye hangsúlyozza, hogy az egyetlen általuk támogatott, hivatalos emlékkoncertre 2027 tavaszán kerül majd sor.

A 78 éves korában elhunyt rock and roll legenda közösségi oldalán közzétett bejegyzésben a zenész két gyermeke, Fenyő Dió és Fenyő Dáci tájékoztatta a rajongókat. Felidézték egy korábbi ígéretüket. Eszerint mindig egyértelműen jelezni fogják a közönségnek, hogy az édesapjukhoz kapcsolódó események közül melyek bírják a család támogatását - írja a Blikk

A december közepére szervezett budapesti rendezvény, amelyen Fenyő Miklós szerzeményeit adnák elő, határozottan nem tartozik ezek közé. A gyerekek egyértelművé tették, hogy elhatárolódnak a koncerttől. Ugyanígy tesz a Fenyőgyöngye zenekar, valamint a Fenyő Miklós Produkció teljes stábja is.

A bejegyzésben a hozzátartozók azt is tisztázták, hogy a rajongóknak mikor lesz lehetőségük egy hivatalos és méltó eseményen megemlékezni az énekesről. A család és a stáb által jóváhagyott emlékkoncertet 2027. március 12-én rendezik meg.
