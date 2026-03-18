Ennyi volt, elkaszálta sokak kedvenc sorozatát az RTL: ez jön helyette a műsorsávban

A népszerű sorozat helyét egy másik széria veszi át a képernyőn, a kasza okait viszont nem közölték.

Új, a nyolcvanas évek közepén játszódó napi sorozatot indít az RTL. A renitens alkotóinak legújabb szériája a hamarosan második évadával befejeződő Pokoli rokonokat váltja majd a képernyőn. A szerdán bejelentett, egyelőre cím nélküli produkció a korabeli Magyarországra repíti vissza a nézőket.

A nosztalgikus hangulatú történet titkok és ígéretek mentén mutatja be az évtized mindennapjait. A csatorna célja, hogy a széria egyszerre építsen az idősebbek emlékeire, a fiatalabb generációnak pedig megmutassa, hogyan éltek szüleik és nagyszüleik néhány évtizeddel ezelőtt.