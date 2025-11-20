A tűzoltók azonnal megkezdték a tűzzel érintett emelet kiürítését.
Terveiről vallott Gerendai Károly a megújuló Sziget Fesztivál kapcsán: erre készülhetnek a látogatók
Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója szerint a politikai szereplők csak akkor ismerték fel a helyzet komolyságát, amikor a rendezvény elmaradása valós veszéllyé vált. Az üzletember a 24.hu podcastjában beszélt a fesztivál visszavásárlásának körülményeiről és jövőbeli terveiről.
Gerendai elmondta, hogy eredetileg nem tervezte a visszatérést a Sziget élére, de amikor szembesült azzal, hogy a korábbi tulajdonosi kör kivonul a magyar piacról és a fesztivál megszűnhet, úgy döntött, hogy átveszi az irányítást.
A Fővárosi Közgyűlés közterület-használati engedélyével kapcsolatban az üzletember bizakodó, bár az interjú készítésekor még nem született végleges döntés.
A korábbi üzleti modellel kapcsolatos kritikákra reagálva elmondta, hogy a Sziget 17 éve alatt kilenc nyereséges, négy nullszaldós és négy veszteséges évük volt. A sokat bírált nagykereskedelmi modellt kockázatmegosztásként jellemezte, ahol a vendéglátósok által fizetett díj a forgalomtól függött.
Kritikusan beszélt a külföldi tulajdonosok stratégiájáról, akik szerinte egy kaptafára próbálták működtetni összes fesztiváljukat, és túlságosan a sztárfellépőkre építettek. Ennek következményeként a külföldi látogatók száma jelentősen visszaesett: míg korábban 50-60 ezer bérlet 85%-át külföldön értékesítették, az utolsó évben már csak 22.800 bérletet adtak el, amelynek 70%-a kelt el külföldön.
A jövőbeli tervekről szólva Gerendai elmondta, hogy erősíteni kívánják a fesztivál kulturális kínálatát, és több forrást szánnak a programokra, szolgáltatásokra, kommunikációra és látványvilágra. Céljuk a fesztiválélmény erősítése, valamint nyitás az idősebb, 30-40 éves korosztály felé is.
Az üzleti háttérről megtudtuk, hogy bár a Sziget Zrt.-t visszavásárolták, a Sziget brand a korábbi tulajdonosnál maradt, amiért licencdíjat fizetnek. Gerendai elsősorban a stratégiai irányítást végzi majd, heti két napot töltve a Sziget-irodában, miközben vendéglátós érdekeltségeit menedzsmentcsapat viszi tovább.
Fotó: Mohai Balázs, MTI/MTVA
