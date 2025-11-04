Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől

A Disney plus ma már nagyon sok háztartásban használt streaming szolgáltatás, hiszen sok gyermekes családban és persze nem csak náluk, népszerűek a mesék, mesefilmek. Viszont még így is sokan nem tudják pontosan, mennyi is a Disney előfizetés ára, mit tartalmaznak az egyes Disney plus csomagok, vagy éppen azt, hogyan zajlik a már nem használt Disney plus előfizetés lemondása. Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Disney plus árak alakulását, illetve az elérhető Disney plus előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.

Azok, akik szeretik a meséket vagy a Disney által készített sorozatokat, filmeket már biztosan Disney plus előfizetők, de még mindig sokan vannak, akik nem ismerik a Disney plus szolgáltatást. A hivatalos megfogalmazás szerint, a Disney plus egy előfizetéssel elérhető streamingszolgáltatás, amelynek előfizetői internetre kapcsolt eszközön nézhetnek tévéműsorokat és filmeket. Az előfizetés által elérhetővé válnak Disney plus filmek, sorozatok illetve rengeteg saját gyártású Disney plus műsor, ami érhető a Disney plus-on. Ezek között a műsorok között olyan saját gyártású sorozatok szerepelnek, mint A mandalóri, a Sólyomszem, valamint a The Muppets Mayhem, de a szolgáltató folyamatosan újabb tartalmakkal bővíti a kínálatát, hogy mindig legyen valami néznivaló.

A Disney plus előfizetés hozzáférést biztosít a helyileg elérhető Disney plus kínálathoz, valamint személyre szabott ajánlásokhoz és más funkciókhoz, mind például a letöltések. A díjcsomagodtól függően különböző funkciókat tudsz elérni, így az előfizetésed azt is lehetővé teszi, hogy egy háztartásban egyszerre több támogatott eszközön játssz le tartalmakat. A Disney plus díjcsomagok között meg van adva, hogy egyszerre hány eszközön nézhetjük a Disney plus tartalmakat, és az is, hogy nagy felbontásban (HD), full HD felbontásban (FHD) vagy ultranagy felbontásban (UHD) élvezhetjük a műsorokat.

Disney plus magyar előfizetés csomagok 2025-ben is elérhetők. A Disney plus csomagok terén különböző árkategóriából választhatunk, szórakozási igényeinknek és pénztárcánknak megfelelően. Ha előfizetsz a Disney plusra, havonta egyszer, a feliratkozásod napján vonódik le tőled a Disney plus előfizetés ára. Fontos kiemelni, hogy a Disney plus élményét megoszthatod egy családtaggal vagy baráttal még akkor is, ha nem tagja a háztartásodnak. Illetve, bármikor válthatsz díjcsomagot vagy lemondhatod az előfizetést. Nézzük is meg ezek részleteit!

Milyen Disney plus csomagok érhetők el jelenleg?

A szolgáltató kínálatában a következő Disney plus előfizetés csomagok 2025-ben elérhetők:

Disney plus Standard: Videók megtekintése akár 1080p Full HD felbontásban, akár 5.1-es hang támogatása, lejátszás egyszerre két eszközön, reklámmentes filmek és sorozatok, letöltés akár tíz eszközön.

Disney plus Prémium: Lejátszás akár 4K UHD és HDR felbontásban, magával ragadó hangélmény akár Dolby Atmos minőségben, lejátszás egyszerre négy eszközön, reklámmentes filmek és sorozatok, letöltés akár tíz eszközön.

Plusz felhasználó: A Disney plus élményét megoszthatod egy családtaggal vagy baráttal még akkor is, ha nem tagja a háztartásodnak. Lejátszás egyszerre egy eszközön. Csak egy profil létrehozása és elérése. Hozzáférés a fióktulajdonos által elérhető tartalmakhoz és funkciókhoz. A plusz felhasználóval kapcsolatban a Disney plus webhelyén elérhető előfizetői megállapodásban találsz további információkat.

Hogyan adhatok háztartáson kívüli plusz felhasználót az előfizetésemhez? Ha egy fióktulajdonos a háztartásán kívüli személyt szeretne hozzáadni a Disney plus előfizetéséhez, azt a Disney plus plusz felhasználó kiegészítő szolgáltatás segítségével teheti meg. A plusz felhasználó alternatívájaként a háztartáson kívüli személyek regisztrálhatnak maguknak saját fiókot a Disney plus műsorainak megtekintéséhez.

Disney előfizetés ára 2025-ben: milyen díjakra számíthatunk?

Miután megismertük a Disney plus díjcsomagok tartalmát nézzük meg, hogy alakulnak a Disney plus árak 2025-ben. A Disney plus előfizetés ára az előfizetési csomagtól függően változhatnak. Nézzük is meg, hogyan változott a Disney plus előfizetés ára 2025-ben.

Cikkünk megírásakor a Disney plus árak a következők a hivatalos oldal adatai szerint:

Standard csomag 2990 Ft/hónap (az éves előfizetés díja 29 900 Ft, a vendégfelhasználói helyek pedig hozzáadhatók egyenként 1790 Ft havi díjért)

Prémium csomag 4890 Ft/hónap (az éves előfizetés díja 48 900 Ft, a vendégfelhasználói helyek pedig hozzáadhatók egyenként 1790 Ft havi díjért)

Azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy vannak tévé- illetve internet szolgáltatáshoz köthető csomagok, melyekben kedvezőbb lehet a havidíj. Így érdemes megnézni a már meglévő szolgáltatások kínálatát, például internet, mobil vagy tévéelőfizetéséhez ki mit tud igényelni.

Mit lehet tudni a Disney plus akció kapcsán?

Sok helyen lehetett olvasni a nagy Disney plusz akció bevezetéséről. Mit is jelentett ez pontosan? Akik szeptember 11-től 27-ig bezárólag előfizettek a Disney plusz szolgáltatásra, azok most havi 790 forintért nézhetik a Disney plus filmek széles választékát. Ez a Disney plusz akció három hónapra szól, tehát 2025. decemberig ennyi marad a havidíj. Az akció már csak azért is megérte a felhasználóknak, mert eddig a Standard csomag havi díja 2490 forintba, a Prémium csomag havi pedig 3890 forintba került, tehát jelentősen olcsóbban juthattak hozzá az előfizetéshez a 2025-ös év utolsó három hónapjára.

A szemfüles akcióvadászoknak a negyedév elteltével a normál ár megemelkedik, így januártól nekik is emelkedik a Disney plus előfizetés ára. Ugyan annyit fognak fizetni, mint, akik nem vettek részt vagy lemaradtak a Disney plusz akcióról és a kedvezményes időszak lejárta után fizettek elő.

Sokszor merül fel az a kérdés is az internetes platformokon, hogy elérhető még a Disney plus próbaidőszak a felhasználók számára? Tényleg nézhetjük a Disney plus ingyenes kínálatát egy ideig? Ugyan más szolgáltatóknál van ilyen lehetőség, Disney plusz free trail, vagyis ingyenes próbaidőszak nem érhető el. Promóciós ajánlatok előfordulhatnak, például partnercégeken keresztül, de ezek általában időszakosak és feltételekhez kötöttek.

EZ IS ÉRDEKELHET Mennyibe kerül a Netflix-előfizetés havonta 2025-ben? Itt a Netflix csomagok ára, így lehetséges az előfizetés lemondása A Netflix ma már szinte minden háztartásban ismert streaming szolgáltatás, de sokan nem tudják pontosan, mennyibe kerülnek az egyes csomagok vagy, hogy lehet egyszerűen lemondani.

Disney plus regisztráció lemondása lépésről-lépésre

Van, hogy úgy alakul, hogy nincs szükségünk egy-egy szolgáltatásra, így megeshet, hogy a Disney plus előfizetés lemondása kerül. Ha emellett döntünk, nem kell aggódnunk, néhány lépésben megoldható a Disney plus előfizetés lemondása.

Hogyan mondhatom le a Disney plus előfizetésemet?

Ehhez első körben tisztáznunk kell, hogy fizetjük a szolgáltatást. Ha közvetlenül a Disney+ számláz, és szeretnéd lemondani az előfizetésedet, akkor a következő lépéseket kell követnekd:

Számítógép vagy mobilböngésző használatával jelentkezz be a Disney plus fiókodba, majad válaszd a Profil lehetőséget. Itt menj tovább a Fiók lehetőségre.

Ezután válaszd ki az Előfizetés részben a Disney+ előfizetésedet. Ha megvan, menj az Előfizetés lemondása lehetőségre.

Ezt követően a rendszer arra kér, hogy oszd meg velük a lemondás okát, töltsd ki a kérdőívet (nem kötelező), és véglegesítsd a lemondást. Érdemes azt is tudni, hogy a jelenlegi számlázási időszak végéig továbbra is hozzáférsz a Disney+‑hoz, de azt követően már nem vonják le a díjat tőled.

Hogyan kell törölni a Disney plus előfizetés profilját?

Fontos tudni, hogy a profil törlése végleges művelet: a törölt profil nem állítható vissza. A fiók elsődleges profilja nem törölhető, de szükség esetén szerkeszthető. Mindezek mellett a Disney plus előfizetést törlése viszonylag egyszerű művelet, csak az alábbi lépések követendők.

A Disney plus lemondása esetén válaszd ki a profilodat.

Webböngészőben ez a jobb felső sarokban található. Mobileszközön ez a jobb alsó sarokban található.

Tv-hez csatlakoztatott eszközön bontsd ki a bal oldali navigációs sávot.

Válaszd ki a Profil szerkesztése lehetőséget.

Válaszd ki a törölni kívánt profilt.

Válaszd ki a Profil törlése lehetőséget.

Erősítsd meg a kiválasztást.

Disney plus előfizetés szüneteltetése

Ha nem vagy biztos abban, hogy le szeretnéd mondani a szolgáltatást, szüneteltetheted is. Ha egy ideig nem tervezed nézni a műsorokat, nincs más teendőd, mint a következő néhány lépést végrehajtani. Ha a Disney+ által számlázott havi előfizetésed van, a szüneteltetéséhez tedd a következőket:

Számítógép vagy mobilböngésző használatával jelentkezz be a Disney+‑fiókodba, ezután válaszd a Profil lehetőséget.

Következő lépésben válaszd a Fiók menüpontot.

Ezután az Előfizetés részben válaszd ki a Disney+ előfizetésedet és válaszd az Előfizetés szüneteltetése lehetőséget.

Itt tudod kiválasztani a szüneteltetés időtartamát is. Ezt tedd meg mindenképp!

Ha kész, válaszd az Előfizetés szüneteltetése lehetőséget és már kész is vagy!

A szüneteltetés a következő számlázási időszak első napján lép érvénybe, addig továbbra is nézheted a műsorokat. A szüneteltetés megkezdését követően nem vonjuk le a díjat, és a szüneteltetés végéig nem fogsz hozzáférni a tartalmakhoz. Ha az előfizetésedhez tartozik plusz felhasználó, az a profil is szüneteltetve lesz. Bár a plusz felhasználó nem kap e‑mailben közvetlen értesítést, megjelenik számára egy üzenet, amikor megpróbál tartalmakat lejátszani, a fiókbeállításaiban pedig megtekintheti a szüneteltetés állapotát.

A szüneteltetés befejezését követően újra lejátszhatod a tartalmakat, és új számlázási időszak indul. Ha a szüneteltetés alatt meggondolod magad, a Disney+ fiókkezelési oldalán található Előfizetés folytatása lehetőséget választva bármikor folytathatod az előfizetést. Ha ezt a lehetőséget választod, azonnal levonják az összeget, és elindul egy új számlázási időszakod.