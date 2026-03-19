Minden idők negyedik legnagyobb Ötöslottó‑nyereménye, 5,9 milliárd forint lesz a tét a szombati sorsoláson, ezzel együtt újra fellángoltak az összeesküvés-elméletek az interneten.
Kikotyogta az új Heti Hetes egyik szereplőjét Majka: ő is be fog ülni a legendás műsorba
Majka egy friss interjúban megerősítette a hónapok óta terjedő pletykát: az RTL feltámasztja a kultikus Heti hetes című műsort. A rapper-műsorvezető elárulta, hogy a szereplőválogatás már befejeződött, a régi gárdából pedig Hajós András is visszatér a képernyőre - tudósított a 24.hu.
Már év elején szárnyra kaptak a hírek, hogy a csatorna a népszerű közéleti műsor visszatérésén dolgozik, a produkcióban pedig Majkának szánják a központi szerepet. A műsorvezető a minap egy díjátadón adott interjút, amelyben hivatalosan is megerősítette a forgatás tényét. Elmondása szerint az elmúlt három hónapban komoly munka zajlott a szereplőválogatás során. Végül sikerült megtalálniuk azt a csapatot, amely méltón tudja képviselni a formátumot.
Majka a tőle megszokott stílusban arról is beszélt, hogy a felvételek alatt a balján egy ismerős arc fog ülni. Hozzátette: reméli, kollégája nem fogdossa majd a combját.
A beszámolóból kiderült, hogy a viccelődéssel Hajós Andrásra utalt. Hajósnak egyáltalán nem lesz idegen a feladat, hiszen a "Heti hetes" 2016-os megszűnéséig a csapat állandó tagja volt. Közös pont a két tévésben, hogy a közelmúltban mindketten a TV2-től igazoltak át az RTL-hez.
Bár a szereplők már nyíltan beszélnek a projektről, a csatorna hivatalosan még nem jelentette be a "Heti hetes" újraindulását. Az RTL a sajtómegkeresésekre egyelőre csak egy általános választ küldött, amelyben a jelenleg futó sorozataikat és showműsoraikat népszerűsítik. Ebben kitértek arra is, hogy a jövőbeli terveikről a megfelelő időben tájékoztatják majd a nyilvánosságot.
