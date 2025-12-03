2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
bírók, futball, bíró, játékvezető
Sport

Komoly változás jön a jövő évi világbajnokságon: most jelentette be a FIFA

Pénzcentrum
2025. december 3. 10:53

A FIFA tervezi a VAR-rendszer kiterjesztését a szögletek ellenőrzésére a 2026-os világbajnokságon, annak ellenére, hogy a bajnokságok elutasították ezt a javaslatot - írta a BBC.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) várhatóan bevezeti a videóbíró-rendszer (VAR) használatát a szögletek megítélésének ellenőrzésére a 2026-os, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezendő világbajnokságon, bár a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségi Testület (IFAB) októberi ülésén elutasították ezt a javaslatot.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az IFAB, amely a játékszabályokat meghatározza, jóváhagyta a VAR kiterjesztését a második sárga lapok ellenőrzésére, de a szögletekre vonatkozó FIFA-javaslatot elutasította. Ez azt jelenti, hogy a világszervezetnek saját hatáskörben kell kísérleti jelleggel bevezetnie az új szabályt a következő világbajnokságon.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Spain
0
2.
Argentina
0
3.
France
0
4.
England
0
5.
Portugal
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.12.02.

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője támogatja a változtatást, sőt, nyitott a VAR-protokoll további kiterjesztésére is. Véleménye szerint minden olyan hibát, amit a VAR gyorsan azonosítani tud, potenciálisan jelezni lehetne.

Az országok bajnokságai azonban aggódnak a VAR miatti késések miatt, és erőteljes ellenállás mutatkozik minden olyan változtatással szemben, ami tovább lassíthatná a játékot. A Premier League-ben átlagosan 10 szöglet van meccsenként, ami jelentős számú ellenőrzést jelentene.

A FIFA-nak több erőforrása van a világbajnokságon - a 2022-es tornán öt szakember dolgozott a VAR-szobában, míg a hazai bajnokságokban általában csak kettő. Emellett a világszervezet több kamerát tud elhelyezni, és az Adidas labdájában lévő technológia is segíti a gyors döntéshozatalt, ami a hazai bajnokságokban nem áll rendelkezésre.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szabályok szerint a játékvezető nem változtathatja meg a játék újraindítására vonatkozó döntését, ha a játék már folytatódott. Ezért minden szögletet ellenőriznie kellene a VAR-nak, bár az esetek többségében a döntés egyértelmű lenne.

A FIFA úgy véli, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal - beleértve a VAR-szakembereket, kamerákat és labdatechnológiát - ahhoz, hogy minden döntést gyorsan meghozzon. Ez eltérést jelent a jelenlegi VAR-protokolltól, amely csak négy területre terjed ki: gólok, büntetők, piros lapok és személyazonosság tévesztése.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #egyesült államok #szabály #labdarúgás #technológia #világbajnokság #kanada #mexikó #bíró #premier league #FIFA #vb 2026 #VAR

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:10
11:00
10:53
10:45
10:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 3.
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 3. szerda
Ferenc, Olívia
49. hét
December 3.
A fogyatékos emberek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
1 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
2 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
4
2 hete
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
5
1 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 10:12
Hivatalos, egyhavi pluszpénzt kapnak ezek a magyar dolgozók: itt a jogosultak teljes listája
Pénzcentrum  |  2025. december 3. 10:04
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
Agrárszektor  |  2025. december 3. 10:28
Vallott a NAK elnöke: ez lehet a magyar termelők titkos fegyvere