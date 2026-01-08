Korrupciós pénzből vették meg András herceg villáját? Megdöbbentő részletek kerültek elő

Egyre biztosabb, hogy András yorki herceg több millió fontot kapott egy kazah oligarchától, aki a pénz egy részét egy korrupciós ügyekbe keveredett cégtől szerezte.

Timur Kulibajev kazah milliárdos ügyvédei útján közölte, hogy az Enviro Pacific Investments nevű vállalattól felvett kölcsönből segítette finanszírozni András herceg egykori berkshire-i birtokának, a Sunninghill Parknak a megvásárlását. Olasz ügyészek megállapították, hogy ez a cég 2007-ben kenőpénzből származó összegeket kapott. Az utolsó ilyen befizetés után néhány héttel az oligarcha 15 millió fontért megvette az ingatlant a hercegtől - jelentette a BBC.

Kulibajev Kazahsztán akkori elnökének veje, és az ország olaj- és gáziparának egyik legbefolyásosabb tisztviselője volt. A BBC azt is megtudta, hogy egy másik ügyben egy olasz üzletember bűnösnek vallotta magát az oligarcha megvesztegetésében.

A leleplezések kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a herceg akaratlanul is haszonélvezője lehetett-e bűncselekményből származó pénzeknek, és hogy ő, illetve tanácsadói elvégezték-e az ennek elkerüléséhez törvényileg előírt ellenőrzéseket.

Tom Keatinge pénzmosási szakértő szerint az ügyletnek "nyilvánvaló figyelmeztető jelei" voltak. Ezeknek szerinte alapos vizsgálatot kellett volna kiváltaniuk, hogy az érintettek megbizonyosodjanak arról, nem segítenek-e korrupciós pénzek tisztára mosásában.

A hírek szerint Kulibajev 3 millió fonttal többet fizetett a kért árnál, és becslések szerint 7 millió fonttal többet az ingatlan piaci értékénél.

A herceg nem reagált a BBC megkeresésére. 2009-ben, az ügyletet ért bírálatok után a Daily Telegraphnak azt mondta: "Amint kifizették az árat, már nem az én dolgom. Ha ez az ajánlat, nem fogok ajándék lónak a szájába nézni, és azt sugallni, hogy túlfizettek."

A Sunninghill Parkot Erzsébet királynő ajándékozta Andrásnak 1986-ban, esküvői ajándékként. A 12 hálószobás, 12 fürdőszobás és hat fogadótermes, modern vöröstégla épületet a britek egy Tesco áruházhoz hasonlították.

Miután az ingatlant 2001-ben piacra dobták, de nem érkezett rá ajánlat, András személyesen is bekapcsolódott az értékesítésbe. Egy 2003-as, Bahreinbe tett hivatalos látogatását is arra használta fel, hogy megpróbálja eladni a birtokot az öböl menti uralkodócsaládoknak.

A vevő végül egy másik országból, Kazahsztánból érkezett. 2002-ben András a Brit–Kazah Társaság védnöke lett, az ország autokrata elnökével, Nurszultan Nazarbajevvel közösen. 2006-ban a herceg Kazahsztánba látogatott, majd ugyanabban az évben Nazarbajevet Erzsébet királynő fogadta a Buckingham-palotában.

2007-ben Nazarbajev veje, Timur Kulibajev tett ajánlatot a Sunninghill Parkra. Akkoriban vagyonát több mint egymilliárd fontra becsülték, és kulcsszerepet játszott az ország szuverén vagyonalapjának irányításában, amely az állami olaj- és gázipar nagy részét birtokolja.

A hírek szerint Andrást Goga Askenazi kazah üzletasszony mutatta be Kulibajevnek, akitől két gyermeke született az oligarchával folytatott viszonya alatt. Askenazi később szoros barátként jellemezte a herceget.

2007 júniusában Andrást és Askenazit lefotózták, amint a királynővel együtt részt vesznek az ascoti Ladies Day rendezvényen. Ugyanabban a hónapban írták alá a Sunninghill Park adásvételi szerződését. Kulibajev egy offshore cégén, a Unity Assets Corporationön keresztül vásárolta meg a birtokot. Az eladót a királyi család ügyvédi irodája, a Farrer & Co képviselte.

A tranzakció szeptemberben zárult le. Ugyanabban a hónapban, a királyi feljegyzések szerint, a brit adófizetők 57 ezer fontot fizettek egy charterjáratért, amellyel a herceg hivatalos kereskedelmi megbízottként Kazahsztánba utazott.

Az eladás idején a brit kormány aggodalmát fejezte ki Kazahsztánnal kapcsolatban. Geoff Hoon akkori Európa-ügyi miniszter 2007 áprilisában azt mondta a parlamentnek, hogy az országban "burjánzanak a rendszerszintű korrupcióra vonatkozó vádak".

E félelmek ellenére – valamint András hivatalos kereskedelmi megbízotti szerepe és akkori negyedik helye a trónöröklési sorban – a vevő kilétét egyik fél sem hozta nyilvánosságra. 2007-ben még nem volt kötelező feltárni a brit ingatlant vásárló offshore cégek tulajdonosait, Kulibajev nevét csak három évvel később hozta nyilvánosságra a média.

A BBC olyan dokumentumokat látott 2016-os és 2017-es bírósági ügyekből, amelyek együttesen mutatják, hogyan jutottak az olasz ügyészek arra a következtetésre, hogy az Enviro Pacific Investments kenőpénzrendszerből kapott készpénzt.

Agostino Bianchi olasz olajipari vezető bűnösnek vallotta magát Kulibajev és más kazah tisztviselők megvesztegetésében, jövedelmező olajszerződésekért cserébe. Az egyik, a kenőpénzek továbbítására használt cég, az Aventall kifizetéseket teljesített "állítólagos korrupciós jelleggel" az Enviro Pacific Investmentsnek. Az ügyészek szerint 6,5 millió dollárt ígértek, de csak 1,5 millió dollár kifizetésére találtak bizonyítékot. Az utolsó utalás 2007 áprilisában történt, kevesebb mint két hónappal a Sunninghillre vonatkozó szerződéskötés előtt.

Kulibajev ügyvédei közölték a BBC-vel, hogy ügyfelük tagadja a megvesztegetést, nem vett részt a szerződések odaítélésében, és nem volt tárgya semmilyen olaszországi nyomozásnak. Azt is állították, hogy Kulibajev soha nem birtokolta vagy irányította az Enviro Pacificet. Arra a kérdésre, hogy ki volt a tulajdonos, titoktartási okokra hivatkozva nem válaszoltak.

Az oligarcha ügyvédei ugyanakkor megerősítették, hogy ügyfelük "2007-ben kereskedelmi okokból és tisztán piaci feltételekkel kölcsönt kapott az Enviro Pacifictől" a Sunninghill Park megvásárlásának finanszírozásához. Ez azt jelenti, hogy egy korrupciós rendszer részeként emlegetett cég is érintett volt az András herceggel kötött ügyletben.

Az ügyvédek nem cáfolták a kölcsön 6 millió fontos értékét, és közölték, hogy Kulibajev később kamatostul visszafizette azt. Szerintük a Sunninghill megvásárlásához felhasznált pénzek teljesen törvényesek voltak, és minden megfelelő átvilágítást elvégeztek. Azt állították, Kulibajev azért fizetett 15 millió fontot, hogy biztosan övé legyen az ingatlan, mivel volt egy másik ajánlattevő is.

A Sunninghill Park évekig üresen állt Kulibajev vásárlása után, végül 2016-ban lebontották. Helyére egy új, 14 hálószobás kastélyt építettek, de az sem volt soha lakott.

Nincs bizonyíték arra, hogy a herceg tudott volna a Kulibajev által használt pénz forrásáról. Az ügyletnek azonban számos olyan jellemzője volt, amelyeknek riasztaniuk kellett volna az András képviseletében eljáró ügyvédeket, hogy a pénz legalább egy része korrupcióból származhat. Ide tartozik a brit kormány aggodalma a kazahsztáni "rendszerszintű korrupcióval" kapcsolatban, Kulibajev közszereplői pozíciója és a kazah elnökhöz fűződő rokoni kapcsolata, az összetett offshore struktúrák használata, az állítólagos túlárazás és a vevő kilétének átláthatatlansága.

Margaret Hodge, a kormány korrupcióellenes biztosa "teljesen döbbentnek" mondta magát a BBC leleplezéseitől, hozzátéve, hogy "bűncselekményből származó pénz" is érintett lehetett "egy már eddig is rendkívül vitatott adásvételi tranzakcióban". A Buckingham-palota és a királyi család ügyvédei nem kívántak nyilatkozni.