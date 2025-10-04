2025. október 4. szombat Ferenc
Lottó magyar forint bankjegyekkel
Szórakozás

Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról

Pénzcentrum
2025. október 4. 20:26

Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón. Idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán. Nemcsak az Ötöslottón, hanem a Jokeren is telitalálat született, a szerencsés nyertes majdnem 42 millió forinttal gazdagodott.

A 2025. október 4-i sorsoláson az Ötöslottón 7, 8, 39, 41, 49-es számokat megjátszó szelvény tulajdonosa 1 521 411 340 forintot nyert. Érdekesség, hogy épp egy éve annak, hogy az Ötöslottón 6,6 milliárd forintot, a játék történetének eddigi legnagyobb nyereményét vihette el egy szerencsés játékos. 2025-ben egyébként a mostani a harmadik telitalálat a játékon, az előző két alkalommal 4-4 milliárd forint volt a főnyeremény.

A telitalálat mellett 4 találatos is jócskán született, összesen 19 darab, a nyertesek fejenként közel 2,5 millió forintot kapnak majd. A 40. játékhéten telitalálat született a Jokeren is, a szerencsés nyertes közel 42 millió forintot vihet haza.

A főnyereményt megnyerő játékosnak egy fontos dolga van: a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül fel kell hívja a nemzeti lottótársaságnál az úgynevezett nagynyertes-vonalat, amely a https://www.szerencsejatek.hu/ oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható.

A nyertes játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság feddhetetlen munkatársának az elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán.

Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, melynek keretében leadásra kerül az eredeti szelvény, és megvizsgálják annak érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás.

A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
Címlapkép: Getty Images
