1000 FBI-ügynök dolgozott az Epstein-aktákon – de Trump neve még mindig titok!

Bár az amerikai kormányzat korábban az átláthatóságot ígérte a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatban, a nyilvánosságra hozott dokumentumokból kitakarták Donald Trump nevét. Az FBI az adatvédelmi szabályokra hivatkozva döntött így, noha Trump neve több helyen is szerepel az iratokban.

A Bloomberg szerint a dokumentumokat átvizsgáló FOIA-csapat (Freedom of Information Act) szerint Trump 2006-ban – amikor az Epstein elleni szövetségi vizsgálat megindult – magánszemélynek számított, ezért két külön adatvédelmi kivételre hivatkozva elrejtették a nevét. A hivatkozott szabályok védik az egyének személyes adatait, valamint a bűnügyi nyilvántartásokban szereplő magánszemélyek információit.

Az ügy pikantériája, hogy Trump a kampányában még azt ígérte, nyilvánosságra hozza az összes Epstein-aktát. Februárban Pam Bondi igazságügyi miniszter egy látványos Fehér Házi eseményen be is mutatta az "Epstein-akták" első részét, ám a bemutatott iratok – köztük Epstein hírhedt fekete könyve – már korábban is elérhetők voltak.

Bondi ezt követően levélben követelt magyarázatot az FBI igazgatójától, Kash Pateltől, amiért a hivatal nem adta át az Epstein-nyomozás összes anyagát. Patel válaszként mozgósította az FBI különleges ügynökeit és FOIA-szakértőit, akik megkezdték több mint 100 ezer dokumentum átvizsgálását. Egyes jelentések szerint a folyamatban mintegy ezer FBI-dolgozó vett részt.

EZ IS ÉRDEKELHET Titkos dokumentumok, pletykák a Fehér Házban: tényleg belebukhat Trump az Epstein-aktákba? A Wall Street Journal beszámolója szerint Pam Bondi főügyész májusban egy rutinszerű tájékoztatón közölte az elnökkel, hogy neve megjelenik az Epstein-aktákban.

Az eljárást azonban több belső ellentét is nehezítette. A Records/Information Dissemination Section (RIDS) vezetője, Michael Seidel nyíltan szembeszállt az utasításokkal. Patel őt tette felelőssé azért, hogy Bondi nem kapta meg a teljes anyagot. Seidelt később nyugdíjazták, miután választania kellett a visszavonulás vagy az elbocsátás között.

Végül július 8-án az FBI és az Igazságügyi Minisztérium közös közleményben jelentette be, hogy több mint 300 gigabájtnyi adatot és fizikai bizonyítékot gyűjtöttek össze az Epstein-üggyel kapcsolatban. A nyilatkozat azonban lehűtötte a várakozásokat: közölték, hogy „további nyilvánosságra hozatal nem lenne megfelelő vagy indokolt”.

Ez a bejelentés felháborodást keltett Trump támogatóinak körében. Sokan árulással vádolták Bondit és magát Trumpot is, amiért nem teljesítették az ígéretüket. Trump közben közösségi médiás posztjaiban a demokratákat hibáztatta, szerinte az egész Epstein-ügyet politikai fegyverként használják ellene.

Jogszakértők szerint Trump neve továbbra is rejtve maradhat a nyilvánosság elől, hacsak ő maga nem engedélyezi annak publikálását. Az adatvédelmi szabályok alapján a személyes adatok védelme az érintett halála után szűnik csak meg.