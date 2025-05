Hivatalos! Itt az idei SopronFest részletes programja: igazi sztárparádé a fesztiválon

Egész napos programsorozattal kezdődik június 1-jén a SopronFest - tudatták a szervezők. A fesztivál nyolc napja alatt 75 helyszínen többszáz esemény várja városszerte a látogatókat.

Vasárnap 11 órakor Balla András kert- és tájépítész, fotóművész, akadémikus Kert című fotókiállítása nyílik meg a Kárpáti Malomban, majd a Malmoziban vetítik S. Kárpáti György Ballada című portréfilmjét Balla Andrásról.

Az Ortodox Zsinagógában 15 órakor nyílik Balogh Eszter Botanika című tárlata fényfestéssel kiegészítve.

A Telekom Podcast Fest részeként 15 órától a Soproni Egyetem Ligneum látogatóközpontjában Radnai Péter Vitray Tamással, míg Boldog Fesztivált! címmel aznap este a Kultúrpresszó Teraszon Horváth Gergely Rakovszky Zsuzsával, Cserbik Ritával és Lovasi Andrással beszélget.

A Liszt-központ Munkácsy termében két tárlat is nyílik. A Bodó Galéria Bornemisza László mesevilágot idéző életművét mutatja be, a Lobenwein Galéria pedig Nekem a Balaton címmel húsznál is több alkotó munkáit sorakoztatja fel, amelyek mindegyike a magyar tengert ábrázolja. A kiállításokat a Best of Balaton nagykövete, Ördög Nóra és a VisitBalaton365 elnöke, Princzinger Péter nyitja meg.

A Várkerületen a Mária-szobor tövében felépülő színpad mellett Boldogság címmel nyílik kiállítás. Cserbik Rita, Kovács-Gombos Gábor, Shane 54, Szurcsik József és Weiler Péter egy-egy boldogsághoz kapcsolódó alkotással készül, amelyeket nagy méretben és eredetiben is kiállítanak. Ugyanezen a helyszínen A hűség városa címmel lehet megtekinteni azokat a hatalmas szíveket, amelyeket a tavalyi SopronFest alkalmából készített Bereczki Kata, Bukta Imre, ef. Zámbó István, Labrosse Dániel, Mascher Róbert, Sibitka Panni, Soós Nóra és Weiler Péter.

Első alkalommal mutatkozik be önálló tárlattal szülővárosában Esther Horvath fotográfus, akinek a Sarkvidéki Éjszaka Csillagai dokumentarista képanyaga és történetei a sarkvidéken zajló mindennapi életet és a tudományos kutatómunkát mutatja be.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Kultúrpresszó Teraszon vasárnap délután a Neuschl Armand és Barakonyi Brúnó Duó, a Várkerületen pedig a Yahamo Brass Band koncertezik. A privát séták programelemben DJ Jokóval indul kerékpártúra, Kiss Róbert Richard Prima Primissima-díjas újságíró pedig A ledobott traktortól a világháborúig címmel tart sétát.

A városszerte programok részeként jógaórák és Zsubrits Katalin előadásában Opera és Pezsgő koncert várja majd a látogatókat.

A SopronFest hivatalos megnyitója 19:30 órakor kezdődik a Mária-szobornál, ahol a beszédeket követően a Budapest Bár Lovasi Andrással, Behumi Dórival, Frenkkel és Szűcs Krisztiánnal lép színpadra.

A fesztivál nyolc napja alatt 75 helyszínen többszáz esemény várja városszerte a látogatókat, június 6. és 8. között a Lőverekben pedig a hazai kedvencek mellett Parov Stelar, Timmy Trumpet, Worakls, Dub FX és az Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay is színpadra lép.