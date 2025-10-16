2025. október 16. csütörtök Gál
Sport

Megint a sportfogadással bukott le egy fiatal focista: semmiből nem tanulnak?

Pénzcentrum
2025. október 16. 18:44

Lewis Macari, a Notts County játékosa és a Manchester United legendájának, Lou Macarinak az unokája felfüggesztett három hónapos eltiltást kapott, miután 354 alkalommal megsértette az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) fogadási szabályait - számolt be a Daily Mail.

A 23 éves védő, aki korábban a Stoke City utánpótlásában nevelkedett, 2020 februárja és 2022 decembere között helyezett el fogadásokat, többek között a Stoke mérkőzéseire, valamint darts és lóverseny eseményekre is.

A vizsgálat megállapította, hogy Macari mintegy 3000 fontot költött szerencsejátékra, és körülbelül 470 font veszteséget könyvelhetett el. Fontos tény, hogy a játékos nem vett részt azokon a Stoke-mérkőzéseken, amelyekre fogadott - összesen 44 ilyen eset volt.

A független szabályozó bizottság három hónapos eltiltást szabott ki Macarira minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, de ezt 12 hónapra felfüggesztette. Ez azt jelenti, hogy a játékos nem marad ki egyetlen mérkőzésről sem, amennyiben a következő egy évben nem sérti meg újra a szabályokat.

A védő, aki azóta nem fogadott, hogy 2023-ban a Notts Countyhoz igazolt, beismerte a vádakat és 750 font pénzbüntetést is kapott. A vizsgálat során Macari megbánást tanúsított, és a bizottság figyelembe vette viszonylag fiatal korát, valamint azt, hogy saját elhatározásából hagyott fel a szerencsejátékkal.

"Tudom, hogy mivel most profi labdarúgóként játszom az angol ligákban, egyáltalán nem fogadhatok semmilyen labdarúgó-mérkőzésre. Soha többé nem fogadnék labdarúgásra, amíg a sportágban tevékenykedem... Tudom, hogy nem lett volna szabad ezt tennem" - nyilatkozta Macari.

Martin Paterson, a Notts County menedzsere korábban kijelentette, hogy támogatni fogja játékosát ebben a nehéz időszakban. "Bármi is történik, az már nincs a mi ellenőrzésünk alatt, a döntés a szabályozó testületeké. Lewis esetében a támogatás és a védelem a legfontosabb. Segítünk a fiúnak, ha szüksége van rá" - mondta a szakember.

Macari ebben a szezonban mindössze öt alkalommal lépett pályára a County színeiben, bár az utóbbi három bajnoki mérkőzésen kezdőként szerepelt. A Notts County jelenleg a 13. helyen áll a League Two-ban, miután az előző szezonban a rájátszás elődöntőjében kikaptak az AFC Wimbledontól.
Címlapkép: Getty Images
#bírság #illegális #szerencsejáték #sportfogadás #foci #sport #fa #manchester united #eltiltás #angol foci

