Ázsiai női hacker fekete maszkot visel a szerverteremben az internetes támadáshoz.
Csalásra figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt: AI-videóval igyekeznek átverni a játékosokat a cég nevében

Pénzcentrum
2025. október 8. 09:01

A nemzeti lottótársaság tájékoztatja játékosait, hogy újabb megtévesztő videó került ki a közösségi oldalakra. Jelen esetben a Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik. Az utóbbi időben már nemcsak a nemzeti lottótársaság nevét és logóját, hanem munkatársai arcképét is felhasználják, ezzel azt a hamis benyomást keltve, mintha a videó a Szerencsejáték Zrt. nyilatkozata, szolgáltatása volna.  

A mesterséges intelligenciával készített videó olyan, mintha az egyik magyar tévétársaság tudósítása lenne a lottótársaság állítólagos bejelentéséről, melyben arra biztatják az embereket, hogy töltsenek le egy alkalmazást és játszanak. A Szerencsejáték Zrt. elhatárolódik az álvideóban hallottaktól és felhívja játékosai figyelmét arra, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen és hasonló online tartalmakkal kapcsolatban.

Az utóbbi időben a közösségi platformokon egyre szaporodik az olyan weboldalak, applikációk és hirdetések száma, amelyek - visszaélve a Szerencsejáték Zrt. cégnevével, logójával, kollégáinak nevével és arcával, illetve korábbi videóival - különböző szerencsejátékokat hirdetnek. A nemzeti lottótársaság felhívja a figyelmet, hogy semmilyen kapcsolatban nem áll ezekkel a cégekkel, így Szerencse Klub néven hirdető céggel sem. Az általuk készített tartalmak megtévesztőek és jogellenesek.

A Szerencsejáték Zrt. hangsúlyozza, hogy csak a: szerencsejatek.hu, a https://www.tippmix.hu, valamint a https://www.tippmixpro.hu oldal a hivatalos honlapja, hivatalos applikációi pedig: a Tippmixpro, az Okoslotto és a Tippmix Radar, más weboldalon, applikációban nem folytat szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet.

A társaság elkötelezett a visszaélések megszüntetése érdekében, és ezért minden lehetséges jogi lépést megtesz annak érdekében, hogy a Szerencsejáték Zrt. nevét, arculati elemeit illetéktelenek ne használják fel, és azzal ne éljenek vissza a jövőben.
Címlapkép: Getty Images
#lottó #csalás #videó #hamis #átverés #szórakozás #alkalmazás #közösségi média #mesterséges intelligencia #ai #szerencsejáték zrt

