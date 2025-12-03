Komoly változás jön a jövő évi világbajnokságon: most jelentette be a FIFA

A FIFA tervezi a VAR-rendszer kiterjesztését a szögletek ellenőrzésére a 2026-os világbajnokságon, annak ellenére, hogy a bajnokságok elutasították ezt a javaslatot - írta a BBC.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) várhatóan bevezeti a videóbíró-rendszer (VAR) használatát a szögletek megítélésének ellenőrzésére a 2026-os, az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában megrendezendő világbajnokságon, bár a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségi Testület (IFAB) októberi ülésén elutasították ezt a javaslatot.

Az IFAB, amely a játékszabályokat meghatározza, jóváhagyta a VAR kiterjesztését a második sárga lapok ellenőrzésére, de a szögletekre vonatkozó FIFA-javaslatot elutasította. Ez azt jelenti, hogy a világszervezetnek saját hatáskörben kell kísérleti jelleggel bevezetnie az új szabályt a következő világbajnokságon.

Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői bizottságának vezetője támogatja a változtatást, sőt, nyitott a VAR-protokoll további kiterjesztésére is. Véleménye szerint minden olyan hibát, amit a VAR gyorsan azonosítani tud, potenciálisan jelezni lehetne.

Az országok bajnokságai azonban aggódnak a VAR miatti késések miatt, és erőteljes ellenállás mutatkozik minden olyan változtatással szemben, ami tovább lassíthatná a játékot. A Premier League-ben átlagosan 10 szöglet van meccsenként, ami jelentős számú ellenőrzést jelentene.

A FIFA-nak több erőforrása van a világbajnokságon - a 2022-es tornán öt szakember dolgozott a VAR-szobában, míg a hazai bajnokságokban általában csak kettő. Emellett a világszervezet több kamerát tud elhelyezni, és az Adidas labdájában lévő technológia is segíti a gyors döntéshozatalt, ami a hazai bajnokságokban nem áll rendelkezésre.

A szabályok szerint a játékvezető nem változtathatja meg a játék újraindítására vonatkozó döntését, ha a játék már folytatódott. Ezért minden szögletet ellenőriznie kellene a VAR-nak, bár az esetek többségében a döntés egyértelmű lenne.

A FIFA úgy véli, rendelkezik a szükséges erőforrásokkal - beleértve a VAR-szakembereket, kamerákat és labdatechnológiát - ahhoz, hogy minden döntést gyorsan meghozzon. Ez eltérést jelent a jelenlegi VAR-protokolltól, amely csak négy területre terjed ki: gólok, büntetők, piros lapok és személyazonosság tévesztése.