A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
Mennyibe kerül a Disney Plus-előfizetés havonta 2025-ben? Itt az Disney Plus csomagok ára novembertől
A Disney plus ma már nagyon sok háztartásban használt streaming szolgáltatás, hiszen sok gyermekes családban és persze nem csak náluk, népszerűek a mesék, mesefilmek. Viszont még így is sokan nem tudják pontosan, mennyi is a Disney előfizetés ára, mit tartalmaznak az egyes Disney plus csomagok, vagy éppen azt, hogyan zajlik a már nem használt Disney plus előfizetés lemondása. Cikkünkben bemutatjuk a magyarországi Disney plus árak alakulását, illetve az elérhető Disney plus előfizetés csomagok 2025-ös tartalmát.
Azok, akik szeretik a meséket vagy a Disney által készített sorozatokat, filmeket már biztosan Disney plus előfizetők, de még mindig sokan vannak, akik nem ismerik a Disney plus szolgáltatást. A hivatalos megfogalmazás szerint, a Disney plus egy előfizetéssel elérhető streamingszolgáltatás, amelynek előfizetői internetre kapcsolt eszközön nézhetnek tévéműsorokat és filmeket. Az előfizetés által elérhetővé válnak Disney plus filmek, sorozatok illetve rengeteg saját gyártású Disney plus műsor, ami érhető a Disney plus-on. Ezek között a műsorok között olyan saját gyártású sorozatok szerepelnek, mint A mandalóri, a Sólyomszem, valamint a The Muppets Mayhem, de a szolgáltató folyamatosan újabb tartalmakkal bővíti a kínálatát, hogy mindig legyen valami néznivaló.
A Disney plus előfizetés hozzáférést biztosít a helyileg elérhető Disney plus kínálathoz, valamint személyre szabott ajánlásokhoz és más funkciókhoz, mind például a letöltések. A díjcsomagodtól függően különböző funkciókat tudsz elérni, így az előfizetésed azt is lehetővé teszi, hogy egy háztartásban egyszerre több támogatott eszközön játssz le tartalmakat. A Disney plus díjcsomagok között meg van adva, hogy egyszerre hány eszközön nézhetjük a Disney plus tartalmakat, és az is, hogy nagy felbontásban (HD), full HD felbontásban (FHD) vagy ultranagy felbontásban (UHD) élvezhetjük a műsorokat.
Disney plus magyar előfizetés csomagok 2025-ben is elérhetők. A Disney plus csomagok terén különböző árkategóriából választhatunk, szórakozási igényeinknek és pénztárcánknak megfelelően. Ha előfizetsz a Disney plusra, havonta egyszer, a feliratkozásod napján vonódik le tőled a Disney plus előfizetés ára. Fontos kiemelni, hogy a Disney plus élményét megoszthatod egy családtaggal vagy baráttal még akkor is, ha nem tagja a háztartásodnak. Illetve, bármikor válthatsz díjcsomagot vagy lemondhatod az előfizetést. Nézzük is meg ezek részleteit!
Milyen Disney plus csomagok érhetők el jelenleg?
A szolgáltató kínálatában a következő Disney plus előfizetés csomagok 2025-ben elérhetők:
- Disney plus Standard: Videók megtekintése akár 1080p Full HD felbontásban, akár 5.1-es hang támogatása, lejátszás egyszerre két eszközön, reklámmentes filmek és sorozatok, letöltés akár tíz eszközön.
- Disney plus Prémium: Lejátszás akár 4K UHD és HDR felbontásban, magával ragadó hangélmény akár Dolby Atmos minőségben, lejátszás egyszerre négy eszközön, reklámmentes filmek és sorozatok, letöltés akár tíz eszközön.
- Plusz felhasználó: A Disney plus élményét megoszthatod egy családtaggal vagy baráttal még akkor is, ha nem tagja a háztartásodnak. Lejátszás egyszerre egy eszközön. Csak egy profil létrehozása és elérése. Hozzáférés a fióktulajdonos által elérhető tartalmakhoz és funkciókhoz. A plusz felhasználóval kapcsolatban a Disney plus webhelyén elérhető előfizetői megállapodásban találsz további információkat.
Disney előfizetés ára 2025-ben: milyen díjakra számíthatunk?
Miután megismertük a Disney plus díjcsomagok tartalmát nézzük meg, hogy alakulnak a Disney plus árak 2025-ben. A Disney plus előfizetés ára az előfizetési csomagtól függően változhatnak. Nézzük is meg, hogyan változott a Disney plus előfizetés ára 2025-ben.
Cikkünk megírásakor a Disney plus árak a következők a hivatalos oldal adatai szerint:
- Standard csomag 2990 Ft/hónap (az éves előfizetés díja 29 900 Ft, a vendégfelhasználói helyek pedig hozzáadhatók egyenként 1790 Ft havi díjért)
- Prémium csomag 4890 Ft/hónap (az éves előfizetés díja 48 900 Ft, a vendégfelhasználói helyek pedig hozzáadhatók egyenként 1790 Ft havi díjért)
Azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy vannak tévé- illetve internet szolgáltatáshoz köthető csomagok, melyekben kedvezőbb lehet a havidíj. Így érdemes megnézni a már meglévő szolgáltatások kínálatát, például internet, mobil vagy tévéelőfizetéséhez ki mit tud igényelni.
Mit lehet tudni a Disney plus akció kapcsán?
Sok helyen lehetett olvasni a nagy Disney plusz akció bevezetéséről. Mit is jelentett ez pontosan? Akik szeptember 11-től 27-ig bezárólag előfizettek a Disney plusz szolgáltatásra, azok most havi 790 forintért nézhetik a Disney plus filmek széles választékát. Ez a Disney plusz akció három hónapra szól, tehát 2025. decemberig ennyi marad a havidíj. Az akció már csak azért is megérte a felhasználóknak, mert eddig a Standard csomag havi díja 2490 forintba, a Prémium csomag havi pedig 3890 forintba került, tehát jelentősen olcsóbban juthattak hozzá az előfizetéshez a 2025-ös év utolsó három hónapjára.
A szemfüles akcióvadászoknak a negyedév elteltével a normál ár megemelkedik, így januártól nekik is emelkedik a Disney plus előfizetés ára. Ugyan annyit fognak fizetni, mint, akik nem vettek részt vagy lemaradtak a Disney plusz akcióról és a kedvezményes időszak lejárta után fizettek elő.
Sokszor merül fel az a kérdés is az internetes platformokon, hogy elérhető még a Disney plus próbaidőszak a felhasználók számára? Tényleg nézhetjük a Disney plus ingyenes kínálatát egy ideig? Ugyan más szolgáltatóknál van ilyen lehetőség, Disney plusz free trail, vagyis ingyenes próbaidőszak nem érhető el. Promóciós ajánlatok előfordulhatnak, például partnercégeken keresztül, de ezek általában időszakosak és feltételekhez kötöttek.
Disney plus regisztráció lemondása lépésről-lépésre
Van, hogy úgy alakul, hogy nincs szükségünk egy-egy szolgáltatásra, így megeshet, hogy a Disney plus előfizetés lemondása kerül. Ha emellett döntünk, nem kell aggódnunk, néhány lépésben megoldható a Disney plus előfizetés lemondása.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Hogyan mondhatom le a Disney plus előfizetésemet?
Ehhez első körben tisztáznunk kell, hogy fizetjük a szolgáltatást. Ha közvetlenül a Disney+ számláz, és szeretnéd lemondani az előfizetésedet, akkor a következő lépéseket kell követnekd:
- Számítógép vagy mobilböngésző használatával jelentkezz be a Disney plus fiókodba, majad válaszd a Profil lehetőséget. Itt menj tovább a Fiók lehetőségre.
- Ezután válaszd ki az Előfizetés részben a Disney+ előfizetésedet. Ha megvan, menj az Előfizetés lemondása lehetőségre.
- Ezt követően a rendszer arra kér, hogy oszd meg velük a lemondás okát, töltsd ki a kérdőívet (nem kötelező), és véglegesítsd a lemondást. Érdemes azt is tudni, hogy a jelenlegi számlázási időszak végéig továbbra is hozzáférsz a Disney+‑hoz, de azt követően már nem vonják le a díjat tőled.
Hogyan kell törölni a Disney plus előfizetés profilját?
Fontos tudni, hogy a profil törlése végleges művelet: a törölt profil nem állítható vissza. A fiók elsődleges profilja nem törölhető, de szükség esetén szerkeszthető. Mindezek mellett a Disney plus előfizetést törlése viszonylag egyszerű művelet, csak az alábbi lépések követendők.
- A Disney plus lemondása esetén válaszd ki a profilodat.
- Webböngészőben ez a jobb felső sarokban található. Mobileszközön ez a jobb alsó sarokban található.
- Tv-hez csatlakoztatott eszközön bontsd ki a bal oldali navigációs sávot.
- Válaszd ki a Profil szerkesztése lehetőséget.
- Válaszd ki a törölni kívánt profilt.
- Válaszd ki a Profil törlése lehetőséget.
- Erősítsd meg a kiválasztást.
Disney plus előfizetés szüneteltetése
Ha nem vagy biztos abban, hogy le szeretnéd mondani a szolgáltatást, szüneteltetheted is. Ha egy ideig nem tervezed nézni a műsorokat, nincs más teendőd, mint a következő néhány lépést végrehajtani. Ha a Disney+ által számlázott havi előfizetésed van, a szüneteltetéséhez tedd a következőket:
- Számítógép vagy mobilböngésző használatával jelentkezz be a Disney+‑fiókodba, ezután válaszd a Profil lehetőséget.
- Következő lépésben válaszd a Fiók menüpontot.
- Ezután az Előfizetés részben válaszd ki a Disney+ előfizetésedet és válaszd az Előfizetés szüneteltetése lehetőséget.
- Itt tudod kiválasztani a szüneteltetés időtartamát is. Ezt tedd meg mindenképp!
- Ha kész, válaszd az Előfizetés szüneteltetése lehetőséget és már kész is vagy!
A szüneteltetés a következő számlázási időszak első napján lép érvénybe, addig továbbra is nézheted a műsorokat. A szüneteltetés megkezdését követően nem vonjuk le a díjat, és a szüneteltetés végéig nem fogsz hozzáférni a tartalmakhoz. Ha az előfizetésedhez tartozik plusz felhasználó, az a profil is szüneteltetve lesz. Bár a plusz felhasználó nem kap e‑mailben közvetlen értesítést, megjelenik számára egy üzenet, amikor megpróbál tartalmakat lejátszani, a fiókbeállításaiban pedig megtekintheti a szüneteltetés állapotát.
A szüneteltetés befejezését követően újra lejátszhatod a tartalmakat, és új számlázási időszak indul. Ha a szüneteltetés alatt meggondolod magad, a Disney+ fiókkezelési oldalán található Előfizetés folytatása lehetőséget választva bármikor folytathatod az előfizetést. Ha ezt a lehetőséget választod, azonnal levonják az összeget, és elindul egy új számlázási időszakod.
Megvolt a vasárnapi sorsolás is a Hatoslottón, ahol 152 millió forintért szállhattak harcba a játékosok. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt?
A műsor gyártása gazdasági okokból nem folytatódik, mivel a merchandise és rendezvények bevételei nem fedezik a gyártási költségeket.
A fesztivál jövője továbbra is törékeny, ezért megnéztük, milyen hasonló kaliberű nyári zenei fesztiválok várják a magyarokat a környező országokban.
Szombat este van, újra húzzák az Ötöslottó nyerőszámait. Lássuk, lesz-e valakinek telitalálata, elviszik-e a 793 milliós főnyereményt?
A rendőrség információi szerint a 26 éves előadóművésznél és 25 éves barátnőjénél amfetamint és kokaint találhattak.
Asztalra csapnak a színházi dolgozók: sürgős bértárgyalást követelnek, a miniszterhez fordultak miatta
A Színházi Dolgozók Szakszervezete (SzíDoSz) tárgyalást kezdeményez Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternél a kulturális ágazat csütörtökön bejelentett béremeléséről.
Nagyon jól indul a hétvége egy honfitársunknak, alaposan megfogta a szerencséjét. Az európai szuperlottó pénteki sorsolásán telitalálat ugyan nem született, de a II. nyerőosztályban egy...
Legendás sorsjegy tér vissza a magyar lottózókba: ez az újítás a játékban, 175 milliót lehet vele kaszálni
Adventi kalendáriumra épülő játékmenettel érkezik a nemzeti lottótársaság hagyományos sorsjegypárosa, a Kis- és Nagykarácsony.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/44. heti, csütörtöki nyerőszámait.
Bár tegnap még úgy tűnt vége a Sziget fesztiválnak, csütörtök délutánra kiderült, hogy várhatóan mégis lesz megoldás arra, hogy a zenei fesztivált a jövő évben...
Megállapodás született a Sziget Fesztivál és a főváros között: éljen!
Megnéztük, hogy mennyit kell fizetnünk ma Magyarországon a legnépszerűbb streaming-platformokért.
Megszavazták, jön a durva tűzijáték-szigorítás: komoly büntetést lehet kaphat szilveszterkor, aki erről nem tud
A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet fogadott el, ami jelentősen korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást Budapesten.
Kihúzták ezen a héten is a Skandináv lottó nyerőszámait, immár a 44. játékhéten. Lássuk, kinek volt a legnagyobb szerencséje, elvitte-e valaki a 70 milliós főnyereményt?
Elbukott a Sziget! A Fővárosi Közgyűlés nem támogatja, így szinte biztos, hogy elmarad a legendás zenei fesztivál 2026-ban
A vitákkal teli ülésen a Fidesz és a Tisza frakciói nem támogatták az előterjesztést, míg a DK, a Podmaniczky Mozgalom és a Párbeszéd igennel szavazott.
Komoly bejelentést tett a Sziget megmentéséről Gerendai Károly: Ha ebben nincs egyetértés, nem próbálkozom tovább!
Szerdán a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztéséről is vitázott.
Egy ukrán szervezet kezdeményezte Krasznahorkai László műveinek betiltását Oroszországban.
Elhunyt Komjáthy György: a magyar rádiózás legendás alakja 91 éves korában távozott az élők sorából.