2025. szeptember 9. kedd Ádám
27 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2022. május 3., Split, Horvátország: Egy trombitás keze közelképben játszik a hangszerén.
Szórakozás

Legendás tévéműsor indulhat újra: rengetegen várják, most megszólalt Lagzi Lajcsi

Blikk
2025. szeptember 9. 09:10

A kilencvenes évek végén berobbant mulatós tévéműsor újraindításáról most is tárgyalások folynak, de Lagzi Lajcsi szerint feltételeket kell szabni ahhoz, hogy tényleg újraindulhasson.

Szívesen újraindítaná egykori legendás tévéműsorát, a Dáridót Galambos Lajos, de ennek szerinte feltételei vannak. A mulatós sztár a Blikknek mesélt arról, hogy nagyobb pihenést most nem tervez, de a műsora sokaknak okozott örömteli perceket, így nem zárkózik el az újrázástól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A börtönt is megjárt Lagzi Lajcsi azt mondta, hogy szerinte mások már a technikai feltételek és a nézői igények is, mindennek ellenére a Dáridóra szerinte most is lenne közönségigény.

Dáridó mindig van, több csatorna most is ismétli a korábbi adásokat. Most is tárgyalok az esetleges folytatásról, de csak akkor szeretnék újra műsort csinálni, ha megkapom azokat a lehetőségeket, amik méltók a Dáridóhoz. Ez egy mértékadó brand volt, ma például négy televíziós csatorna él abból, hogy mulatós zenét ad, de ezt a műsort nem lehet két lámpával felvenni. A Dáridó, mint szórakoztatási forma, az én nevemre van levédetve. Nyugodtan mondhatom, én már megmásztam a Himaláját, ha lesz Dáridó, akkor ahhoz feltételeim lennének, ha nem lesz, akkor nekem úgy is jó

- mondta Galambos.

Kapcsolódó cikkeink:

Hozzátette még, hogy szerinte bár érdekes kérdés, kik szerepelnének az újjáélesztett műsorban, ötletei erre is vannak.

Hogy kik szerepelnének benne, az is egy érdekes kérdés, de sok fiatalnak szavaznék bizalmat, akiket megszeretett a közönség az elmúlt időszakban

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta erről.

Lagzi Lajcsinak emellett újra vannak fellépései is, a rajongói nem felejtették el.

Továbbra is tartom magam ahhoz, hogy nem keresek meg senkit a fellépésekkel kapcsolatban. Újra sok a meghívás és a buli, de nekem a zene sosem a pénzről szólt, ez a hivatásom. Hívtak egy hajléktalanszállóra, oda is el fogok menni, sőt, már a jövő nyárra is van lekötött fellépésem. Sok családi rendezvényre is megyek, azt is szívesen vállalom, bár az egészen más dolog, mint egy nagy gálán fellépni. A családi protokoll szerint a legfontosabb program az esküvő és a keresztelő, ezeken megtisztelő ott lenni

- mesélte a mulatós zene egykori koronázatlan királya.
Címlapkép: Getty Images
#celeb #csatorna #zene #műsorvezető #szórakozás #lagzi lajcsi #galambos lajos #bulvár #műsor #műsorrend #börtönbüntetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap

A Hatoslottó 36. heti nyerőszámai vasárnap

Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.

FRISS HÍREK
Több friss hír
10:24
10:15
10:05
09:45
09:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 9.
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit ez ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
2025. szeptember 8.
Ebbe rengeteg magyar melós bukhat bele: sokaknak választása sem lesz, ha jön az átállás
2025. szeptember 8.
Váratlant húzhat az iPhone 17-tel az Apple: mindent boríthat a mobilpiacon az új széria?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 9. kedd
Ádám
37. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
1 hónapja
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
4 napja
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alulbiztosítás
Ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: az aránylagos (pro rata) térítés. A biztosítási összeg alapja az épület teljes újjáépítésének költsége, ingóság esetén az újrabeszerzési érték. Alulbiztosítottság esetén egy bekövetkezett kár esetén a szerződés nem nyújt elég fedezetett a teljes kárra. Fontos, hogy legalább évente nézzük át biztosítási szerződéseinket és kérjük a biztosítási összeg növelését, ha új értékekkel bővül otthonunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 10:05
Komoly ATM-limit a hazai bankokban: ennyit ez ingyenes pénzfelvételről, sokan szívhatják a fogukat
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 9. 06:38
Magyar-portugál: ma este jönnek Cristiano Ronaldoék, vajon mennyi esélyünk van a pontokra?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 9. 09:06
CLAAS AXION 900 TERRA TRAC – erő, kényelem és talajkímélés egy gépben