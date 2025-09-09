A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak.
Mikor lesz szuperhold 2025 őszén? Mutatjuk, mit jelent és mikor látható idén szuperhold
A szuperhold az egyik leglátványosabb égi jelenség, amikor a telihold a Hold pályájának Földhöz legközelebbi pontján tündököl. Ilyenkor a Hold fényesebbnek és nagyobbnak látszik az égen, sőt a szokásosnál erősebb árapályt is okozhat. Mit érdemes tudni a szuperhold kapcsán? Mikor várható szuperhold 2025-ben? Várható szuperhold október, november vagy december hónapban még? Ennek jártunk most utána!
Mi az a szuperhold?
A NASA szakértői tudományos magyarázatot adnak a jelenségre. Mint írják, „szuperholdnak” azt nevezzük, amikor a telihold egybeesik a Hold elliptikus pályájának Földhöz legközelebbi pontjával, vagyis a perigeummal. A Hold körülbelül 27 nap alatt kerüli meg a Földet, ez idő alatt eléri mind a perigeumot, nagyjából 363 300 km távolságban, mind pedig a legtávolabbi pontját, az apogeumot, amely körülbelül 405 500 km-re helyezkedik el. Mivel a Hold pályája enyhén ingadozik, és a Nap, illetve a Föld helyzete is befolyásolja, a pontos távolságok változnak, ezért egyes szuperholdak közelebb, mások kicsit távolabb látszanak. A „szuperhold” nem hivatalos csillagászati kifejezés, de általában azokra a teliholdakra használják, amelyek a perigeum 90 százalékán belül következnek be.
A telihold ilyenkor akár 14%-kal nagyobbnak és 30%-kal fényesebbnek tűnhet, mint az év legkisebb, legtávolabbi pontján járó holdja. Bár a 14%-os méretkülönbség szabad szemmel alig érzékelhető, a szuperhold mégis észrevehetően fényesebb, mint a megszokott teliholdak. Vizuálisan tehát nem mindig könnyű megkülönböztetni, ám hatással van a Földre: mivel közelebb kerül hozzánk, a szokásosnál erősebb árapály-jelenséget idézhet elő.
Mikor várható szuperhold 2025-ben?
Szuperholdak évente csak három-négy alkalommal fordulnak elő, és mindig egymást követően. A Föld Nap körüli keringésének nagy részében a perigeum és a telihold nem fedi át egymást. A szakemberek szerint szuperhold október elején várható leghamarabb. De nézzük is a pontos időpontokat!
Szuperhold 2025. dátumok:
- 2025. október 7.
- 2025. november 5.
- 2025. december 4.
Mikor van egyáltalán telihold 2025-ben?
Sokan kíváncsiak arra is, hogy pontosan mikor lesz telihold az egyes hónapokban. Az alábbiakban összegyűjtöttük a 2025-ös év teliholdjainak időpontjait, amelyek segítenek eligazodni a naptár égi eseményei között. Így könnyedén beírhatod a dátumokat a saját holdnaptáradba is, és biztosan nem maradsz le erről a látványos jelenségről, amelyet szabad szemmel is gyönyörködve figyelhetsz az éjszakai égbolton. Ennek köszönhetően mindig pontosan tudni fogod, mikor ragyog teljes fényében a Hold.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Lássuk a 2025-ös telihold dátumokat hónapra lebontva:
- 2025 január 13. (hétfő) 15:26-07:37 között látható
- 2025 február 12. (szerda) 16:55-07:09 között látható
- 2025 március 14. (péntek) 18:10-06:04 között látható
- 2025 április 13. (vasárnap) 20:20-05:53 között látható
- 2025 május 12. (hétfő) 20:27-04:35 között látható
- 2025 június 11. (szerda) 21:33-04:09 között látható
- 2025 július 10. (csütörtök) 21:02- 03:49 között látható
- 2025 augusztus 9. (szombat) 20:28-05:12 között látható
- 2025 szeptember 7. (vasárnap) -19:09- 05:28 között látható
- 2025 október 7. (kedd) - 18:05-07:05 között látható
- 2025 november 5. (szerda) 15:52-06:26 között látható
- 2025 december 5. (péntek) 15:52-08:13 között látható
Mikor van holdfogyatkozás 2025-ben?
A szuperhold és a telihold mellett bizony más különleges égi jelenségek is kapcsolódnak a Holdhoz. Ilyen például a teljes holdfogyatkozás. 2025 holdfogyatkozása szeptember 7-én, este 19 és 21 óra között volt látható az égen – feltéve, ha szerencsénk volt és nem takarták el előlünk az épületek vagy a felhők.
Mikor lesz teljes holdfogyatkozás Magyarországon legközelebb? Azok kedvéért, akik a felhős égbolt miatt lemaradtak a vérholdról, korábbi cikkünkben utánajártunk, hogy legközelebb mikor lesz holdfogyatkozás Magyarország fölött. A részleges és teljes holdfogyatkozás pontos dátumait ide kattintva már meg is nézhetjük és fel is írhatjuk akár telefonunk emlékeztetőjébe is.
A kilencvenes évek végén berobbant mulatós tévéműsor újraindításáról most is tárgyalások folynak, de Lagzi Lajcsi szerint feltételeket kell szabni ahhoz, hogy tényleg újraindulhasson.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti vasárnapi sorsolás nyerőszámait. Ezen a sorsoláson nem volt telitalálat, így a következőn már x millió forintért játszhatnak a játékosok.
Na, vajon elvitte valaki a 912 millió Ft forintos főnyereményt az ötös lottón vagy tovább halmozódik a főnyeremény?
Rekordösszegért, az aukciós költségekkel együtt 3,65 millió dollárért (1,2 milliárd forint) kelt el az első Star Wars-filmek legendás gonosz karakterének.
A Dining Guide Top 100 Étteremkalauz szerint ezek a legjobb brunch- és reggelizőhelyek 2025-ben.
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
A nemzeti lottótársaság legújabb háromtagú sorsjegycsaládja vonzó nyereményeket és magas nyerési esélyt kínál a kaparósok kedvelőinek.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/36. heti csütörtöki sorsolás nyerőszámait. Mutatjuk, elvitte-e valaki a mai sorsoláson a 263 millió forintos főnyereményt!
Újabb műsorkészítési támogatások odaítéléséről döntött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/36. heti nyerőszámait. Ezen a héten 2 telitalálatos szelvény is volt, így a következő héten 70 millió forint lesz a tét.
A SkyShowtime újdonságok érkezését jelentette be, amelyek az Oscar-díjra jelölt Taylor Sheridan nevéhez fűződnek.
Hogyan hódította meg a világot a közösségi média? Mire használjuk a Facebookot, YouTube-ot, TikTokot ma? Nézd meg a CHART friss epizódját!
Hiteles forrásból, egy milliárdostól tudhattuk meg a TikTokon, hogy vajon lehet-e a pénzen boldogságot venni.
Kiemelkedő bokszkarrierjében kétszer is megmérkőzött Muhammad Alival, mindkét alkalommal a mérkőzés végéig kitartott.
A hét elején még sokat süt a nap és kedden akár 28-34 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban, majd többfelé kell záporra, zivatarra készülni.
Kihúzták a Hatoslottó 2025/35. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson.
Na, vajon elvitte valaki a 770 millió forintos főnyereményt az ötös lottón vagy tovább halmozódik a főnyeremény?
Elsőfokú riasztást adott ki a HungaroMet az ország középső részére zivatarok, északon pedig felhőszakadás miatt. A jelenlegi viharos időjárást az Erin hurrikán maradványa okozza.
Meglepő fordulat a gasztronómia világában: megjelent Európa 50 legjobb pizzériájának listája, amelyen egyetlen olasz étterem sem kapott helyet.