2025. október 26. vasárnap Dömötör
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hatoslottó, sorsolás, főnyeremény
Szórakozás

Őrület! Elvitték a Hatoslottó főnyereményét, egy szerencsés több mint 900 millió forintot nyert ezzel a számsorral

Pénzcentrum
2025. október 26. 16:13

Elvitték a Hatoslottó főnyereményét: több mint 900 millió forint ütötte a szerencsés markát. Mutatjuk a számokat!

Hatalmas nyereménnyel zárult a Hatoslottó 43. játékhéti sorsolása: egy játékos mind a hat számot eltalálta, így bruttó 911 803 505 forintot vihet haza. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sorsoláson kihúzott nyerőszámok emelkedő sorrendben a következők voltak:

2; 8; 27; 34; 41; 43.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a telitalálat után a jövő heti (44. heti) sorsoláson a várható főnyeremény 45 millió forint lesz.

A Hatoslottóban 45 számból kell 6-ot eltalálni, és legalább három találat már pénznyereményt jelent. A mostani nyertes tehát nemcsak az összes számot eltalálta, hanem a szerencse is mellé állt – a több mint 900 milliós főnyeremény akár egy életre szóló anyagi biztonságot is jelenthet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

(Címlapkép: Hatoslottó élő sorsolása a Duna TV-n)

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
#lottó #hatoslottó #szerencsejáték #sorsolás #főnyeremény #nyerőszámok #lottónyertes #szórakozás #telitalálat #szerencsejáték zrt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:13
16:08
15:36
15:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 25.
Történelmi krízis kopogtat az emberiség ajtaján: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
2025. október 26.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
2025. október 26.
Nagyot fordult a világ a magyar devizahitelesek ügyében: ez mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?
2025. október 25.
Óriási hódításba kezdett az AI Magyarországon is: ezek a munkák lesznek az első nagy áldozatok?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 26. vasárnap
Dömötör
43. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Összes idei koncertjét lemondta a magyar sztárzenekar: mi történhetett?
2
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 41. játékhéten
4
1 hónapja
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
5
3 hete
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áru hitelezése
Áru hitelezése esetén az adós az áru birtokába jut, és azt csak bizonyos idő elteltével kell kifizetnie. Árut nem feltétlenül a tőkeerősebb cég hitelez a kevésbé tőkeerősnek: áruhitelezés az is, amikor egy szállító beszállítja egy nagyáruházba a termékeit, a nagyáruház pedig csak 90 nappal később fizet. Az áruhitelezéshez kapcsolódó speciális fogalom a váltó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 26. 16:08
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 43. játékhéten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. október 26. 15:05
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Agrárszektor  |  2025. október 26. 15:32
Itt a dánok nagy dobása: ez a robot átalakíthatja a növénytermesztést?