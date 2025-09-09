Legendás tévéműsor indulhat újra: rengetegen várják, most megszólalt Lagzi Lajcsi

A kilencvenes évek végén berobbant mulatós tévéműsor újraindításáról most is tárgyalások folynak, de Lagzi Lajcsi szerint feltételeket kell szabni ahhoz, hogy tényleg újraindulhasson.

Szívesen újraindítaná egykori legendás tévéműsorát, a Dáridót Galambos Lajos, de ennek szerinte feltételei vannak. A mulatós sztár a Blikknek mesélt arról, hogy nagyobb pihenést most nem tervez, de a műsora sokaknak okozott örömteli perceket, így nem zárkózik el az újrázástól.

A börtönt is megjárt Lagzi Lajcsi azt mondta, hogy szerinte mások már a technikai feltételek és a nézői igények is, mindennek ellenére a Dáridóra szerinte most is lenne közönségigény.

Dáridó mindig van, több csatorna most is ismétli a korábbi adásokat. Most is tárgyalok az esetleges folytatásról, de csak akkor szeretnék újra műsort csinálni, ha megkapom azokat a lehetőségeket, amik méltók a Dáridóhoz. Ez egy mértékadó brand volt, ma például négy televíziós csatorna él abból, hogy mulatós zenét ad, de ezt a műsort nem lehet két lámpával felvenni. A Dáridó, mint szórakoztatási forma, az én nevemre van levédetve. Nyugodtan mondhatom, én már megmásztam a Himaláját, ha lesz Dáridó, akkor ahhoz feltételeim lennének, ha nem lesz, akkor nekem úgy is jó

- mondta Galambos.

Hozzátette még, hogy szerinte bár érdekes kérdés, kik szerepelnének az újjáélesztett műsorban, ötletei erre is vannak.

Hogy kik szerepelnének benne, az is egy érdekes kérdés, de sok fiatalnak szavaznék bizalmat, akiket megszeretett a közönség az elmúlt időszakban

- mondta erről.

Lagzi Lajcsinak emellett újra vannak fellépései is, a rajongói nem felejtették el.

Továbbra is tartom magam ahhoz, hogy nem keresek meg senkit a fellépésekkel kapcsolatban. Újra sok a meghívás és a buli, de nekem a zene sosem a pénzről szólt, ez a hivatásom. Hívtak egy hajléktalanszállóra, oda is el fogok menni, sőt, már a jövő nyárra is van lekötött fellépésem. Sok családi rendezvényre is megyek, azt is szívesen vállalom, bár az egészen más dolog, mint egy nagy gálán fellépni. A családi protokoll szerint a legfontosabb program az esküvő és a keresztelő, ezeken megtisztelő ott lenni

- mesélte a mulatós zene egykori koronázatlan királya.