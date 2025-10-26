Őrület! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét, egy szerencsés több mint 900 millió forintot nyert ezzel a számsorral

Elvitték a Hatoslottó főnyereményét: több mint 900 millió forint ütötte a szerencsés markát. Mutatjuk a számokat!

Hatalmas nyereménnyel zárult a Hatoslottó 43. játékhéti sorsolása: egy játékos mind a hat számot eltalálta, így bruttó 911 803 505 forintot vihet haza.

A sorsoláson kihúzott nyerőszámok emelkedő sorrendben a következők voltak:

2; 8; 27; 34; 41; 43.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a telitalálat után a jövő heti (44. heti) sorsoláson a várható főnyeremény 45 millió forint lesz.

A Hatoslottóban 45 számból kell 6-ot eltalálni, és legalább három találat már pénznyereményt jelent. A mostani nyertes tehát nemcsak az összes számot eltalálta, hanem a szerencse is mellé állt – a több mint 900 milliós főnyeremény akár egy életre szóló anyagi biztonságot is jelenthet.

(Címlapkép: Hatoslottó élő sorsolása a Duna TV-n)

