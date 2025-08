Ilyen nincs: betiltottak egy reklámot a benne szereplő modellek miatt

A brit reklámfelügyeleti hatóság betiltott két Zara-reklámot, mert a bennük szereplő modellek túlságosan soványnak tűntek.

Az Advertising Standards Authority (ASA) szerint az egyik modell az árnyékolás és a hátrafésült konty miatt "beesett arcúnak" tűnt, míg egy másik képen a póz és az ing mély kivágása kiemelte a modell "kiálló" kulcscsontját.

A felügyeleti szerv "felelőtlennek" minősítette a hirdetéseket, és megtiltotta azok további megjelenését jelenlegi formájukban. Emellett előírta a Zarának, hogy a jövőben minden képi anyagát "felelősségteljesen" készítse el - jelentette a BBC.

A Zara eltávolította a kifogásolt hirdetéseket, és közölte, hogy mindkét érintett modell rendelkezett orvosi igazolással, amely bizonyította, hogy a fotózás idején jó egészségi állapotban voltak.

A betiltott reklámok korábban a kiskereskedő alkalmazásában és weboldalán jelentek meg, ruhákat bemutató képsorozatokban. Az egyik hirdetés egy rövid ruhát mutatott be, ahol az ASA szerint árnyékolást használtak, hogy a modell lábai "észrevehetően vékonynak" tűnjenek, valamint a felkarjainak és könyökízületeinek elhelyezkedése "aránytalannak" mutatta őt.

A másik betiltott hirdetés egy inget reklámozott, ahol a modell olyan pózban állt, amely a "kiálló" kulcscsontokat a reklám "központi elemévé" tette.

A Zara két további hirdetését is vizsgálta az ASA, de ezeket nem tiltották be. A vállalat az összes kifogásolt képet eltávolította, és jelezte, hogy közvetlenül nem kapott panaszokat.

A kiskereskedő elmondta az ASA-nak, hogy a képeken csak "nagyon minimális világítási és színezési szerkesztéseket" végeztek. Hozzátették, hogy követik a 2007-ben kiadott "Fashioning a Healthy Future" című jelentés ajánlásait, és különösen betartják annak harmadik pontját, amely szerint a modelleknek "orvosi igazolást kell bemutatniuk jó egészségi állapotukról olyan orvosoktól, akik szakértelemmel rendelkeznek az étkezési zavarok felismerésében".

Korábban idén más kiskereskedők reklámjait is betiltották túl sovány modellek szerepeltetése miatt. Júliusban egy Marks & Spencer hirdetést tiltottak be, mert a modell "egészségtelenül soványnak" tűnt. Idén a Next egyik, kék skinny farmert reklámozó hirdetését is betiltották, mert a kamerabeállítások hangsúlyozták a modell lábainak vékonyságát.