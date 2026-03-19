Debrecen, 2022. július 24.Majka (Majoros Péter) énekel a Campus Fesztivál negyedik, utolsó napján Debrecenben 2022. július 23-án este.MTI/Czeglédi Zsolt
Szórakozás

Kikotyogta az új Heti Hetes egyik szereplőjét Majka: ő is be fog ülni a legendás műsorba

Pénzcentrum
2026. március 19. 13:41

Majka egy friss interjúban megerősítette a hónapok óta terjedő pletykát: az RTL feltámasztja a kultikus Heti hetes című műsort. A rapper-műsorvezető elárulta, hogy a szereplőválogatás már befejeződött, a régi gárdából pedig Hajós András is visszatér a képernyőre - tudósított a 24.hu.

Már év elején szárnyra kaptak a hírek, hogy a csatorna a népszerű közéleti műsor visszatérésén dolgozik, a produkcióban pedig Majkának szánják a központi szerepet. A műsorvezető a minap egy díjátadón adott interjút, amelyben hivatalosan is megerősítette a forgatás tényét. Elmondása szerint az elmúlt három hónapban komoly munka zajlott a szereplőválogatás során. Végül sikerült megtalálniuk azt a csapatot, amely méltón tudja képviselni a formátumot.

Majka a tőle megszokott stílusban arról is beszélt, hogy a felvételek alatt a balján egy ismerős arc fog ülni. Hozzátette: reméli, kollégája nem fogdossa majd a combját.

Tiszta vizet öntöttek a pohárba Fenyő Miklós hozzátartozói: kiderült az igazság a közelgő emlékkoncertről
EZ IS ÉRDEKELHET
Tiszta vizet öntöttek a pohárba Fenyő Miklós hozzátartozói: kiderült az igazság a közelgő emlékkoncertről
A család közleménye hangsúlyozza, hogy az egyetlen általuk támogatott, hivatalos emlékkoncertre 2027 tavaszán kerül majd sor.

A beszámolóból kiderült, hogy a viccelődéssel Hajós Andrásra utalt. Hajósnak egyáltalán nem lesz idegen a feladat, hiszen a "Heti hetes" 2016-os megszűnéséig a csapat állandó tagja volt. Közös pont a két tévésben, hogy a közelmúltban mindketten a TV2-től igazoltak át az RTL-hez.

Bár a szereplők már nyíltan beszélnek a projektről, a csatorna hivatalosan még nem jelentette be a "Heti hetes" újraindulását. Az RTL a sajtómegkeresésekre egyelőre csak egy általános választ küldött, amelyben a jelenleg futó sorozataikat és showműsoraikat népszerűsítik. Ebben kitértek arra is, hogy a jövőbeli terveikről a megfelelő időben tájékoztatják majd a nyilvánosságot.

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:11
13:59
13:41
13:29
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 18.
Húsbavágó hírt kaptak a nyugdíjba vonulás előtt álló magyarok milliói: elkerülhetetlen a reform, jöhet a korhatáremelés?
2026. március 19.
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
2026. március 19.
Sokan csak álmodnak az ilyen juttatásokról: ennyit keresnek a dolgozók a kecskeméti Mercedes-gyárban, indulhat a roham a munkahelyekért?
2026. március 18.
Kiderült, mit várnak el leginkább a munkáltatók: aranyat ér a piacon, akiben megvan ez a képesség
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 19. csütörtök
József, Bánk
12. hét
Március 19.
Az alvás világnapja
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 7. játékhéten
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 8. játékhéten
3
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 6. játékhéten
5
2 hete
Váratlan bejelentést tett az Ötöslottó mai sorsolásáról a Szerencsejáték: 69 éves titokra derült fény
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 13:03
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
Pénzcentrum  |  2026. március 19. 12:41
Megérkeztek az uniós szakértők: hamarosan pont kerülhet a Barátság vezeték ügyére
Agrárszektor  |  2026. március 19. 13:32
Sokan már így gazdálkodnak az EU-ban: nálunk mégis alig vágnak bele