Full moon between branches with blue sky in background
Szórakozás

Mikor lesz szuperhold 2025 őszén? Mutatjuk, mit jelent és mikor látható idén szuperhold

Pénzcentrum
2025. szeptember 9. 22:05

A szuperhold az egyik leglátványosabb égi jelenség, amikor a telihold a Hold pályájának Földhöz legközelebbi pontján tündököl. Ilyenkor a Hold fényesebbnek és nagyobbnak látszik az égen, sőt a szokásosnál erősebb árapályt is okozhat. Mit érdemes tudni a szuperhold kapcsán? Mikor várható szuperhold 2025-ben? Várható szuperhold október, november vagy december hónapban még? Ennek jártunk most utána! 

Mi az a szuperhold?

A NASA szakértői tudományos magyarázatot adnak a jelenségre. Mint írják, „szuperholdnak” azt nevezzük, amikor a telihold egybeesik a Hold elliptikus pályájának Földhöz legközelebbi pontjával, vagyis a perigeummal. A Hold körülbelül 27 nap alatt kerüli meg a Földet, ez idő alatt eléri mind a perigeumot, nagyjából 363 300 km távolságban, mind pedig a legtávolabbi pontját, az apogeumot, amely körülbelül 405 500 km-re helyezkedik el. Mivel a Hold pályája enyhén ingadozik, és a Nap, illetve a Föld helyzete is befolyásolja, a pontos távolságok változnak, ezért egyes szuperholdak közelebb, mások kicsit távolabb látszanak. A „szuperhold” nem hivatalos csillagászati kifejezés, de általában azokra a teliholdakra használják, amelyek a perigeum 90 százalékán belül következnek be.

A telihold ilyenkor akár 14%-kal nagyobbnak és 30%-kal fényesebbnek tűnhet, mint az év legkisebb, legtávolabbi pontján járó holdja. Bár a 14%-os méretkülönbség szabad szemmel alig érzékelhető, a szuperhold mégis észrevehetően fényesebb, mint a megszokott teliholdak. Vizuálisan tehát nem mindig könnyű megkülönböztetni, ám hatással van a Földre: mivel közelebb kerül hozzánk, a szokásosnál erősebb árapály-jelenséget idézhet elő.

Mikor várható szuperhold 2025-ben?

Szuperholdak évente csak három-négy alkalommal fordulnak elő, és mindig egymást követően. A Föld Nap körüli keringésének nagy részében a perigeum és a telihold nem fedi át egymást. A szakemberek szerint szuperhold október elején várható leghamarabb. De nézzük is a pontos időpontokat!

Szuperhold 2025. dátumok:

  • 2025. október 7. 
  • 2025. november 5. 
  • 2025. december 4. 

Mikor van egyáltalán telihold 2025-ben?

Sokan kíváncsiak arra is, hogy pontosan mikor lesz telihold az egyes hónapokban. Az alábbiakban összegyűjtöttük a 2025-ös év teliholdjainak időpontjait, amelyek segítenek eligazodni a naptár égi eseményei között. Így könnyedén beírhatod a dátumokat a saját holdnaptáradba is, és biztosan nem maradsz le erről a látványos jelenségről, amelyet szabad szemmel is gyönyörködve figyelhetsz az éjszakai égbolton. Ennek köszönhetően mindig pontosan tudni fogod, mikor ragyog teljes fényében a Hold.

Lássuk a 2025-ös telihold dátumokat hónapra lebontva:

  • 2025 január 13. (hétfő) 15:26-07:37 között látható
  • 2025 február 12. (szerda) 16:55-07:09 között látható
  • 2025 március 14. (péntek) 18:10-06:04 között látható
  • 2025 április 13. (vasárnap) 20:20-05:53 között látható
  • 2025 május 12. (hétfő) 20:27-04:35 között látható
  • 2025 június 11. (szerda) 21:33-04:09 között látható
  • 2025 július 10. (csütörtök) 21:02- 03:49 között látható
  • 2025 augusztus 9. (szombat) 20:28-05:12 között látható
  • 2025 szeptember 7. (vasárnap) -19:09- 05:28 között látható
  • 2025 október 7. (kedd) - 18:05-07:05 között látható
  • 2025 november 5. (szerda) 15:52-06:26 között látható
  • 2025 december 5. (péntek) 15:52-08:13 között látható

Mikor van holdfogyatkozás 2025-ben?

A szuperhold és a telihold mellett bizony más különleges égi jelenségek is kapcsolódnak a Holdhoz. Ilyen például a teljes holdfogyatkozás. 2025 holdfogyatkozása szeptember 7-én, este 19 és 21 óra között volt látható az égen – feltéve, ha szerencsénk volt és nem takarták el előlünk az épületek vagy a felhők. 

Mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon legközelebb? Azok kedvéért, akik a felhős égbolt miatt lemaradtak a vérholdról, korábbi cikkünkben utánajártunk, hogy legközelebb mikor lesz holdfogyatkozás Magyarország fölött. A részleges és teljes holdfogyatkozás pontos dátumait ide kattintva már meg is nézhetjük és fel is írhatjuk akár telefonunk emlékeztetőjébe is.
Címlapkép: Getty Images
#égi jelenségek #hold #csillagászati ősz #égi jelenség #csillagászat #nasa

