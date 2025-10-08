Sting Tour 2026: mikor lesz a Sting koncert 2026-ban, hol koncertezik Sting 2025-ben? Mennyibe kerülnek a Sting jegyek MVM Dome-ban, mennyi egy Sting koncert jegy...
Csalásra figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt: AI-videóval igyekeznek átverni a játékosokat a cég nevében
A nemzeti lottótársaság tájékoztatja játékosait, hogy újabb megtévesztő videó került ki a közösségi oldalakra. Jelen esetben a Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik. Az utóbbi időben már nemcsak a nemzeti lottótársaság nevét és logóját, hanem munkatársai arcképét is felhasználják, ezzel azt a hamis benyomást keltve, mintha a videó a Szerencsejáték Zrt. nyilatkozata, szolgáltatása volna.
A mesterséges intelligenciával készített videó olyan, mintha az egyik magyar tévétársaság tudósítása lenne a lottótársaság állítólagos bejelentéséről, melyben arra biztatják az embereket, hogy töltsenek le egy alkalmazást és játszanak. A Szerencsejáték Zrt. elhatárolódik az álvideóban hallottaktól és felhívja játékosai figyelmét arra, hogy kellő körültekintéssel járjanak el az ilyen és hasonló online tartalmakkal kapcsolatban.
Az utóbbi időben a közösségi platformokon egyre szaporodik az olyan weboldalak, applikációk és hirdetések száma, amelyek - visszaélve a Szerencsejáték Zrt. cégnevével, logójával, kollégáinak nevével és arcával, illetve korábbi videóival - különböző szerencsejátékokat hirdetnek. A nemzeti lottótársaság felhívja a figyelmet, hogy semmilyen kapcsolatban nem áll ezekkel a cégekkel, így Szerencse Klub néven hirdető céggel sem. Az általuk készített tartalmak megtévesztőek és jogellenesek.
A Szerencsejáték Zrt. hangsúlyozza, hogy csak a: szerencsejatek.hu, a https://www.tippmix.hu, valamint a https://www.tippmixpro.hu oldal a hivatalos honlapja, hivatalos applikációi pedig: a Tippmixpro, az Okoslotto és a Tippmix Radar, más weboldalon, applikációban nem folytat szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet.
A társaság elkötelezett a visszaélések megszüntetése érdekében, és ezért minden lehetséges jogi lépést megtesz annak érdekében, hogy a Szerencsejáték Zrt. nevét, arculati elemeit illetéktelenek ne használják fel, és azzal ne éljenek vissza a jövőben.
Húsz év után második budapesti koncertjére készül a legendás brit gitáros-énekes.
Az előfizetőknek kiküldött tájékoztató alapján 2025. november 6-tól emelkedik az HBO Max havi díja, és frissülnek a szolgáltatás feltételei is.
Ismét szabálytalan parkoláson kapták Kern Andrást, a beszámoló szerint ezúttal a piroson is áthajtott.
A humorista tévedett az adótartozásával kapcsolatban, és már az élelmiszert, gyógyszert is nehezen tudja megfizetni.
Kihúzták a Hatoslottó 40. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 400 milliós főnyereményt!
Az egykori felnőttfilmes rendező kötetlen beszélgetéseket tart saját magával, így az érdeklődők sok mindent megtudhatnak a pornófilmek világáról.
Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón. Idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán.
Lássuk, ezen a héten volt-e telitalálat, elviszik-e az 1,522 milliárd forintos főnyereményt?
Nem igazán volt nagy kasza az Eurojackpot pénteki számhúzása a magyar játékosoknak: az első négy nyerőosztályában egyetlen magyar sincs.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 319 millió forint volt.
Az októberi Disney-premierek között ismét mindenki megtalálhatja a kedvencét, és még sportközvetítés is lesz köztük.
A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla más élményt nyújt
Teszten a megújult Nagyi Titka pizzaliszt: tényleg csak méregdrága olasz lisztből lehet kortárs pizzát sütni?
Völgyesi Wiluth Zsolt pizzaszakértő TikTok-videójában alaposan letesztelte az új terméket.
Kiemelkedően szerencsés volt az elmúlt 4 hét a Napi Mázli játékosainak: kilenc alkalommal 20 millió forintot vihettek haza a jó tippekkel.
Bár októberben nem lesz a szeptemberi teljes holdfogyatkozáshoz hasonlóan látványos égi esemény, mégis lesz miért az éjszakai égboltot kémlelni!
Kihúzták a Skandináv lottó 40. heti nyerőszámait. Lássuk, volt-e olyan szerencsevadász, aki elvitte a majdnem 300 milliós főnyereményt?
Laár András után Galla Miklós is rajongóihoz fordult segítségért.
Az első Simpsons-film 2007 júliusában került a mozikba, és több mint 500 millió dolláros bevételt hozott világszerte.
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát