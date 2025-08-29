100 év után bezár a legendás vidéki cukrászda: elárulták, miért nem bírták a nyomást

Több évtizednyi működés után bezárja kapuit Eger egyik ikonikus cukrászdája, a Sárvári Cukrászda. A Kossuth Lajos utcai üzlet szeptember első hetéig még várja vendégeit, de a jövője egyelőre bizonytalan.

A Sárvári Cukrászda az egri Kossuth Lajos utcában évtizedeken át szolgálta ki a helyieket és turistákat, most azonban gazdasági okok miatt kénytelen bezárni.

A cukrászda közösségi oldalán osztotta meg a hírt, amely sokakat meglepett és elszomorított. A tulajdonosok elmondása szerint még nem tudják, mikor és hol tudják folytatni a családi tradíciót, de ha a körülmények engedik, nem szeretnék, hogy Eger Sárvári fagyi nélkül maradjon.

A cukrászda szeptember első hetéig még nyitva tart, és a készlet erejéig szeretettel várja vendégeit. Bár az üzlet bezárása szomorú fordulat, a tulajdonosok bizakodóak. A közleményükben hangsúlyozták: ha a gazdasági helyzet javul, mindent megtesznek azért, hogy újra megnyithassák a cukrászdát, és továbbvigyék azt a hagyományt, amelyet oly sokan megszerettek.