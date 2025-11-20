2025. november 20. csütörtök Jolán
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2017. augusztus 8. Gerendai Károly, a Sziget fesztivál egyik alapítója, ügyvezetõje beszél a Sziget zajszintmérésén az óbudai Fõ téren 2017. augusztus 7-én.MTI Fotó: Mohai Balázs
Szórakozás

Terveiről vallott Gerendai Károly a megújuló Sziget Fesztivál kapcsán: erre készülhetnek a látogatók

Pénzcentrum
2025. november 20. 14:52

Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója szerint a politikai szereplők csak akkor ismerték fel a helyzet komolyságát, amikor a rendezvény elmaradása valós veszéllyé vált. Az üzletember a 24.hu podcastjában beszélt a fesztivál visszavásárlásának körülményeiről és jövőbeli terveiről.

Gerendai elmondta, hogy eredetileg nem tervezte a visszatérést a Sziget élére, de amikor szembesült azzal, hogy a korábbi tulajdonosi kör kivonul a magyar piacról és a fesztivál megszűnhet, úgy döntött, hogy átveszi az irányítást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Fővárosi Közgyűlés közterület-használati engedélyével kapcsolatban az üzletember bizakodó, bár az interjú készítésekor még nem született végleges döntés. 

A korábbi üzleti modellel kapcsolatos kritikákra reagálva elmondta, hogy a Sziget 17 éve alatt kilenc nyereséges, négy nullszaldós és négy veszteséges évük volt. A sokat bírált nagykereskedelmi modellt kockázatmegosztásként jellemezte, ahol a vendéglátósok által fizetett díj a forgalomtól függött.

Kritikusan beszélt a külföldi tulajdonosok stratégiájáról, akik szerinte egy kaptafára próbálták működtetni összes fesztiváljukat, és túlságosan a sztárfellépőkre építettek. Ennek következményeként a külföldi látogatók száma jelentősen visszaesett: míg korábban 50-60 ezer bérlet 85%-át külföldön értékesítették, az utolsó évben már csak 22.800 bérletet adtak el, amelynek 70%-a kelt el külföldön.

A jövőbeli tervekről szólva Gerendai elmondta, hogy erősíteni kívánják a fesztivál kulturális kínálatát, és több forrást szánnak a programokra, szolgáltatásokra, kommunikációra és látványvilágra. Céljuk a fesztiválélmény erősítése, valamint nyitás az idősebb, 30-40 éves korosztály felé is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az üzleti háttérről megtudtuk, hogy bár a Sziget Zrt.-t visszavásárolták, a Sziget brand a korábbi tulajdonosnál maradt, amiért licencdíjat fizetnek. Gerendai elsősorban a stratégiai irányítást végzi majd, heti két napot töltve a Sziget-irodában, miközben vendéglátós érdekeltségeit menedzsmentcsapat viszi tovább.

Fotó: Mohai Balázs, MTI/MTVA 
#fesztivál #Budapest #szórakozás #sziget fesztivál #politika #visszavásárlás #gerendai károly #karácsony gergely #fővárosi közgyűlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:52
14:45
14:32
14:23
14:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 20.
Egy logisztikai ügyintéző tanfolyammal bárki megindulhat a milliós fizuért: pár hónap alatt is összejöhet a képesítés
2025. november 20.
Soha nem volt még ilyen olcsó sok magyar álomországa: most érdemes utazást foglalni
2025. november 19.
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
5 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 46. játékhéten
3
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 43. játékhéten
4
3 hete
Elképesztő sorsjegy tarol Magyarországon: tolonganak érte a játékosok, 75 milliót nyert vele egy szerencsés
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 14:32
Hivatalos, ennyiért árulja a karácsonyfát az IKEA 2025-ben: nemsokára indul az akció, óriási roham várható
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 13:45
Megvan az időpont! Ekkor nyit Városligeti Műjégpálya a 2025/2026-os szezonban
Agrárszektor  |  2025. november 20. 14:28
Indul a havazás itthon: mutatjuk, hol boríthat be hamarosan mindent a hó