A lengyel fogyasztóvédelmi hivatal eljárást indított a Netflix ellen, mert a streamingszolgáltató a felhasználók kifejezett beleegyezése nélkül emelte előfizetési díjait.
Forrnak a indulatok Laár András körül: ezeket az embereket rendesen átejthették?
Több ügyfél is panaszt emelt Laár András ellen elmaradt asztrológiai konzultációk miatt, amelyekért már kifizették a díjat, de sem a szolgáltatást nem kapták meg, sem a pénzüket nem térítették vissza. A menedzsmentváltás okozta kommunikációs problémákra hivatkozva a művész csapata most ígéretet tett a helyzet rendezésére - tudósított a szeretlekmagyarorszag.hu.
Hónapok óta rendezetlen ügyek és megválaszolatlan panaszok nehezítik Laár András és ügyfelei kapcsolatát. Több érintett állítja, hogy a művésszel egyeztetett és kifizetett személyes asztrológiai konzultációk maradtak el anélkül, hogy erről előzetesen tájékoztatták volna őket vagy visszatérítették volna a befizetett összeget.
A Blikk által nyilvánosságra hozott eset után Laár András közleményt adott ki Facebook-oldalán, amelyben a menedzsmentváltásra hivatkozott: "sajnos, a régi menedzsment tevékenysége és az új csapat felállása között több hónap telt el, így az átállás nem teljesen zökkenőmentes". A művész elnézést kért "a helyzetből fakadó esetleges kelletlenségek miatt", és jelezte, hogy csapata "folyamatosan dolgozik az elvarratlan szálak felgöngyölítésén".
A nyilatkozat azonban nem nyugtatta meg az érintetteket, akik közül többen a közösségi médiában is hangot adtak elégedetlenségüknek. Egyes hozzászólók szerint nem elegendő a nyilvános bocsánatkérés, hanem személyesen kellene felvenni a kapcsolatot a károsultakkal és kártérítést fizetni. Mások azt kifogásolták, hogy a művész csak a sajtónyilvánosság hatására reagált az ügyre.
Laár András jelenlegi menedzsere, Kalocsai Krisztián – a Hip Hop Boyz egykori tagja – elismerte a problémát, és elmondta, hogy valóban érkeztek olyan megrendelések és befizetések, amelyekről a művész nem értesült. A menedzser szerint már felvették a kapcsolatot az egyik panaszossal, és kárpótlásként meghívták őket abba a pusztatemplomba, ahol Laár jelenleg él, ahol az asztrológiai elemzés mellett vacsorát és tábortüzes éneklést is felajánlottak.
"Nem volt megfelelő a kommunikáció. Ezt helyreállítjuk, és reméljük, megnyugszik mindenki" – nyilatkozta Kalocsai. A 70. születésnapját augusztusban ünneplő Laár András az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül: elvált, kilépett a L'art pour l'art Társulatból, és 44 év után a KFT együttestől is búcsút vett.
